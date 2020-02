Oleszovi vzala gól výzva. Normální situace v brankovišti, divil se | iSport.cz

Olomoučtí odvážně tlačili Třinec, ale nestačilo to ani na bod a po prohře 1:2 je jasné, že skončí v předkole. Šestka utekla, zachránění jsou. Hanákům nepomohla situace v první třetině, kdy Rostislavu Oleszovi nakonec nebyl uznán vyrovnávací gól po zásahu trenérské výzvy Ocelářů. „Gólman to neudržel, a když má útočník sílu, tak to dotlačí,“ krčil rameny zkušený útočník, jemuž se do popisu inkriminované situace vůbec nechtělo.

Co se tam přihodilo?

„Nevím, jestli se k rozhodčím můžu vyjadřovat. Asi ne, že?“

Jen popište situaci.

„Vážně? Dobře. Byla tam střela na bránu, kterou jsem tečoval. Potom se to odrazilo, bek Třince do mě zezadu narazil, ale já to ustál a dorazil jsem to. Normální situace v brankovišti. Gólman to neudržel, a když má útočník sílu, tak to dotlačí.“

Jak vám bylo neuznání vysvětleno?

„Zdůvodnění neznám.“

Šancí jste měli opět hodně, ale Jakuba Štěpánka jste překonali jedinkrát. Proč?

„Chybělo nám více důrazu, ale nevěděli jsme, jak velký může být...“ (hořce se usměje)

Teď už je jasné, že neskončíte lépe než sedmí a hůře než desátí. Co to pro vás znamená?

„Chtěli jsme být v šestce, bohužel v sezoně jsme místy neměli takový bodový zisk. Neproměňovali jsme šance, to nás trápí nejvíc. Ale jdeme dál. Nemůžete nic vypustit, protože pak se vám to vymstí.“

Co teď bude třeba ve zbývajících třech duelech udělat?

„Zlepšovat hru i sebe. Pořád. A vyhrávat zápasy. Prostě se zlepšovat a mít výborné výkony doma i venku. To je cíl. Ne abychom koukali, kam postupujeme v tabulce. Musíme to brát jako ostrou přípravu na konec sezony.“

V posledních týdnech však vaše výkonnost rostla, ne?

„Jestli to tak hodnotíte, tak jsem rád, ale musíme změnit tu naši efektivitu.“

Třinecký Martin Růžička to umí, že? Proti vám zapsal 1+1, celkově slavil pětistý bod v extralize.

„Gratulace každému, kdo tohle dokáže. Je to krásné číslo. Všichni víme, jaký je to hráč. Jeho statistiky a výkony mluví za vše, bohužel měl zranění a dlouho chyběl. Teď to má těžké, aby se do toho dostal. Je ale vidět, že Třinec má vyrovnaný kádr. Péťa Vrána se Straňasem (Matějem Stránským) to tam táhnou. A když tam je s nimi ještě Růžička, tak je to skoro jako all stars nebo první pětka v Brně. Je velice těžké je bránit, když se začnou měnit a pak se někdo postaví do střelecké pozice.“

Přece jen: máte nějakého vysněného soupeře do předkola?

„Co chcete? Dobrý hokej, nebo atmosféru? Já si v tomto nevybírám. Několikrát můžete někoho v sezoně porazit, ale pak přijde úplně jiný boj a jiný hokej.“

