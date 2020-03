Potěr z Varů spustil bouři. Hadamczik, Dopita či Sýkora řekli, co jim (ne)vadí | iSport.cz

Co říkají hokejoví experti na tah Karlových Varů? • FOTO: Výjezd karlovarského „potěru“ do Ostravy k ožehavému extraligovému duelu s převahou juniorů a dorostenců vyvolal pozdvižení a rozpaky zároveň. Vítkovice měly velmi usnadněnou cestu k záchraně, v klídku a pohodě přejely soka 8:2. Nestandardní postup Karlových Varů se stal terčem vášnivých diskuzí. Server iSport.cz oslovil známé tváře českého hokeje s jasnou otázkou: PŘESTŘELILY KARLOVY VARY?

Alois HADAMCZIK, bývalý úspěšný reprezentační trenér Karlovy Vary ublížily samy sobě „Měl bych plné pochopení pro všechny zraněné a nemocné hráče, kteří by se do Vítkovic nevydali. Těžko mít pochopení ve chvíli, kdy finišuje liga a v sázce je korektnost extraligy. Karlovy Vary ublížily samy sobě. V klubu přitom odvádějí dobrou práci, svojí pílí se vypracovaly zpátky do extraligy, Martin Pešout je jednoznačně schopný trenér, majitel pan Holoubek má hokej rád, dává do něj své peníze a jméno, mají krásný stadion, ale tímto krokem nepřispěly k budování svého jména. Být to obráceně a Vary byly v roli ohrožených týmů, také by se jim to nelíbilo. Je to nefér i vůči divákům. Fanoušek si zaplatil vstupné na tým, který čeří extraligové vody, dosahuje zajímavých výsledků a teď přiveze juniory, dorostence.“ SESTŘIH: Vítkovice - Karlovy Vary 8:2. Domácí přejeli mladíky a slaví záchranu

Marek SÝKORA, bývalý úspěšný trenér Mám pro to pochopení „Ve Varech jsem kdysi trénoval, sleduju je a přeju jim. Abych pravdu řekl, mám pro tento krok pochopení. V předchozích kolech byly některé výsledky, nad nimiž jsem se pousmál, vedle toho se Martin Pešout zachoval tvrdě, ale přímo. S plnou parádou tam poslal juniory a basta. Nejsem sice na sto procent pro tento způsob řešení, přiznávám jistou rozpolcenost, ale pokud k tomu měli důvod, nemám slova proti. Chápu, že jiné ohrožené týmy nadávají, ale já jsem v tomto nezúčastněná osoba a prezentuju jen svůj názor. Postup Varů rozhodně nepovažuju za skandál, zvlášť vezmu-li v potaz některé jiné předchozí výsledky jiných týmů.“ Vítkovice - Karlovy Vary: Domácí proměnili zápas v exhibici. Rozborku obrany Energie zakončil opět Hruška, 5:0

Josef MARHA, bývalý reprezentant, pětinásobný mistr Švýcarska Takový přístup vás doběhne „Krok Karlových Varů se mi nelíbí. Dlouhé roky jsem působil ve Švýcarsku a nevěřím, že by tam někdo byl schopen udělat to samé. Už jen z hlediska etiky, morálky by si to nikdo nedovolil. Něco jiného je nechat doma dva, tři hráče, ať si léčí šrámy, ale vzít v podstatě juniorský tým? Takový přístup vás jednou doběhne, dříve či později, ale doběhne. Když ne za rok, tak za pět let. Souvisí to se zvyklostmi v českém hokeji, některé jsou velmi zvláštní. Škoda, že k takovým věcem dochází. Argumenty Varů jsou zvláštní, trénují a stanovují taktiku od srpna, co speciálního chtějí natrénovat za tři dny?“ Vítkovice - Karlovy Vary: Šik ujel domácí obraně a nekompromisně zavěsil, 8:2