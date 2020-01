Spartě hrozí velký špatný. Druhé místo v tabulce, pohoda ale nepanuje | iSport.cz

Jak by řekla v sobotu zesnulá legendární věštkyně Jolanda: „Vidím velký špatný!“ Tak by se v současnosti dala zhodnotit hra hokejistů Sparty. Pořád jsou na druhém místě tabulky, pod sebou mají relativně pohodlný bodový polštář. Čtvrtá Mladá Boleslav je zpátky o osm bodů, sedmé Karlovy Vary pak mají manko sedmnáct bodů. O čtvrtfinále se v hlavním městě bát nemusejí, avšak nadšení v Holešovicích aktuálně rozhodně nevládne.

Mají odehráno devětatřicet kol, ani jednou zatím neprohráli více než dvakrát v řadě. Přesto teď zaznívá slůvko KRIZE. „Je fajn, že máme ze startu ročníku aspoň něco nahráno. S tím do toho jdou všichni, aby zkusili nabrat co nejvíc. Taková krizovka ale občas dolehne na každý tým, teď to bohužel padlo na nás. Je fakt, že jsme celou sezonu něco takového neměli, tohle je poprvé. Asi je jen dobře, že to přišlo před play off,“ popisuje upřímně situaci David Tomášek.

Sparta vlastně nikoho neválcovala, i když extralize vládla z prvního místa. Občas se jí povedl skvělý výkon, často však byla vítězství ubojovaná. Výraznější propad přišel na startu nového roku. Po utkání pod širým nebem v Drážďanech byly všechny další výkony slabé.

Nejopakovanější věta, která zaznívá z úst hráčů i trenérů? „Dokážeme vyhrát, i když jsme v zápase horší.“ Tato slova aktuální sezonu vystihují asi nejpřesněji.

Pražané často berou body, ač v utkání herně tahají za kratší konec. Stejně tomu bylo v neděli, kdy byl jejich výkon proti posledním Pardubicím opravdu tristní. O jediný gól za šedesát minut hry se postaral Tomášek po individuální akci. Jinak? Sparta neměla proti nejhoršímu celku soutěže jedinou vyloženou šanci. Žádný delší tlak. Nic. O to znepokojivěji pak působí vyjádření trenéra Uweho Kruppa k zápasu: „Pět na pět jsme odehráli dobrý zápas.“

Opravdu? Vážně?

Mnozí si to nemyslí. Podle informací deníku Sport není některým hráčům zrovna po chuti koučem preferovaný styl hokeje. Podobná situace tu byla i v minulé sezoně a všichni víme, jak neslavně pro Spartu skončila. Také se mluví o tom, že z předváděné hry není nadšené ani vedení klubu v čele se sportovním ředitelem Petrem Tonem, který sám před startem ročníku prohlašoval, že Sparta musí začít hrát jiný hokej, než jaký praktikovala o sezonu dříve. Ač se kádr zkvalitnil, na výrazný progres v herním projevu se stále čeká.

„Vrásky z naší hry máme už posledních x zápasů. Čeká nás spousta dřiny. Každý čekal, že to nepůjde celou dobu jako po másle. Všichni jsme ale trochu v šoku. Hokej se teď ke konci sezony mění. Všichni hrají na krev, mně přijde, že my na krev bohužel nehrajeme a šetříme se. Přitom ale nevím na co. Asi je to otázka psychiky, že máme v podvědomí ty nahrané body. Pokud se urychleně nezvedneme, může nás to potopit,“ varuje Tomášek.

Základní část jde do finiše a Spartě jako by docházel dech. Nejen že hráči soupeře nepřehrávají, často s ním ani nestíhají bruslit. Až moc se spoléhají na to, že je tento styl plný bojovného hokeje a tvrdé lopoty připraví na klíčové bitvy v play off.

Pocta Hlinkovi a dalším: Kluby obléknou dresy "svých" legend

„Určitě je to o hlavě, trápíme se. Vytratila se nám lehkost, týmy už po těch několika měsících vědí, co chceme hrát, a líp se na nás připraví. Všichni teď bohužel cítí, že nás můžou obrat o body. Nemáme mentální sílu, kterou jsme dřív měli. Bohužel hrajeme kolikrát jen to, co nám soupeř dovolí. Máme velké rezervy. Nemáme lehkost, drajv. Je to obraz naší situace, spoustu věcí musíme změnit,“ dodává sebemrskačsky třiadvacetiletý odchovanec klubu.

Klíčový bod sparťané zvládají. I přes uspokojivé postavení v tabulce se neplácají po ramenou, problém vidí a pojmenují. Klidně i veřejně jako Tomášek. Je to sympatické, třeba jim otevřenost pomůže ven z mizérie. Vedení Pražanů je jinak dál aktivní na hráčském trhu, nebrání se dalšímu posílení už tak nadupaného kádru.

Nabitý tým však v posledních dnech kosí zranění. Ze hry jsou vinou nemoci či menších zranění Sedláček, Jurčina, Kalina, Piskáček a Forman. Dlouhodobě mimo je Kvapil. „Je tu plno juniorů a kluků z první ligy. Nějak to lepíme, a až se uzdravíme, budeme silnější. Chápu, že se náš současný výkon divákům asi nelíbí, ale vyhráváme, což je hlavní,“ krčí rameny útočník Lukáš Pech.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup