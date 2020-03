Kladno udrželo naději, namočily se Vítkovice. Jak teď o záchranu? | iSport.cz

Do třetího dějství zápasu v Brně šli kladenští hokejisté s pořádně ostrou kudlou na krku. „Pokud ji prohrajeme, padáme z extraligy,“ tušili za stavu 1:1. Tým věděl o vedení Pardubic v Třinci a jasné záležitosti Litvínova proti Vítkovicím. Obě tříbodové výhry Vervy a Dynama posílaly Rytíře o soutěž níž, a tak nutně hosté v Brně potřebovali minimálně bod.

Ten by patrně jen oddálil kladenskou smrt v extralize, ale výhra 2:1 za tři body situaci Jágrovy družiny vylepšila. Manko na tři rivaly je na třech bodech, do boje o bytí a nebytí zahučely po nedělním kole Vítkovice. „Nám je samozřejmě jedno, koho bychom poslali níž místo nás, hlavně kdyby to dopadlo,“ přeje si vroucně kouč Rytířů David Čermák.

Důležitá je nyní minitabulka vzájemných zápasů, která rozhoduje při shodném součtu bodů. Nejlépe je na tom Litvínov a po něm Vítkovice, naopak suverénně nejhůř Kladno. Takže Rytíři nyní ztrácejí spíš čtyři body, než tři.

V úterním programu Kladno musí nahrát minimálně o bod víc než jeden z tria Litvínov, Vítkovice, Pardubice. Pokud zůstane rozdíl v tabulce tříbodový jako nyní, sestupový osud Rytířů bude zpečetěn. Nic by na tom nezměnila ani případná tříbodová výhra Kladna v pátek v Litvínově, neboť Verva má lepší vzájemnou bilanci.

BODY ZE VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ Pardubice - Kladno 7:5 Litvínov - Kladno 8:1 Litvínov - Pardubice 8:4 Kladno - Vítkovice 6:6 (skóre 8:10) Vítkovice - Litvínov 6:6 (skóre 9:13) Vítkovice - Pardubice 8:4

BODY DO MINITABULKY VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ Litvínov 22 Vítkovice 20 Pardubice 15 Kladno 12

NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM 51. kolo - úterý 17:30 52. kolo - pátek 18:00 Liberec-Třinec

Pardubice-Sparta

Plzeň-Kometa

Olomouc-Litvínov

Kladno-Ml. Boleslav

Zlín-Mountfield HK

Vítkovice-K. Vary Litvínov-Kladno

Sparta-Olomouc

Ml. Boleslav-Zlín

K. Vary-Liberec

Kometa-Pardubice

Třinec-Plzeň

Mountfield HK-Vítkovice

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 49 29 5 2 13 172:120 99 2. M. Boleslav 50 21 10 6 13 150:121 89 3. Sparta 50 21 12 1 16 169:142 88 4. Třinec 50 25 4 4 17 156:125 87 5. Plzeň 49 25 2 7 15 155:135 86 6. Brno 50 21 5 6 18 141:151 79 7. Olomouc 50 19 5 6 20 118:125 73 8. K. Vary 50 16 9 5 20 169:155 71 9. Mountfield 50 18 5 7 20 123:131 71 10. Zlín 50 18 4 5 23 148:146 67 11. Litvínov 50 15 3 9 23 146:168 60 12. Pardubice 50 15 3 9 23 118:158 60 13. Vítkovice 50 13 8 5 24 124:168 60 14. Kladno 50 15 3 6 26 125:169 57 Generali Play-off

