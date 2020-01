Vémola v rodné Olomouci na Spartě: Teď útočím na hokej. Byl i v šatně | iSport.cz

Doklouzal se do středového kruhu a vhodil čestné buly před hokejovou extraligou Olomouc-Sparta. Bojovník MMA Karlos Vémola se po dlouhé době vrátil do rodného města, zavítal i za domácími hráči do kabiny. Po každém gólu Mory do Machovského sítě namlouval kamarádům-sparťanům výsměšné zprávy na telefon. „Po vítězství se budu v Praze naparovat,“ těšil se během první třetiny, v níž Olomouc drtila rivala 3:0. Vémola to předpovídal..

Jaký máte vztah k hokeji?

„Já mám všeobecně dobrý vztah ke sportu. Hlavně fandím tomu, kde jsem vyrůstal. Takže Sigma, Morávka. Dnes jsem tady po iks letech. Konečně jsem se sem dostal. Těším se, že to bude vítězná návštěva a zrovna se Spartou. Je tu celá banda sparťanů. Říkal jsem jim, že od patnácté minuty to bude 3:0.“ (málem se trefil, Olomouc vstřelila branku na 3:0 v 19. minutě)

Chodíte někam na extraligu?

„Házel jsem buly na Slavii, Tygrům. V Liberci jsem zápasil, mám tam dobré vztahy s lidmi z klubu.“

Na ledě to klouzalo, co?

„Musel jsem našlapovat opatrně. Je to první stadion, kde mi nenasadili speciální žabky. Prý je nemají. Přijel hráč, že mi pomůže. Ale to zas ne, abych šel zavěšený…Dával jsem si pozor. Mám dnes takový klouzavý boty. Kdyby s sebou Terminátor cápnul, lidi a hlavně sparťani by z toho měli určitě radost.“

Kde vznikla tahle myšlenka?

„Mám hodně kamarádů spojených se stadionem, sponzorů. S tátou jsem chodil zamlada na hokej, od té doby jsem tu nebyl. Jenom se párkrát podívat, protože jedním z mých snů je mít zápas v Olomouci. Bohužel, město nemá dostatečně velkou halu. Jediná vhodná je tahle hokejová. Kdybych se ukázal doma, bylo by hned vyprodáno. Třeba to v budoucnu dopadne a konečně to doručím. Je to v plánu, zatím se to nepodařilo. A když to nepůjde tady, domluvíme to na Sigmě. Ať je to pořádný.“

Byl záměr dorazit na Spartu?

„Rozhodně to byl záměr. Poslali mi asi pět šest termínů, kdy by se mi to hodilo. Když jsem viděl Spartu, chtěl jsem přijet zrovna na ni. Ze všech utkání je to ten nejatraktivnější mač. Po vítězství se budu v Praze naparovat.“

Byl jste i za hráči Mory v šatně?

„Byl jsem tam. Pustili Terminátora. Říkal jsem klukům, že jsem přijel speciálně kvůli Spartě a že se těším, až ji porazí. V kabině byla skvělá atmosféra. Někteří kluci měli UFC čepice, čímž mě docela potěšili.“

Umíte hrát hokej?

„Jsem na tom velice špatně. Spíš zůstávám jako fanoušek. Ale těchto akcí se zúčastňuju často. Kamarád Martin Dejdar pořádá v Londýně charitativní akci s hokejisty. Chytal tam Petr Čech. Mým kamarádem je například Petr Vampola.“

Máte v Olomouci nějaký další program?

„Dělal jsem seminář na základní škole, kam jsem chodil. Vrátil jsem se tam po pětadvaceti letech. Bylo to celkem záživné pro mě i pro ty děti. Ze semináře pro speciální brněnskou zásahovku sešlo kvůli prostorům, takže se budu vracet do Prahy ještě dnes večer.“

Je pro vás čest házet slavnostní buly při hokejové extralize?

„Já spolupracuju s iSport.cz a už jsme přeskočili tenis. Ten byl vždycky třetí. Teď ho vystřídalo MMA a druhý je hokej. Na něj teď útočím. Je to můj největší rival. Strašně bojuju, aby můj sport šel nahoru. Sky is the limit.“

Už jste se vyrovnal s porážkou s Attilou Véghem?

„Čím víc máte hejtrů, speciálně v Čechách, tím větší asi máte úspěch. Oni mě jenom ženou dopředu. Každého z nich potom naseru tím, co dokážu. Jdu dál a mám dobrý pocit, že mě nezastaví. Samozřejmě, že mě někdy mrzí, co napíšou. Ale Connor McGregor udělal pro náš sport nejvíc a má ze všech nejvíc hejtrů na světě.“

Jak se máte po operaci ramena?

„Určitě necítím žádnou úlevu. Mám obrovské zranění, které mě limituje. Hrozně makám, abych byl co nejdřív back (zpátky) a ready (fit). Přede mnou je obrovský target (cíl) vyhrávat a dostat toho Slováka znovu do klece. Chci ho donutit k tomu, aby lidem doručil to, co si fanoušci zaslouží. Minimálně jim dlužíme, aby se ta akce z Prahy zopakovala. Slováci si odvetu zaslouží. Pokud to on nedluží mně nebo sobě, tak minimálně fanouškům.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:55. J. Káňa, 05:56. Olesz, 18:55. Klimek Hosté: 48:51. Říčka Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Kolouch, Skladaný. Hosté: Machovský (Wolf) – Tomáš Dvořák, Košťálek, Koistinen, Piskáček (A), Blain, Kalina, Krutil – Rousek, Tomášek (C), Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Buchtele (A), Pech, Forman – Pšenička, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Jindra, Zíka Stadion Zimní stadion Olomouc