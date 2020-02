Dvě úžasná sóla! Klímu Sparta nechtěla, teď ji popravil. Paráda, září | iSport.cz

Byl u všeho podstatného. Na ledě doslova zářil. Útočník Kevin Klíma ve Spartě začínal ještě aktuální sezonu. Jenže se do kádru Pražanů nehodil, a tak byl odeslán na hostování do hradeckého Mountfieldu. A svému stále aktuálnímu kmenovému zaměstnavateli se pomstil báječně. Dal dva góly a zařídil Východočechům výhru 3:2. „Všichni jsme se museli probudit a mít největší motivaci,“ říkal po výhře stále ještě lámanou češtinou.

Dva góly, navrch asistence. Byl to váš nejlepší zápas v extralize?

„Nakonec určitě. Když si na to vzpomenu, lepší zápas jsem odehrál asi někdy v juniorce. Ještě v první třetině to ale nevypadalo dobře. Pak se to naštěstí rozjelo. Začali jsme chodit do soubojů, byli jsme správně agresivní. Před tím jsme ztráceli puky na modré, dělali jsme hovadiny. Potom jsme forčekovali, hráli, jak umíme, a vyhráli.“

Vaše první branka byla mimořádně krásná. Puk jste si vzal za vlastní brankou a pak prošel sám celé hřiště. Jak byste akci popsal?

„Vzal jsem si puk, nabral velkou rychlost. Viděl jsem, že jejich útočník zůstal trochu za hrou, tak jsem do toho kopnul. Prostě jsem měl prostor, tak jsem to zkusil. Naštěstí jsem to projel a povedlo se mi to procpat za brankáře. Ten gól nás povzbudil a dostal nás zpátky do zápasu.“

Sparta - Mountfield HK: Nádhera v podání Klímy. Hradecký útočník po parádním sólu vyrovnal, 1:1

Přesilovky vám jinak moc nešly. Je tohle recept? Začít to brát víc na sebe.

„Až takhle asi ne. Musíme víc kombinovat v pásmu, je fakt, že nám to dělá problémy.“

O pár minut později jste gólmana Matěje Machovského vyřadil ze hry, když jste do něj ostře najel.

„Musím se na to ještě podívat na videu, ale cítil jsem, že mě zezadu někdo strčil. Je jasné, že jsem to neudělal schválně. To bych neudělal nikdy. S Machym jsem kamarád.“

Na Spartě jste působil ještě na startu této sezony, měl jste velkou motivaci se proti ní vytáhnout?

„Všichni jsme se museli probudit a mít největší motivaci. Body jsou pro nás teď strašně důležité, musíme jich uhrát co nejvíc.“

Je to pro vás zadostiučinění a pomsta, že jste takhle porazil tým, který vás nechtěl?

„Jasně, všichni máme ale radost stejnou. Teď je můj tým Hradec, na to, co bylo, nemyslím. Už se musíme nakopnout. Půlka kabiny vypsala za výhru nějakou svačinku, takže mám radost.“ (smích)

Velkou roli jste sehrál také při bránění, ve třetí třetině jste vytáhl puk z brankové čáry.

„Je to tak. Odrazilo se to Štěpánovi (brankáři Lukešovi) od nohy a šlo to do branky, naštěstí jsem tam stihl včas sáhnout a vytáhnout to. Jinak nás ale držel skvěle. Měl výborné zákroky, díky němu jsme odsud odvezli všechny body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:13. Řepík, 46:37. Sukeľ Hosté: 29:46. Klíma, 39:55. Perret, 43:06. Klíma Sestavy Domácí: Machovský (38. J. Sedláček) – Kalina, Blain, Poizl, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Havlín – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Eklund, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Šidlík – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Žejdl, Lev – Perret, Koukal, Klíma – R. Pavlík, Kubík, Jergl. Rozhodčí Pražák, Bejček – Gerát, Hynek Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 12 009 diváků

