SESTŘIHY: Kladno srazilo Kometu s Plekancem 5:1. Liberec zničil Plzeň 7:1! | iSport.cz

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 2:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:55. Vondráček, 42:37. T. Rachůnek Hosté: 31:19. Flynn, 33:21. Zbořil, 50:15. Zbořil, 58:11. Skalický Sestavy Domácí: F. Novotný (Kašpar) – Šenkeřík, Stříteský (A), Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska (A) – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Šik, Černoch, Kohout – Koblasa (C), Skuhravý, Vondráček. Hosté: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (A), Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Skalický (A), Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Vondrka (C) – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hradil, Obadal – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3771 diváků

Při honbě Ostravanů za záchranou řádil Mallet

V úvodní třetině přitom byli aktivnější hosté, kteří výrazně přestříleli domácí celek v poměru 18:8. Jenže do vedení šly Vítkovice. Po necelých deseti minutách si Mallet ze vzduchu rukavicí sklepl puk a prudkou střelou prostřelil Januse. Krátce nato Severočeši srovnali, v přesilovce si vytvořili zámek a po přihrávce Kašpara doklepl puk do poloprázdné vítkovické klece Mikúš.

Následně domácí gólman Svoboda vychytal únik Hübla, pak si Ostravané vzali vedení zpátky. Tentokrát sice Veselý nezakončil rychlé přečíslení podle představ, odražený puk ovšem pohotově napálil Dej a Janus nestihl reagovat. Ve druhé třetině se obraz hry změnil, aktivnější byl vítkovický tým, paradoxně ale Severočeši podruhé vyrovnali.

V polovině druhé části tečoval Ščotkovu střelu za záda Svobody Kašpar. Rozhodčí pak na videu zkoumali, zda litvínovský útočník nezasáhl puk vysokou holí, platnost branky ale potvrdili. Vítkovičtí si poté pomohli přesilovkou, v níž díky povedené teči poprvé před domácími fanoušky skóroval Indrák. Uběhlo jen 94 sekund a ostravský celek šel do dvoubrankového trháku po druhé trefě Malleta.

Do závěrečné dvacetiminutovky poslal Litvínov do branky Honzíka a v 54. minutě se dočkal kontaktní branky, kterou zařídil po krátkém obléhání domácí klece Jánošík. Severočeši vrhli všechny síly do útoku, zkusili to i bez brankáře, jenže místo vyrovnání inkasovali pátý gól. Výhru Vítkovic pojistil v čase 57:26 Roman. Ostravané tak zažili vítězný návrat na domácí stadion, kde se představili po sedmi duelech venku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:40. Mallet, 14:59. Dej, 36:15. Indrák, 37:49. Mallet, 57:26. O. Roman Hosté: 13:01. J. Mikúš, 30:02. Kašpar, 53:29. Jánošík Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Výtisk (C), Trška, Štencel, Gregorc, L. Kovář, R. Černý, Kvasnička – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Indrák – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Razgals. Hosté: Janus (41. Honzík) – Jánošík (A), L. Doudera, T. Pavelka, Kudla, Ščotka, J. Říha, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl (A), Kašpar – Zygmunt, Gerhát, Válek – Trávníček, J. Mikúš, Jurčík. Rozhodčí Pešina, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 335 diváků

Rytíři vyřídili Kometu pěti góly ve třetí třetině

V hostující sestavě scházel vedle zraněných Vincoura s Holíkem i nemocný střelec Mueller. Nechyběl naopak další útočník Plekanec a došlo tak na očekávaný souboj s Jágrem.

První větší šanci měl ve čtvrté minutě Zaťovič, když prolétl domácí defenzivou, jenže ztroskotal na Godlovi. Domácí si na větší možnost museli počkat do sedmé minuty, kdy zakončoval Jágr, zblízka ale trefil pouze strážce brněnské branky Vejmelku.

Na konci 12. minuty při první přesilovce zápasu nechybělo mnoho Kucserovi, aby ukončil Lakosův trest, jenže Godla vytáhl fantastický zákrok. Právě Kucsera měl pak ještě do první přestávky další více než slibnou příležitost, jeho zakončení zblízka však znovu vykryl Godla.

V první polovině druhé třetiny zaskočil několikrát za Jágra dnešní třináctý útočník Rytířů Bílek, obavy o Jágrův zdravotní stav se ale později rozplynuly. Na konci 26. minuty se Godla vyznamenal parádním zákrokem lapačkou při šanci Erata v početní výhodě.

Na začátku 36. minuty musel Rákos na trestnou lavici k již pykajícímu Němcovi a před Kladnem se otevřela obrovská možnost na vedoucí trefu v podobě 67 sekund trvající hry pět na tři. Jágr připravil několik šancí svým spoluhráčům, Vampola zkusil překvapit hosty samostatným průnikem, ale stav se nezměnil.

Ještě před druhou pauzou zblokoval Plekanec Jágrův pokus s velmi dobré palebné pozice. Góly ale nakonec přišly ve třetím dějství.

O ten první se zasloužil smolně v den svých sedmnáctin hostující bek Svozil, když těsně před Bláhou umístil ve 48. minutě do vlastní branky Stachovu nahrávku. Už o 85 sekund později to bylo 2:0: Kaut sice minul při přesilovce v obrovské šanci branku, ale u puku byl okamžitě Stach, vrátil ho před brankoviště a Strnad už se nemýlil.

Už v 53. minutě přišla zápletka, když Jágrovo vyloučení potrestal dorážející Plekanec. Tři minuty před koncem vrátil O'Donnell Středočechům dvoubrankový náskok. Hostující střídačka sáhla k trenérské výzvě kvůli jeho možnému zpracování puku vysokou holí, po hodně dlouhém zkoumání videa byl ale gól uznán.

