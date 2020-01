Kolos Třinec! Tajemství Ocelářů? Motivační bonusy, říká Peterek | iSport.cz

V horkém manažerském křesle Ocelářů už sedí přes tři roky. Dvakrát došel tým složený Janem Peterkem do finále, vloni se radoval z titulu. „Pořád se ale učím. Poznávám vyjednávací taktiky agentů, přicházím na nové věci,“ přiznává. V rozhovoru pro deník Sport také mimo jiné popisuje klubovou filozofii v podobě motivačních složek ve smlouvách hráčů.

Zbohatlíci. Mají bezedný rozpočet, dostanou, na koho si ukážou. Takový byl obrázek Ocelářů v očích hokejové veřejnost v minulém desetiletí. Tehdy jste ještě nebyl manažer, ale aktivní hráč Třince. Vadila vám ta nálepka?

„Určitě mi to vadilo, protože to nebyla pravda. S takovou vizitkou je ale hrozně těžké bojovat. Nebudu samozřejmě říkat, že teď máme nízký rozpočet. Upřímně ale tvrdím, že se nijak nevymykáme ligové špičce. S podobným rozpočtem jako my disponuje i několik dalších týmů. Kdekdo si myslí, že jsme od zbytku odskočení, ale není to pravda. Já mám od vedení klubu nastavený roční budget, který nesmím překročit, jako je to všude. Kdyby byly krizové situace, sháněli bychom další peníze a sponzory, jak se to dělá všude jinde.“

Podle vás nemáte nejvyšší rozpočet ze všech extraligových klubů?

„Těžko soudit, ale myslím si, že pokud budeme počítat peníze určené na provoz A týmu, tak ne.“

Kdo má tedy víc?

„Nechci říct, že víc, ale minimálně srovnatelné peníze na A tým budou mít k dispozici na Spartě, v Liberci, Mladé Boleslavi, Hradci Králové a na Kometě.“

Je v Třinci rozpočet menší, než býval před lety?

„Ano. Když jsem přicházel, vedení mi řeklo, že se půjde s rozpočtem o něco dolů. Každý manažer by chtěl samozřejmě co nejvíc, aby si mohl dovolit ty nejlepší hráče, ale určitě nechci říkat, že s tím co máme, jsem nespokojený. Jsem si vědom, že podmínky v rámci extraligy máme nadstandardní.“

Neměl jste z toho při nástupu do funkce sportovního manažera trochu strach? Zkrouhnul se rozpočet, dostal jste úkol začít víc stavět na mladých hráčích.

„Je fakt, že se filozofie změnila. Já jsem se s tím ale shodoval.