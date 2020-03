SESTŘIHY: Kladno uspělo v Brně a drží naději! Vyhrálo Dynamo, Sparta či Plzeň | iSport.cz

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 50 29 5 2 14 174:124 99 2. M. Boleslav 50 21 10 6 13 150:121 89 3. Plzeň 50 26 2 7 15 159:137 89 4. Sparta 50 21 12 1 16 169:142 88 5. Třinec 50 25 4 4 17 156:125 87 6. Brno 50 21 5 6 18 141:151 79 7. Olomouc 50 19 5 6 20 118:125 73 8. K. Vary 50 16 9 5 20 169:155 71 9. Mountfield 50 18 5 7 20 123:131 71 10. Zlín 50 18 4 5 23 148:146 67 11. Litvínov 50 15 3 9 23 146:168 60 12. Pardubice 50 15 3 9 23 118:158 60 13. Vítkovice 50 13 8 5 24 124:168 60 14. Kladno 50 15 3 6 26 125:169 57 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Povstání Rytířů pokračuje, zlaté tři body vychytal nečekaný hrdina

Úvod zápasu patřil domácím, kteří nasadili do hry tři juniory a dva dorostence. Gólová odměna za úvodní nápor přišla v osmé minutě, kdy se Mueller proháčkoval středem obrany a překonal Brízgalu, který na poslední chvíli po rozcvičení vystřídal zraněnou kladenskou jedničku Godlu.

Kladno bylo blízko vyrovnání v přesilové hře, ale Jágrovu dorážku z bezprostřední blízkosti vychytal Vejmelka. Ten chytil i střelu Barinky a doložil tak pevnost a kompaktnost brněnské obrany.

Hosté hráli na přelomu první a druhé třetiny přesilovou hru, která i bez využití odstartovala jejich nápor a ofenzívu. Opět pálil nebezpečně Jágr, připojil se k němu Stach, ale Vejmelka byl vždy na místě. Brněnský gólman kapituloval až po dlouhém sólu O'Donnella z vlastního pásma v polovině základní hrací doby.

Šance se pak střídaly na obou stranách, u domácích měli gól na hokejkách Vincour a Holík, u Kladna Zikmund a Vampola.

Vzhledem k průběžným výsledkům Litvínova a Pardubic stálo Kladno před těžkým úkolem - odvézt si z Brna jakýkoliv bodový zisk. Jeho ofenzívu opět táhl Jágr, ale ani při jeho dalším pokusu Vejmelku nepřekonal.

Kladno ustálo tlak Komety v přesilovce a udeřilo po akci svého majitele, který nahrál Zikmundovi a jeho střela vymetla horní roh Vejmelkovy branky. Kometa hrála v dalším průběhu dvě přesilovky, jenže domácím stála v cestě kladenská bojovnost. Díky svému nasazení ustáli Středočeši i pokus Brna o vyrovnání během závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "V první třetině jsme šli do vedení, ale potom byl náš zápas oproti tomu pátečnímu jako den a noc. Soupeř byl agresivnější, bojoval na hranici osobní statečnosti. Nás výkon zůstal daleko za očekáváním, nic na tom nemění ani fakt, že čtyři mladí hráči lehli s virózou a zápas nedohrál Martin Erat. Zkušené jádro na ledě bylo. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Kladno díky nasazení a bojovnosti zápas zaslouženě vyhrálo."

David Čermák (Kladno): "Sledovali jsme nervózní utkání, hlavně z naší strany, kdy hrajeme o všechno. Měli jsme velmi špatný vstup, chyběl nám pohyb, Brno nás přehrávalo, udělali jsme chybu v oslabení, až po gólu se naše hra zlepšila. Nejlíp jsme hráli ve druhé třetině, ve třetí jsme se dostali do vedení šťastným gólem a díky ubráněným oslabením jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Naše situace je stále kritická po výsledcích konkurentů. Na záchranu nám nemusí stačit ani šest bodů, nemáme to ve svých rukách. Budeme bojovat do konce, ale nezáleží to jen na nás."

