Strnad o emocích na Kladně: Nesmíme obviňovat rozhodčí. Série se projevuje | iSport.cz

Na konci tlačili puk do brány i očima. Chtěli to za každou cenu domlátit. Nic, marná snaha. Hokejisté Kladna prohráli posedmé za sebou, doma podlehli Zlínu 2:3. „Určitě se na nás ta série projevuje,“ přiznává kapitán Jakub Strnad. Velké emoce způsobil moment před druhým zlínským gólem, domácí reklamovali, že puk už byl před akcí ve středním pásmu. „Nechali jsme se zbytečně rozhodit,“ přiznal sebekriticky.

Bylo kolem toho každopádně hodně emocí. Vy jste viděli puk už ve středním pásmu?

„Údajně to byl ofsajd, ale já nevím. Rozhodčí to takhle posoudili, nemá cenu se tam rozčilovat. Takhle to rozhodli, to nevrátíme. A zbytečně jsme se nechali rozhodit.“

To bylo vidět.

„Byli jsme mimo, nesoustředili jsme se na hokej. Záleží na rozhodčích. Oni určují hru. Nemůžeme furt obviňovat rozhodčí, jestli to pískne, nebo ne. My musíme hrát.“

Bylo znát, že vás to každopádně poznamenalo, že?

„Určitě jsme byli zaskočení. Vedli jsme 1:0, měli jsme docela dobrý nástup. Během chvíle to bylo 2:1 pro Zlín a psychicky nás to poznamenalo, že jsme se z toho dostávali.“

Byl to klíčový moment? Nebo spíše to, že soupeř odskočil na 3:1?

„Spíš po stavu 1:3 jsme se trochu probudili. Spadla z nás nervozita, začali jsme hrát. Trošku se nám odlehčilo, věděli jsme, že už musíme. Že nemáme co ztratit. Byli jsme podle mě více svázaní, když jsme prohrávali 1:2. Tam se to lámalo.“

V závěru jste mocně tlačili.

„To jo, ale nic z toho.“

Už je cítit frustrace v hlavách?

„Když to honíme na poslední chvíli, už je to o náhodě. Buď, anebo. My musíme hrát celých šedesát minut, nejenom na konci.“

Jak se na vás projevuje šňůra sedmi porážek?

„Je to znát, není to jednoduché, ale s tím se počítá, nemůžeme se vymlouvat, jestli je to dlouhý, nebo ne.“

Jak sledujete ostatní výsledky? Jste z toho nervózní?

„Nechci na to vůbec koukat, je to zbytečně svazující. Dost lidí to sleduje, já se od toho snažím oprostit. Musíme koukat na každý zápas a pokusit se urvat body. Ať je to kdokoliv. Nesledujeme tabulku. Musíme sbírat jakýkoliv bod. A nehledět na to, jestli nás někdo dohání, nebo jestli máme koukat dopředu, dozadu, to je úplně jedno.“

Jak vnímáte, že konkurenti hodně posílili na rozdíl od vás?

„To neovlivním, to je otázka na vedení. Ne na mě. Myslím si, že věříme klukům, které tady máme, neměli jsme důvod to nějak obměňovat. Jsme jeden tým, věříme si navzájem.“

Pomohla vám reprezentační pauza? Abyste přišli na jiné myšlenky?

„To si myslím, že určitě.“

Ale při zápase už to tak znát nebylo…

„Během utkání jsme zase zpátky v té panice. Nebo jako by stresu. Není to žádná panická atmosféra, ale bylo to tam.“

Uklidňujete se tím, že jste si před krizí nahráli slušný náskok?

„Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Rozhodující bude, až jak to bude vypadat po 52. kole. Až v tu dobu to můžeme hodnotit.“

Zápas měl i charitativní rozměr v rámci akce O kapku lepší hokej. Je to tak, že si člověk uvědomí, že život není jenom o sportu?

„Určitě jsou důležitější věci. Je to jenom sport, hokej. Zdraví má člověk jenom jedno. Je super, že se dělá taková věc.“

