Řepík stihl v Plzni rvačku i nájezd: Proměnil bych a odvíjelo by se to jinak | iSport.cz

Plzeň - Sparta: Po faulu na Rouska sudí nařídili trestné střílení, Řepík neproměnil VŠECHNA VIDEA ZDE

S Plzní jste poprvé v sezoně prohráli. V čem vidíte hlavní důvody porážky 3:6?

„Zápas byl dvě třetiny vyrovnaný, možná, že jsme se dopustili nějakých hloupých faulů, které jsme neměli dělat, nepohlídali jsme si prostor před brankou. Oni mají šikovné hráče, dali nám z toho góly.“

Asi rozhodly neproměněné šance za stavu 2:2, souhlasíte?

„No, já tam měl trestné střílení. Snažili jsme se to tam dotlačit, nepadlo nám to tam a hned jsme dostali dva slepené góly po sobě. To určilo další ráz zápasu. Oni měli šest přesilovek a my už to jen tlačili. Bylo to těžký.“

Jak obtížné bylo ovládat vypjaté emoce?

„Každý zápas s nimi v téhle sezoně byl takový. Už od prvního utkání v Praze. Ten závěr, naše vyloučení, k těm už došlo za stavu 3:6, to už bylo i hloupé. Ale emoce tam byly, zápas se podobal play off. Oni jen proměnili šance, my ty svoje ne.“

Co řeknete k bitce s Adamem Jánošíkem v první třetině? Jak se to semlelo?

„Šla tam střela shora, strkalo se to. Začal mi tam dávat do obličeje, někdy je těžké od toho odstoupit nebo spadnout na led. Šel jsem do toho tak, jak jsem to cítil. Zůstal jsem pak mimo hru nějakých čtrnáct minut, to je dlouhá doba, ale zkrátka se to takhle sešlo.“

Naposledy jste v Plzni trestné střílení proměnil, tentokrát ne. Mohl se na tom podepsat i váš pobyt na trestné lavici?

„Skočil jsem na led po dlouhé době a neprovedl jsem to dobře. Ne tak, jak jsem chtěl. Měl jsem udělat něco jiného. On si to dobře pokryl a to bylo pro nás špatné.“

Byl to klíčový moment zápasu?

„Možná jo, za stavu 2:2. Kdybychom šli do vedení, třeba by se to vyvíjelo jinak. Vzápětí jsme dostali dva góly na 2:4.“

Z pěti posledních zápasů máte dva body, Plzeň vás vítězstvím sesadila z druhého místa…

„Momentálně nám to nejde, jak bychom si představovali. Snažím se to zlepšit. Myslím, že jsme nesehráli špatný zápas, šance tam byly, ale občas uděláme chyby a týmy toho dokážou využít. Bylo to jenom o příležitostech, kdo jich hlavně za stavu 2:2 víc využije. Oni mají dobré hráče, byli v tom lepší. Proto vyhráli. Ale my nepřemýšlíme nad tím, jestli skončíme první, druzí. Neupínáme se na to, chceme se prostě zvednout, hrát dobře a připravit se pořádně na play off. Tam je pak vlastně jedno, z jaké půjdeme pozice, i kdybychom samozřejmě chtěli postoupit z co nejlepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:52. Kracík, 14:50. Kantner, 36:46. Pour, 37:47. P. Zdráhal, 49:27. Čerešňák, 56:18. V. Němec Hosté: 12:08. V. Růžička, 21:59. Pech, 39:36. Buchtele Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, L. Kaňák, Vráblík, Jiříček – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, Kracík, Pour – V. Němec, Kodýtek, Rob – Malát, Přikryl, Vracovský. Hosté: Machovský (Wolf) – Kalina, Blain, Koistinen, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Rousek, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Buchtele, Pech (A), Forman – Pšenička, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7536 diváků