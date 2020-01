Parádní sólo Lakatoše v oslabení! Následný zkrat Vítkovic nechápal | iSport.cz

Olomouc - Vítkovice: Lakatoš po chytré kličce poslal puk mezi betony Konráda, 0:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak byste, Dominiku, popsal parádní sólo v oslabení?

„To se povedlo. (usmívá se) Vystoupil na mě bek, ani nevím, co jsem chtěl dělat. Lehnul mi tam obránce, já to někam zametl a skončilo to v bráně. Díky bohu, že to tam takhle spadlo.“

Vedli jste 3:0 a 4:1 a přesto jste se nakonec báli o výsledek, co se stalo?

„To nám asi řeknou trenéři, já se k tomu nebudu vyjadřovat, prostě se to stalo.“

Je to dáno aktuálních psychickým rozpoložením?

„Opravdu nevím, na tohle musí odpovědět trenér.“

Netrnuli jste v závěru, že ztratíte všechny body?

„Jo, my tohle taky umíme... (pousměje se) Ne, povedlo se, vyhráli jsme za dva body, super! Můžeme mít dobrou náladu a v úterý vlítnout na Zlín.“

Vy jste se trefil v oslabení, další tři góly jste dali z přesilovek. Je pro vás alespoň tohle pozitivní?

„Za to jsme samozřejmě rádi, že jsme dokázali přesilovky proměnit a můžeme si odvézt dva body. Je to strašně důležité. Já ani nevím, jak hrály ostatní kluby kolem nás. My si musíme jet svůj příběh a začít vyhrávat. Je poslední čtvrtina, je to na nás.“

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 4:5sn. Ostravané urvali důležitou výhru v nájezdech

Olomouc - Vítkovice: Lakatoš po chytré kličce poslal puk mezi betony Konráda, 0:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:01. Dujsík, 46:04. Burian, 49:26. Nahodil, 55:01. Burian Hosté: 23:18. Mallet, 23:54. Dej, 30:28. Lakatoš, 41:23. Trška, . O. Roman Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Kolouch, Skladaný. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Rosandić, Gregorc, Trška, L. Kovář, R. Černý, Výtisk (C), Kvasnička – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Schleiss, Dočekal, Indrák – Dej (A), O. Roman, Mallet – T. Kubalík, R. Veselý, Werbik. Rozhodčí Pešina, Stano – Kajínek, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 104 diváků