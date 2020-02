Plekanec pochválil 16letého nováčka Komety Brabence:  Je vidět, že hokej umí | iSport.cz

Dorazil do sítě Barankovu střelu a zařídil Kometě důležité vítězství nad Mountfieldem. Navíc byl Tomáš Plekanec hodně platný i při defenzivní práci. V bitvě o sebevědomí a udržení pevnější pozice v elitní šestce šel brněnský veterán příkladem. „Musíme teď hrát takhle,“ prohlásil po odbojovaném triumfu. Lehkost v herním projevu brněnského týmu stále chybí, o to víc do toho dnes dali borci srdce.

SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 2:1. Brňané odčinili výprask 1:9 z Karlových Varů VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:24. Brabenec, 20:15. Plekanec Hosté: 18:12. Žejdl Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Baranka – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Brabenec, Střondala, L. Horký – Jenyš, Kusko, Kucsera. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Lev, Orsava – Žejdl, Klíma, Jergl – Miškář, Koukal, R. Pavlík. Rozhodčí Šír, Kika – Pešek, Malý Stadion DRFG arena

Vyloženě jste to vydřeli, co?

„Chybí nám spousta hráčů, hrají hodně mladí kluci. A výborně. Ale není to úplně nádherný hokej s mnoha góly, na který je někdo z Komety zvyklý.“

Jste rád, že se při své premiéře v extralize trefil šestnáctiletý Jakub Brabenec?

„Super pro něj. Je vidět, že hokej umí. Na tréninku vypadá velice dobře. Všechno má před sebou, stejně jako další mladí hráči, kteří tady hrají.“

Po souboji s Jakubem Lvem jste se po protihráči ohnal a vyfasoval dvě minuty. Navíc jste se zranil. Co se tam stalo?

„Bruslí mě (Lev) zaháknul, mám tam menší řeznou ránu. To se stává.“

Trest se vám nelíbil….

(lehký úsměv)

Kometa Brno - Mountfield HK: Plekanec dorazil puk po střele od modré čáry, 2:1

Co si před buly neustále povídáte s rozhodčími?

„Od té doby, co nám dali nesmyslně dvě minuty za buly, je to daleko lepší. Spousta věcí se vyjasnila, problémů je míň. Teď už se řeší spíš menší věci s jinými hráči. S NHL to vůbec nechci srovnávat. Tyhle věci na vhazování se dějí všude. V NHL, v extralize, na mistrovství světa.“

Ulevilo se vám po vítězství?

„Věděli jsme, o co se hraje. Výhra nám udělá trošku náskok v tabulce. Ale ještě to jisté nemáme. Musíme dál makat, abychom si šestku uhráli.“

V úvodu rozbila hru vyloučení. Jak se vám dostávalo do tempa?

„Pro nás to bylo dobré, vynutili jsme si nějaké fauly. Škoda, že jsme něco neproměnili. Chybí nám na tyhle situace pár důležitých hráčů. Naštěstí nám to v tomto zápase nějak neublížilo. Když máte v první třetině čtyři přesilovky, málokdy jich dostanete víc. Věděli jsme, že to asi budeme muset uhrát pět na pět a nemít moc oslabení.“

Kometa Brno - Mountfield HK: Neúspěšná trenérská výzva a branka Žejdla platila, 1:1