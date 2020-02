Talent Mokry jako Robin Hood. Ze zimáku ho vykopávám, říká kouč | iSport.cz

Bohatým bere, a co dělá s chudými, se zatím neví. Osmnáctiletý olomoucký brankář Vojtěch Mokry byl totiž v minulém týdnu poprvé hozen do extraligové vody a rovnou dvakrát proti těm největším kalibrům. Doma vychytal Liberec, venku Kometu a Mora díky jeho dvěma skvělým výkonům, za které byl deníkem Sport pokaždé zvolen do All-Stars kola, brala šest bodů. Kdo je mladík, jenž s ledovým klidem zaskakuje za zraněné duo Konrád+Lukáš a v pátek se postaví i proti Třinci?

Poslední dny na olomouckém zimáku? Tvrdá práce ve velmi dobré náladě, přestože obě branky při cvičeních střeží junioři. Jeden z nich - Vojtěch Mokry - má totiž velkou zásluhu právě na tom, že Hanáci momentálně trénují v pozitivní atmosféře jako osmý tým tabulky se shodným bodovým ziskem (70) jako sedmý Hradec Králové. A že stále drží naději i na šestku.

Mokry se při zranění Branislava Konráda a nemoci Jana Lukáše postavil mezi tři tyče a zaujal celou hokejovou veřejnost. „Asi karma," usmívá se trenér gólmanů Jan Littner, jemuž se po páteční premiéře proti Liberci (2:1) dojetím leskly oči. „Je to pro něj odměna za přístup, nezažil jsem s ním jediný problém. Jde o pracovitého a skromného kluka, žádného rozmazleného fracka."

Byť to Littner sám skromně nepřizná, i pro něj jde o zadostiučinění. Mokry je totiž jeho prvním „produktem" nebo „děckem", jak on sám označuje svěřence vypiplaného až mezi profesionály. „Znám ho z Karviné od čtvrté třídy. Když jsem byl potom v Havířově, půjčili jsme si ho na turnaj do Boleslavi, kde byl ve dvojici se synovcem Jirky Trvaje. Zaujal mě, už tehdy byl fakt dobrý," vzpomíná.

Když před třemi lety zamířil Littner do Olomouce a na první trenérské poradě se řešilo, že je třeba do dorostu sehnat gólmany, vzpomněl si na Mokreho. Nejdříve se sice karvinský rodák rozchytával v Porubě, ale v poslední době už koučům roste před očima.

„Chytil to u nás za pačesy. Výborně zvládá i to, že je tady sám na internátu. Vychází to z perfektní rodiny, která ho podporuje a živí. Něco samozřejmě od klubu dostává, ale leccos musí pořídit rodina. Klobouk dolů," popisuje Littner a potvrzuje tím Mokreho slova o tom, že zatím nemá z čeho zaplatit zápisné v kabině áčka.

Životní příležitost sice přišla souhrou náhod, ale svou pílí jí šel student střední zemědělské školy naproti. Letní radovánky s partičkou kamarádů? Kdepak, to si raději stoupne do branky v hokejbale či inline hokeji. A takhle je to prý se vším. „Mám s ním spíš tu příjemnou starost, že ho ze zimáku vykopávám, ať jde zkusit i něco normálního, co nabízí život. Nejen hokej. Protože jinak by furt makal," říká trenér.

OLOMOUČTÍ BRANKÁŘI V SEZONĚ 2019/20 Brankář Zápasy Výhry Nuly Průměr ink. gólů Úspěšnost zákroků Branislav Konrád (32) 28 14 1 2,32 91,93 % Jan Lukáš (26) 23 7 1 2,51 91,21 % Vojtěch Mokry (18) 2 2 0 1,50 94,34 %

Psychickou odolností nahrazuje Mokry svou subtilní postavu (178 cm, 71 kg), díky které připomíná například plzeňského Dominika Frodla. „Jsou to podobné blechy. Menší gólman musí být rychlý, mrštný, obratný. Někdy už to nejsou ani hokejové zákroky, důležité je ale chytnout puk," ví.

To se mu zatím daří perfektně: ve dvou duelech zneškodnil padesát střel, za jeho záda prošly jen tři. Až se realizačnímu týmu do hlav vkradly myšlenky, zda neměl dostat šanci už v letní přípravě. „Trošku jsem si vyčítal, že jsem si ho tehdy neprosadil," přiznává Littner.

V Olomouci teď nicméně věří, že si Mokreho brzy všimne nějaký prvoligový klub, kde by postupně sbíral zkušenosti s mužským hokejem. „Protože důležité je pracovat na dlouhodobé výkonnosti, není to jen o dvou povedených zápasech. S mladým klukem se musí nakládat opatrně a rozumně, dávkovat šance postupně, aby z něj vyrostl opravdu dobrý gólman," vysvětluje kouč.

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 2:1. Hanáci si vyšlápli na lídra tabulky, zazářil mladičký gólman Mokry

To je však plán spíš až do budoucna, nyní na Mokreho stoprocentně spoléhají „kohouti". Předkolo mají takřka jisté, přinejhorším jej začnou coby devátý nebo desátý celek dvakrát venku, takže v klubu panuje pohoda. „Asi by to bylo trochu jiné, kdybychom se prali o desítku nebo o přežití. Teď máme relativně klid a čas na to, abychom si Honzu s Braňem nachystali na klíčovou fázi sezóny. Vojta to zvládl parádně, takže není důvod je tlačit, aby šli do brány přes bolest."

Zítra proti Třinci tak opět nastoupí Mokry. Skolí dalšího boháče jako Robin Hood?

Mokrý? Ne, Mokry Přestože všude možně, dokonce i na oficiální soupisce HC Olomouc, najdete příjmení talentovaného brankáře psáno s dlouhým „ý“ na konci, tedy Mokrý, jde o nepřesnou variantu. Podle informací iSport.cz je správně tvar s krátkým „y“, tedy Mokry. Ještě pár povedených výkonů a gólmana Vojtěcha Mokreho už nikdo nenapíše špatně.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE