Kvapil je zpátky! 24 týdnů bez hokeje: Bylo to na palici, přiznává sparťan | iSport.cz

Před sezonou přicházel jako hlavní útočné eso. Hned v prvním utkání sezony se ale Marek Kvapil zranil. Diagnóza? Utržený prsní sval, pauza tři měsíce. Když už to vypadalo na návrat, v tréninku si poranil koleno a přišel o dalších šest týdnů. „Bylo to na palici. Snad už mě nic takového nečeká,“ usmíval se útočník Sparty po svém návratu do sestavy. Ten byl navíc vítězný, Pražané porazili Zlín 5:1. Kvapil bral jednu asistenci.

„Nic moc, bylo to hodně těžké. Měl jsem toho fakt dost. Ještě bude dlouho trvat, než se dostanu na úroveň, kde jsem byl. Jsem ale rád, že ještě před začátkem play off aspoň stihnu nějaké zápasy. To je důležité.“

Měl jste několik šancí, čtyři střely na branku. Nakonec jste také parádně připravil gól pro Jiřího Smejkala, kterému jste nabil před prázdnou branku.

„Mohl jsem střílet, ale prostě raději přihrávám. (úsměv) Jinak jsem ale se svým výkonem opravdu spokojený nebyl. Nebruslilo mi to, jak jsem zvyklý. Snažil jsem se rychleji střídat, hrát jednoduše, nic moc nevymýšlet. Na konci jsem byl hodně unavený, mám na čem pracovat.“

Jak jste dlouhou pauzu zvládal psychicky?

„Nebyla to sranda. Koukat celou sezonu na kluky v televizi… Navíc jsem nemohl nic dělat, jen čekat, až se to spraví časem. Taky proto je ten návrat tak těžký, návrat do zápasové kondice nezvládnete během několika týdnů. Musím hodně trénovat, snad se to zvedne.“

Když už to vypadalo na návrat po utrženém prsním svalu z prvního kola tohoto ročníku, v tréninku jste si poranil koleno. To musela být velká rána.

„Taky že byla, to druhé zranění mě dostalo ještě níž. To první jsem vzal nakonec dobře, srovnal jsem se s tím po nějakém čase. S tím kolenem už to bylo na palici. Jsem rád, že jsem zpátky, snad už mě nic takového nečeká.“

Mohl jste chodit do soubojů naplno?

„Zranění jsem se nebál, spíš jsem měl v hlavě, jak asi bude po takové době vypadat moje hra. Už na tréninku jsem cítil, že to není ono. Snažím se v posilovně trénovat hlavně nohy, abych stíhal jezdit. Tréninky máme ve velkém tempu,

Jak dlouho jste vůbec s týmem trénoval před ostrým návratem?

„Na ledě jsem byl jenom týden, za tu dobu toho moc nestihnete. Před tím jsem jen rehabilitoval.“

Comeback jste oslavil vítězstvím 5:1. Na pohled jednoznačné, Zlín vás ale jasně přestřílel. Nebýt brankáře Jakuba Sedláčka, mohlo být skóre výrazně jiné.

„Je to tak, Sedlo toho pochytal hodně. Hlavně první třetina byla od nás špatná. Museli jsme hodně přidat. Od druhé části už to bylo znát. Vyhráli jsme zaslouženě, ale nechybělo moc a mohlo to být všelijaké.“

