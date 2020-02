Wolski o útěku rodičů, Třinci, Jágrovi či Hejdukovi: V KHL se dějí věci... | iSport.cz

Jedenáct zápasů, patnáct bodů (8+7). Když skočí na led, hned je cítit, že se jedná o někdejšího válečníka z NHL. Ostatní herně převyšuje. Narodil se v Polsku, ale pak rodiče uprchli před komunisty do Kanady. „Byla to mimořádná odvaha,“ vzpomíná 33letý hokejový světoběžník, jenž na rodné kořeny nedá dopustit. Na videu zpětně kouká na každé svoje střídání. I tohle je důvod, proč patří ke špičce.

Jak se daří babičce, kterou jste nedávno v Polsku navštívil?

„Výborně, díky.“

Už se byla podívat na hokej?

„Zatím ne, i když doufám, že to někdy vyjde. Bude ji devadesát, takže to pro ni není úplně jednoduché. Uvidíme, jestli něco naplánujeme po reprezentační pauze.“

Devadesát, to je úžasný věk.

„To tedy jo. Je na tom dobře, i když pochopitelně stárne. Už se na mě byla podívat, když jsem během výluky hrál chvíli v Polsku. Myslím si, že je ráda vždycky, když se potkáme. A nutně to nemusí být spojené s hokejem.“

Každopádně to máte do rodného města Zabrze blíž než z čínského Kunlunu, že?

(úsměv) „To tedy jo. I než z Toronta, kde žijeme. Takže do Polska se až tolik nedostaneme. Když mám po sezoně volno, vyrážíme spíš někam za teplem.“

Rodina za vámi do Třince přicestuje?

„Ještě nevím, uvidíme. Máme tři děti, všem je do pěti let. Takže není sranda, aby pořád někde cestovaly. Není to pro mě jednoduché, ale naštěstí díky komunikačním technologiím spolu můžeme mluvit každý den, můžu je u toho i vidět. Během přestávky s nimi pár dní strávím.“

Jak na vás nové angažmá působí?

„Je to super. Líbí se mi město a hlavně to, jak snadné je dostat se na zimák. Žádné zácpy, prostě super. V Číně mi cesta na trénink zabrala minimálně padesát minut. Tady čtyři.“

Ale jinak si musíte zvyknout na mnohem komornější prostředí.

„Je tady pár restaurací, do kterých chodím, nestěžuju si. Jednodušší život znamená i to, že se můžu více soustředit na hokej. Je to diametrálně odlišné od toho, co jsem zažil v Číně. Tam bylo mnohem náročnější cestování, do toho různá časová pásma. Až tolik jsem si to neužíval. Dá se říct, že teď prožívám příjemný restart.“

Už jste se byl podívat v místní proslulé továrně?

„Ještě ne, ale asi tam vyrazím. V ruském Magnitogorsku jsem do fabriky zašel