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 1:2. Rytíři dokázali těsně porazit domácí celek a připsat si důležité tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Mueller Hosté: 30:53. O'Donnell, 45:08. Zikmund Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Mlčák – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – M. Erat, Plekanec (A), Červený – Vincour, Rákos, Š. Stránský – Matěj Svoboda, Brabenec, Kunc. Hosté: Brízgala (Godla) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Bryška, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

Skalp mistra vystřelil pro Dynamo Vondrka

Poslední vzájemný zápas skončil v Třinci jednoznačnou výhrou domácích 7:0, kteří tehdy položili základ úspěchu třemi góly v první třetině. Tentokrát úvodní část nabídla hlavně velký urputný boj. A byť se Oceláři tlačili dopředu, tak se hrálo oboustranně bez výrazných šancí. Domácím fanouškům ale jednou zatrnulo, když se po střele Zacharčuka rozezvučela branková konstrukce.

Skóre se změnilo ve 24. minutě. Při pardubické přesilové hře vyslal Zacharčuk od modré čáry prudkou přihrávku, do které vložil v mezikruží Poulíček hůl a usměrnil puk mimo Kváčův dosah. Třinec sehrál v polovině zápasu dobře přečíslení tři na dva, Gernát ale trefil z druhé vlny jen tyč. Místo vyrovnání udeřilo na druhé straně. Domácí obraně ujel Tybor a střelou pod vyrážečku zvýšil.

Pardubický brankář Kantor, který má s Třincem titul z loňského roku, držel čisté konto až do čtyřicáté minuty. V závěru druhé třetině fauloval Zacharčuk v rohu kluziště Gernáta a vyfasoval trest 2+10 za zásah do oblasti krku a hlavy. Třinec přesilovou hru využil už po 21 sekundách trefou Stránského, který je s 21 góly nejlepším střelcem Ocelářů.

Aktivitu domácích zmrazil ve 46. minutě Vondrka, který zakončil sólový únik přesnou střelou nad vyrážečku. Třinec se ale nevzdal. Růžičkovu střelu zachytil Kantor betonem až za brankovou čárou a na platnost gólu upozornil při prvním přerušení hry videorozhodčí. Domácí se odhodlali 82 sekund před koncem ke hře bez brankáře a Pardubice zachránila po střele Rotha od modré čáry branková konstrukce.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Pardubice vytěžily z minima úplně maximum. V celém zápase měli hosté tři šance a dali tři góly."

Michal Mikeska (Pardubice): "Věděli jsme, že první třetina bude ze strany domácích hodně agresivní. Hodně bruslili, dostávali nás pod tlak. Zvládli jsme ji ale bezbrankově a potom jsme se ujali vedení, dokonce dvougólového. Podali jsme skvělý výkon a podařilo se nám využít své šance, to rozhodlo. Máme zasloužené tři body. Jsme šťastní."

SESTŘIH: Třinec - Pardubice 2:3. Dynamo dokázalo vyhrát a přidat další důležité body o záchranu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:43. M. Stránský, 52:38. Martin Růžička Hosté: 23:40. Poulíček, 32:41. Tybor, 45:01. Vondrka Sestavy Domácí: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, M. Adámek, Kundrátek, Roth, Matyáš – M. Stránský, P. Vrána (A), Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík (C) – Adamský, Novotný (A), Dravecký. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Blažej – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Machala, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5065 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Jarůšek dvěma góly poslal Ostravany zpět do boje o záchranu

Duel byl věnován akci Vlasatý zápas, při které litvínovský klub ve spolupráci se spolkem Nové háro, HC Olomouc a Nadací Unipetrol podpořil mladou maminku Janu Ryšánkovou, která prochází onkologickou léčbou. Hráči Vervy byli na rozbruslení s příčesy a kapitán Viktor Hübl v růžovém dresu.

Litvínov začal aktivně a největší šanci měl v úvodu ve čtvrté minutě Říha, který ale z dorážky minul odkrytou branku. Další možnost měl Kudla, ale Dolejš zasáhl. Na druhé straně se prodral Mallet před branku, ztroskotal však na Janusovi.

Další příležitost měli domácí při přečíslení tří na jednoho, ale Gerhátův pokus po kombinaci s Válkem ukryl Dolejš v lapačce. Vítkovický gólman si poradil i s šancí Janského. Na přelomu první a druhé části se hosté ubránili při Romanově trestu.

Z vedení se radoval Litvínov ve 27. minutě, kdy se trefil od modré čáry Moravčík. Hned za 64 sekund měli Severočeši už dvoubrankový náskok. Dolejš vyrazil Hedbergovu střelu, k puku se ale dostal Jarůšek, přehodil si puk z forhendu na bekhend a zakončil do odkryté branky. Ostravané odolali při dvou trestech Malleta a mezitím měl možnost Dej.

