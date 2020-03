Extraliga v podezření: bez důkazů. Ale kouč popsal, jak se hráči domluví | iSport.cz

Každé kolo je to stejný příběh. My to říkali, jasně se domluvili dopředu. A těch, kteří věří, že se nic nepeklo mimo led, ubývá. Hokejoví fans řeší, jak týmy z poslední čtyřky umí drtit silné. Najednou. Jen tak. „Je potřeba i vidět, že extraliga je hrozně vyrovnaná. Prvního dělí od předposledního devětatřicet bodů, tak těsné to nikdy nebylo,“ říká šéf soutěže Josef Řezníček. Ale taky najdete i extraligového trenéra, který vám anonymně přizná, že pozná, když koučuje domluvený zápas a jak to z jeho pohledu vypadá.