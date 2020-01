Gregorc se vrací do extraligy. Dohodl se s Vítkovicemi, kde nedávno skončil | iSport.cz

Slovinský obránce Blaž Gregorc se po měsíční pauze vrací do Vítkovic. V ostravském klubu podepsal novou smlouvu, trenéři si od něho slibují zkušenosti do bojů o udržení v elitní soutěži.

Brzy třicetiletý obránce ve Vítkovicích na začátku prosince po vzájemné dohodě skončil. Místo něho přišel z Komety Brno obránce Jan Štencel. Noví trenéři Mojmír Trličík, Rostislav Klesla a Ladislav Svozil berou slovinského beka zpět.

„Blaž Gregorc má bohaté hráčské zkušenosti a má i svou kvalitu,“ vysvětloval trenér Trličík pro klubové stránky. „V naší současné situaci potřebujeme a využijeme každého, kdo je ochoten bojovat za Vítkovice i za záchranu extraligového hokeje v Ostravě a je schopen být přínosem do naší hry. Blaže jsme oslovili, od začátku týdne s námi trénoval a jsem rád, že jsme se domluvili na tom, že se k nám vrátí a bude bojovat za Vítkovice.“

Gregorc by měl nastoupit už v pátek proti Litvínovu (17.30). „Mám radost, že jsem zpátky ve Vítkovicích. Co bylo v minulém roce, to už neřeším, dívám se jen dopředu a soustředím se jen na to, co mě čeká. A to je boj za Vítkovice a boj za záchranu.“