Ve 44. minutě při první vítkovické přesilovce v utkání při Douderově vyloučení měli možnost Schleiss a Hruška. Při Štenclově pobytu na trestné lavici mohl pojistil náskok Litvínova Pospíšil. Povedlo se to až v 52. Mahbodovi, který se trefil z pravého kruhu. Za dvě minuty ještě dovršil výsledek po Hedbergově přihrávce Jarůšek. V závěru se domácí ubránili při svou oslabeních a Janus uhájil čisté konto při Malletově šanci.

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 4:0. Jasnou výhru domácích zastínilo zranění Moravčíka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:23. Moravčík, 27:27. Jarůšek, 51:38. Mahbod, 53:27. Jarůšek Hosté: Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Štich, Ščotka (A), Kudla, L. Doudera, Březák – Hedberg, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Jánský, Gerhát, Válek – Helt, Jurčík, Trávníček (A). Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Pražák, Stano – Gerát, Hynek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 756 diváků

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Kvapil se vrátil parádní přihrávkou

V sestavě domácích se proti Zlínu trochu nečekaně objevil i útočník Kvapil, který se zranil hned v prvním extraligovém kole.

Sparta se dostala do vedení z první vydařené akce zápasu, když se ve čtvrté minutě krátce po buly prosadil kapitán Řepík a připsal si 22. gól sezony.

Herně i střelecky aktivnější ale byli hosté. Brankář Sedláček, jenž přišel do Sparty v minulé sezoně ze Zlína, ale svůj tým podržel. Zlikvidoval i Köhlerovu šanci ze šesté minuty, Kašík na druhé straně poté ustál několik brejků domácích.

Podruhé se skóre měnilo až ve 25. minutě, kdy Košťálek při střele zlomil hokejku, k puku se dostal Dvořáček a překonal Kašíka. Další branku daly domácí stejně jako v prvním případě krátce po buly. V polovině zápasu se prosadil Forman. Ve 37. minutě poté Kašíka počtvrté překonal z úhlu Řepík, jenž využil přihrávky Sukeľa zpoza branky.

Ve třetí třetině nastoupil místo Kašíka do zlínské branky Huf, dlouho ale čisté konto neudržel. Ve 46. minutě jej po Kvapilově přihrávce překonal Smejkal. Premiérovou nulu v sezoně nakonec neudržel ani Sedláček, neboť ve 49. minutě nestačil na střelu Gazdy.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): "Zlín má výborně organizované, pracovité mužstvo a díky našemu gólmanovi Sedláčkovi jsme v první třetině nedostali branku a vedli 1:0. Hosté měli hromadu šancí, on nás podržel. Když jsme dali druhý a třetí gól, tak se naše hra zlepšila. Zápas se poté odehrával v naší režii. Do té doby byla hra vyrovnaná a v první třetině byl Zlín i lepší."

Martin Hamrlík (Zlín): "Sparta vyhrála zaslouženě. Chtěl bych poděkovat fanouškům Zlína, kteří dorazili. Bohužel se nám nepodařilo získat jako v sobotu na fotbale (na Spartě) bod, s tím jsme sem jeli. Neprožíváme zrovna dobré období, nehrajeme dobře a dnes se to potvrdilo. V obranném pásmu jsme udělali obrovské chyby, Sparta dala tři góly do prázdné brány. Dostali jsme se do předkola play off, ale musíme se dát do kupy. Jestli budeme takhle pokračovat, tak bude za čtyři dny (předkola) konec."

SESTŘIH: Sparta - Zlín 5:1. Kvapil si při návratu připsal výhru a asistenci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:12. Řepík, 24:44. Dvořáček, 30:55. Forman, 36:20. Řepík, 45:44. Smejkal Hosté: 48:54. Gazda Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Košťálek, Tomáš Dvořák, Piskáček, Jurčina, T. Pavelka – Rousek, Sukeľ, Řepík – Buchtele, Pech, Forman – M. Kvapil, Tomášek, Smejkal – Dvořáček, Říčka, Kudrna. Hosté: Kašík (41. Huf) – Freibergs, Nosek, M. Novotný, Ferenc, Řezníček, Buchta, Gazda – Köhler, Fořt, Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Bejček, Pešina – Frodl, Kajínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 9 120 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE

Obrat Bruslařů režíroval Jeglič

Už po minutě hry se šlo kontrolovat video, ale po přezkoumání sudí rozhodli, že po Pláňkově nahození nepřešel puk brankovou čáru za zády hostujícího gólmana Novotného. Do vedení tak šli na druhé straně hosté, když byl na konci povedené kombinace Rachůnek.