Brňané to pak zkusili bez brankáře, čehož využil k dalšímu gólu Melka. A 11 sekund před koncem ještě uzavřel skóre Strnad tečí Nashova pokusu při Bartejsově vyloučení.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:18. Stach, 48:43. J. Strnad, 57:03. O'Donnell, 58:46. Melka, 59:49. J. Strnad Hosté: 52:30. Plekanec Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka (A) – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Melka, T. Kaut (A), O'Donnell – Valský, Stach, Š. Bláha – Bílek. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Kucsera, Plekanec (A), Zaťovič (C) – M. Erat, Hruška, Orsava – Dočekal, Rákos, Kusko – L. Horký, Střondala, Plášek ml.. Rozhodčí Úlehla, Jeřábek – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 028 diváků

Liberec - Plzeň 7:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Bulíř, 11:55. J. Vlach, 25:59. Birner, 31:43. T. Hanousek, 31:57. L. Hudáček, 38:28. L. Hudáček, 55:59. M. Zachar Hosté: 59:28. Rob Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Kunst – Birner, Bulíř, Ordoš – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Průžek. Hosté: Kolář (21.–41. Frodl) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Straka, V. Němec, Rob – Kodýtek, Kolda. Rozhodčí Lacina, Heikinnen – Ganger, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 308 diváků

Olomouc - Mountfield HK 2:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:21. P. Musil, 57:33. Klimek Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Kořenek, Skladaný. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić – M. Chalupa, Cingel (C), Smoleňák – Žejdl, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Dragoun, Miškář. Rozhodčí Stadion Zimní stadion Olomouc

Dynamo zabralo, na další řádení Wolského ale nestačilo

Oba góly Dynama vstřelil Patrik Poulíček. Pardubicím k bodovému zisku nepomohl ani Tomáš Rolinek, který nastoupil poprvé po návratu z druholigového Vrchlabí.

Utkání nabídlo dva velké návraty. Dres Dynama poprvé od 15. září oblékl někdejší kapitán Tomáš Rolinek a vůbec premiérový start v této sezoně zaznamenal po zranění třinecký kanonýr Martin Růžička. Právě obávaný střelec měl první šanci zápasu, když v přesilovce zůstal osamocený před Kantorem, ale ten se stihl včas přesunout. Pardubice odpověděly ranou do horní tyče, kterou vyslal Poulíček.

Při další přesilovce Ocelářů svou šikovnost poprvé ukázal Wolski, když nerušeně projel středem až do zakončení a o radost ho připravil až skvělý zákrok Kantora. Sám před Kváčou byl i na druhé straně Mandát, který ještě neuspěl, ale v 19. minutě přesně s koncem přesilové hry napřáhl na modré čáře Holland a kotouč do sítě tečoval Poulíček.

Třinec ve druhé třetině přidal a soupeře několikrát zatlačil do defenzívy. Douderův tvrdý pokus ještě Kantor lapil, ale v polovině zápasu ho překonal Wolski, který se po drtivém tlaku v početní výhodě trefil od modré čáry. Vrátit Dynamu vedení mohl Kousal, jenže kotouč z ideální pozice napálil jen do Kváči. Ve 37. minutě pak Voráček před vlastní brankou sevřel puk do ruky a nařízené trestné střílení proměnil s ledovým klidem Wolski.

Do třetí třetiny Dynamo vlétlo s ofenzivní chutí a po Tyborově neproměněné šanci vyrovnal svou druhou brankou Poulíček, který se trefil hezky o břevno. Domácí hráči byli i nadále aktivnější, ale Třinci stačil jediný protiútok, aby se dostal do vedení. V 52. minutě střelou po ledě Kantora nachytal Ondřej Kovařčík. Velkou šanci na vyrovnání a hattrick nevyužil Poulíček, a protože Dynamu nevyšla ani hra bez brankáře, Třinec těsný náskok udržel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:12. Poulíček, 41:22. Poulíček Hosté: 29:59. Wolski, 36:05. Wolski, 51:14. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), T. Voráček, Ivan, Holland, Hrádek – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, Svačina – Kusý, Poulíček, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Krajíček (C), D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Stránský, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Dravecký – Hrehorčák. Rozhodčí Pražák, Veselý – Jindra, Zíka. Stadion enteria arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 35 22 4 1 8 122:84 75 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 36 20 2 6 8 121:94 70 4. M. Boleslav 36 16 5 5 10 108:88 63 5. Třinec 35 17 3 4 11 112:90 61 6. Brno 37 16 3 5 13 108:111 59 7. K. Vary 37 13 6 3 15 122:108 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 36 13 4 4 15 88:88 51 10. Kladno 37 13 3 5 16 95:117 50 11. Olomouc 38 11 5 5 17 85:104 48 12. Vítkovice 36 8 6 4 18 91:128 40 13. Litvínov 36 9 2 5 20 97:128 36 14. Pardubice 38 8 2 7 21 83:130 35 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 30 30 60 36 4 22 150 2. Libor Hudáček 17 22 39 34 19 18 99 3. Tomáš Rachůnek 18 20 38 37 3 10 85 4. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 5. Martin Zaťovič 20 16 36 36 -1 20 78 6. Pavol Skalický 14 21 35 36 23 32 66 7. Michal Birner 13 20 33 27 12 8 90 8. Roberts Bukarts 11 20 31 31 -5 40 86 9. Tomáš Mertl 14 17 31 32 2 22 69 10. David Gríger 13 17 30 37 3 26 72 Zobrazit celou tabulku