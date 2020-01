Žejdl si zvyká na nový Růžičkův systém: Mám v hlavě bordel, přiznal po premiéře | iSport.cz

Po dvou měsících se na extraligovém ledě objevil Lukáš Žejdl. Dlouhou pauzu způsobilo blíže nespecifikované zranění v dolní části těla. Mezitím změnil angažmá, z Mladé Boleslavi se přesunul do Hradce Králové, v jehož dresu si v pátek odbyl premiéru. Mountfield však nenavázal na úterní výkon proti Djurgaardenu a v Olomouci zaslouženě padl 0:2. „Takhle jsem si to teda nepředstavoval,“ usmál se hořce 28letý útočník. Promluvil o Vladimíru Růžičkovi i finále Ligy mistrů.

Začněme dnešním zápasem.

„Přijeli jsme sem sebrat body, ale nepodařilo se nám to i z toho důvodu, že jsme dostali brzy gól. Hru to trošku ovlivnilo. Olomouc si to pak pohlídala, navíc jsme byli bez pohybu, nejely nám nohy.“

Váš plán se začal bortit po inkasování v 21. vteřině, že?

„Dostalo nás to trošku do kolen, začátek jsem si takhle teda nepředstavoval. Šli jsme na druhé střídání a rovnou na středový půlkruh... Lepší by bylo, kdybychom ten gól dali my, ale stalo se. Furt bylo před námi šedesát minut a měli jsme čas to otočit. Olomouc ale hrála fakt dobře, nedala nám kus ledu a zaslouženě vyhrála.“

Ani moc šancí jste si nevytvořili, že?

„Jo, Olomouc je tím známá, že blokuje střely. Měli jsme tam něco jen v první třetině, pak už moc ne. Dobře to řešili, dobře nás pokrývali.“

Přišlo po euforii z postupu v Lize mistrů velké zklamání?

„Já jsem byl zraněný, takže jsem nehrál. Dostával jsem se do kondice, která mi ještě určitě chybí. Ale kluci hráli proti Djurgardenu fantasticky, euforie byla. Chtěli jsme to potvrdit i v extralize, ale každý den není posvícení. Do nedělního zápasu se Zlínem půjdeme úplně jinak.“

Kabina byla zavřená, prý tam byla porada. Velká bouřka?

„To bych nechal být.“ (úsměv)

Zdravotně už jste fit?

„Měl jsem zranění ve spodní části těla, bylo to docela nepříjemné. Ještě jsem to neměl. Nehrál jsem skoro dva měsíce, takže ve třetí třetině už jsem cítil úbytek sil.“

Mezitím jste změnil dres. Proč to nešlo dál v Boleslavi?

„Stalo se, to je hokej. Někomu to nejde, tak jde dál. Teď jsem v Hradci, chytnu šanci za pačesy a chci pomoct týmu.“

Trenéra Vladimíra Růžičku znáte, víte, co od něj čekat.

„To je pravda, i když se říká, že se hodně změnil. (úsměv) Ale má to furt v sobě, je vidět, že čich na hráče má pořád. Akorát ten systém je trochu jiný, pamatuju si, že ve Slavii jsme hráli trošku něco jiného. Je to víc aktivnější.“

A pro útočníka zábavnější?

„Je to zábavné, akorát si na to musím zvyknout, protože my jsme hráli úplně jiný styl. Teď je to pro mě trošku neznámá. Na hradecké zápasy jsem sice koukal, ale furt v tom mám trošku bordel.“

Začal jste v lajně se Lvem a Klímou, na konci k vám přišel Smoleňák. Souhra bude chvíli trvat?

„Určitě, byl to teprve první zápas. Je normální, že chemie se musí najít. V neděli však budeme úplně jiný tým a vyhrajeme.“

Finále Ligy mistrů je příjemný bonus nového angažmá, viďte?

„Záleží, jestli budu moct hrát. Jsou tam nějaké regule a musel bych dostat výjimku. Nevím, jestli se to udělá, nebo ne. Když jo, bude to pro mě jedině dobře, ale kluci si to celé odfárali, takže na tom největší zásluhu mají oni.“