V přesilové hře Mladé Boleslavi pak vybídl Pláněk ke skórování Kašpara, ale ten už zblízka trefil pouze brankářův beton. Hosté mohli v závěru třetiny navýšit vedení, když strážce domácí branky Krošelj upadl v brankovišti, ale následnou skrumáž dokázali Mladoboleslavští ustát.

Domácí Bruslaři se dočkali díky Jegličovi vyrovnání v době, kdy si na trestné lavici odpykávali osobní desetiminutové tresty jejich útočníci Zbořil se Skalickým. Západočeši si vzali vedení zpět v polovině zápasu, když na zadní tyči zakončoval do odkryté branky Polák.

Mladá Boleslav mohla odpovědět v následné přesilovce, ale střelu Bičevskise zastavila tyčka. Boleslav vyměnila ve 33. brankáře a Peters musel hned čelit nájezdu pěti hostů na jediného obránce, který skončil třetím gólem. Prosadil se Stříteský.

Za domácí mohl snížit hned v úvodu třetí části Flynn, ale puk zastavila opět jen tyčka. Středočeši se vrátili na kontakt deset minut před koncem, kdy se trefil v přesilové hře Jeglič. Hosté se poté snažili bránit jednobrankový náskok zuby nehty, ale i za pomoci faulů. Další z nich potrestal ve druhé využité přesilovce Zbořil, který těžil z povedené souhry s Klepišem.

Na další branku si diváci museli počkat až do prodloužení. To rozhodl přesně po dvou minutách v signalizované výhodě Jeglič.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:14. Jeglič, 49:48. Jeglič, 56:32. Zbořil, 62:00. Jeglič Hosté: 03:16. T. Rachůnek, 29:24. V. Polák, 33:32. Stříteský Sestavy Domácí: Krošelj (33. Peters) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, J. Stránský. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (C), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – V. Polák (A), Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Vildumetz, Vondráček. Rozhodčí Hodek, Micka – Lhotský, J. Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 689 diváků

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Mountfield HK - Olomouc 0:4

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 0:4. Propadák domácích, dvě branky dal Klimek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 06:28. J. Knotek, 24:20. J. Knotek, 30:19. Nahodil, 59:20. Handl Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Čáp, F. Pavlík (A), Šalda – Jergl, Klíma, Perret – Orsava, Lev, M. Chalupa – Smoleňák (C), Cingel, R. Pavlík – Žejdl, Koukal, Miškář – Dragoun. Hosté: Lukáš (Mokrý) – Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), Jaroměřský, Vyrůbalík (C) – P. Musil, Nahodil, Klimek – Irgl, J. Káňa, Burian – Olesz, J. Knotek (A), Ostřížek – Skladaný, Kolouch, V. Tomeček – Handl. Rozhodčí Šír, Úleha – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4288 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Plzeň - Liberec 4:2

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 4:2. Domácí přetlačili lídra, Gulaš má klubový rekord

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:37. Rob, 30:27. Jank, 36:15. Gulaš, 58:14. Mertl Hosté: 11:21. L. Hudáček, 57:22. Šmíd Sestavy Domácí: Frodl (Tomáš Král) – Jank, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Vráblík, L. Kaňák – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, V. Němec, Pour – Vracovský, Heřman, Rob. Hosté: Schwarz (Hrachovina) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, Havlín, T. Hanousek – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, A. Musil – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – Valský, J. Vlach, M. Zachar. Rozhodčí Kika, Svoboda – Pešek, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6042 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 35 40 75 50 1 38 224 2. Michal Birner 20 41 61 40 13 10 135 3. Libor Hudáček 31 29 60 49 23 24 163 4. Tomáš Rachůnek 25 27 52 50 -5 10 112 5. Martin Zaťovič 29 21 50 49 3 24 122 6. Pavol Skalický 17 27 44 49 24 48 90 7. Roberts Bukarts 16 24 40 45 -8 42 139 8. Tomáš Mertl 16 24 40 46 -3 40 109 9. Matěj Stránský 21 19 40 50 9 44 113 10. Brady Austin 15 24 39 50 -14 24 133 Zobrazit celou tabulku