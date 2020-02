Polanský vypadl ze sestavy Třince, trénuje s Frýdkem. Co s ním bude dál? | iSport.cz

Jeho dres s číslem 23 bude časem viset pod stropem WERK ARENY. Vedle Richarda Krále, Jana Peterka, Ľubomíra Sekeráše a Radka Bonka. Žádný z hráčů neodehrál za Třinec víc zápasů než Jiří Polanský, pořád je historicky nejlepším střelcem klubu. Aktuálně však místo v kádru nemá, posledních pět zápasů vynechal. A neodcestoval s týmem ani do Litvínova.

Divoká bouře a revolta, která se rozpoutala před třemi lety, když tehdejší trenér Vladimír Kýhos vyřadil ze sestavy Ocelářů právě Polanského, se opakovat nebude. Zkušený útočník si uvědomuje, že aktuální ročník není z jeho pohledu ideální. Připsal si pouze dva body (1+1), naposledy se trefil 11. října ve Zlíně. Od té doby byl 26 zápasů na suchu.

„Jirka je zdravý, ale v tuhle chvíli je mimo devatenáctku hráčů, kteří mohou zasáhnout do zápasu,“ vysvětluje trenér Václav Varaďa. „Neprožívá optimální sezonu, jeho výkony nejsou podle jeho, ani podle našich představ. Sám od sebe očekává víc a my taky. Mít za třicet jedna zápasů jeden gól, jednu nahrávku a minus pět v hodnocení účasti na ledě, to není dobrá statistika.“

Bodová bilance? Šílená

Polanský hrál extraligu naposledy ve 41. kole v Brně (0:1). Na ledě strávil 9 minut a 11 vteřin čistého času, připsal si tři hity, vyhrát dvě vhazovaní ze čtyř. „Sezona není vůbec bodově vydařená, na druhou stranu jsem strašně rád, že se Třinci daří a drží pozice do play off, které jsou nadějné,“ říkal Polanský pro klubový web. „Měl jsem zápasy horší, některé byly lepší, ale moje bodová bilance je naprosto šílená, to si nebudeme nalhávat. Teď je část sezony, kdy se zkouší optimální sestava na play off, které vždycky rozhodne, jestli bude úspěšná sezona anebo neúspěšná. Aktuálně jsem mimo sestavu, ale strašně si přeju, abych se do ní vrátil.“

I proto nehraje ani za partnerský tým ve Frýdku-Místku. Kdyby za prvoligový klub naskočil, přišel by o šanci na případný návrat do extraligy. Za Třinec totiž Polanský v sezoně odehrál víc jak 26 zápasů a pokud by po ukončení přestupního termínu (31. ledna) naskočil za Frýdek-Místek, musel by už sezonu dohrát tam.

„Tím by si zavřel dveře do áčka, takže s Frýdkem trénuje, udržuje se v kondici a připravuje se s ním,“ potvrdil trenér Varaďa. „Počítáme s Jirkou do zbytku sezony, bude záležet na tom, jak se bude jevit, jak bude trénovat. Musí přehrát další hráče, kteří o sestavu také bojují. Sám cítí, že pořád může týmu pomoct. A já to jako trenér vidím stejně. V tuto chvíli ovšem zkoušíme dát prostor i jiným hráčům. Jirkovy statistiky a hra teď na sestavu nejsou, za zásluhy a minulost místo není. Věřím, že udělá maximum, aby se zpátky dostal. Bude na sobě pracovat, my se mu také budeme snažit pomoct.“

Polanského situace je komplikovanější v tom, že je ryzím centrem. Sám říká, že pro křídlo využitelný není. Na pozici středního hráče před ním jsou Petr Vrána, Tomáš Marcinko, Michal Kovařčík a momentálně i Štěpán Novotný. V centru navíc může hrát také Wojtek Wolski, konkurence v našlapaném kádru Ocelářů je velká.

Zkušený útočník si to uvědomuje, ale zbraně neskládá. „Věřím, že pokud dostanu šanci vrátit se do sestavy, tak budu předvádět hokej, jaký se v play off hraje,“ hlásí odhodlaně. „Proto pracuju hodně na fyzičce, ta je ve vyřazovacích bojích důležitá, když se hraje zhruba obden anebo dokonce i dva zápasy za sebou ve dvou dnech. Všechno podřizuju tomu, že věřím, že se do týmu vrátím.“

Z bouře se poučil

Současnou situaci bere s nadhledem. Poučil se z divoké bouře, která se přes třinecký klub přehnala před třemi lety. Trenér Vladimír Kýhos tehdy Polanského dočasně odstavil ze sestavy a hráč se otevřeně do trenéra opřel. Revolta vyvrcholila odchodem útočníka do druholigového Oltenu a dlouholetého generálního manažera Pavla Marka ve funkci vystřídal Jan Peterek.

„Polda udělal po devatenácti letech v Třinci průšvih,“ přiznal dodatečně Polanský, že situaci neřešil ideálně. „Kdo ale po tak dlouhé době nikdy nešlápl vedle? Co bylo, to už nemohu vrátit. Ale mám teď větší zodpovědnost směrem ke spoluhráčům, musím to odčinit výkony na ledě.“

Také proto Jiří Polanský ani neuvažoval o tom, že by si prostor vybojoval v jiném klubu. Přestupové okno do zahraničí bylo otevřené do 15. února, pár nabídek na stole bylo. Konkrétnější jednání se ovšem ani nerozběhla. „Chtěl jsem zůstat tady a mít možnost zapojit se do týmu,“ přitakal Polanský. „Ostatní varianty nebyly pro mě tak atraktivní jako ta možnost zůstat na soupisce respektive v širším kádru Třince. Proto trénuju tak, abych se zlepšil a věřím, že dveře ještě nejsou úplně zavřené.“

Trenér Varaďa to vnímá podobně. Zkušeného harcovníka si nechává v záloze pro blížící se play off a bitvy o extraligové medaile. „S Jirkou jsem vyválčil dva mistrovské tituly, jeden jako hráč (2011), jeden už jako trenér (2019),“ připomněl kouč zlaté úspěchy Ocelářů. „Díky mně a Markovi Zadinovi (asistent trenéra) se před třemi lety vrátil ze Švýcarska zpátky do třinecké organizace, pořád v něm vidíme osobnost, která může týmu pomoct. Umí strhnout spoluhráče. Jen teď potřebujeme, aby nám pomohl i herně a to v tuhle chvíli bohužel u něho nevidíme. Takže má prostor, aby na sobě pracoval a připravil se na závěr sezony.“

Na finální bitvy chce být zkušený útočník maximálně připravený. V dubnu mu končí smlouva, sám říká, že má před sebou podle všeho poslední tři měsíce kariéry v týmu Ocelářů. „Každý soudný hráč vždycky ví, kdy je jeho role v týmu na vrcholu a kdy je na sestupné tendenci,“ komentoval pro klubový web. „Do těch posledních tří měsíců v Třinci, než mi skončí smlouva, dám opravdu všechno, abych se vrátil. Pokud to vyjde, vrátím se. Pokud ne, nevrátím se, ale dělám pro to maximum,“ dodal Polanský.

