Kladno - Litvínov. Na férovku o záchranu. Jágr mlčel, v zádech obdiv i tlak | iSport.cz

Při nácviku závěrečných herních situací byl hodně slyšet. Z ledu i ze střídačky udílel pokyny, jeho hlas se mixoval s těmi trenérskými. Šermoval holí, ukazoval, kde kdo by měl stát, kudy jezdit. Na svoje poměry slezl Jaromír Jágr po tréninku z ledu celkem rychle. Tentokrát si nepřidával.

Čapl hokejky, vydal se pomalým rozvláčným krokem do kabiny. Koukal do země, výraz měl soustředěný. Obešlo se to bez vtípků. Už před několika dny avizoval, že veřejně promluví až po sezoně, což platí.

Melou se v něm myšlenky. Úleva, že z prvoligové smyčky prozatím Rytíři vyklouzli, a teď si to s Litvínovem rozdají na férovku. Ovšem právě se soupeřem, který jim v poslední době nesedí. V této sezoně proti Vervě vyválčili jediný bod.

„Ale to se teď maže. Je to o jednom zápase, takže nejde koukat na to, co bylo,“ vykládá 32letý kanadský bek Brendon Nash. Stojí před kabinou, z čela občas otře pot. Právě o něm to dnes hodně bude. I o jeho zámořském parťákovi z nepostradatelné obranné dvojice. Brady Austin (26) je v poslední době klíčovým mužem sestavy, poslední výhru nad Mladou Boleslaví vystřílel dvěma góly.

Obdivovali ho, teď chtějí pomoct

Kladno aktuálně spoléhá na muže, kteří v zámoří v mládí sledovali, jak česká osmašedesátka kraluje v NHL, kolem sebe měli kamarády v jeho dresech. Teď hrají pro něj. Pro majitele, hokeji oddanému. Legendě, jež v zámoří má pořád zvuk, během sezony za Jágrem dorazila kupa zámořských novinářů. Příběh otiskl mimo jiné i prestižní web The Athletic.

„V Kanadě pochopitelně všichni vědí, kdo je Jágr. Je to pro mě pocta, že si s ním můžu zahrát,“ tvrdí Austin, aktuálně nejproduktivnější muž sestavy. Zadák, jenž má potenciál, aby to vzal na sebe, v minulých partiích to dokázal. Rytíři věří, že si něco ze svých gólových výpadů nechal i na bitvu roku.

Trio Kanaďanů v Kladně: zleva Brady Austin, Brendan O‘Donnell a Brendon Nash • Foto Roman Mareš / Rytíři Kladno

„Neberu to nijak speciálně. Ve hře je sice hodně, ale i tak se soustředím na to, abych pomohl mužstvu vyhrát,“ vypráví Austin, který byl původně do Kladna angažovaný jako pes obranář. Vyklubal se z něj ale kanonýr, aktuálně jeden z nejlepších ofenzivních beků ligy.

„Přiznávám, že jsme ho brali jako defenzivního obránce,“ připustil David Čermák, kouč i sportovní manažer.

Austinova předešlá angažmá tomu předpokladu odpovídala. Stejně jako osobní statistiky. Nebo záznamy herních situací. V průběhu sezony ale vytáhlý chlapík dostal pár šancí při přesilovkách, nabral sebevědomí a nastřílel už 17 gólů, čímž vyrovnal extraligový rekord mezi obránci z ročníku 2006/07, kdy tuhle porci zvládl Martin Ševc.

Poslední zápas? Padesátka na ledě láká...

O deset let později odehrál Austin pět utkání v NHL. Bylo to za Buffalo proti Floridě, za niž nastoupil i současný kladenský majitel a mentor… „Už tehdy to byl mimořádný zážitek. Kamarádům jsem hlásil: Hele, hrál jsem proti Jágrovi!“

Osud ho pak zavál do mužstva, v němž hraje s nestárnoucím pardálem.

A co víc. Dokonce zatím nasbíral více bodů. Má jich 41, legendární útočník 29. „Asi těžko čekáte před sezonou od obránce, že bude nejproduktivnější hráč týmu. Takže jenom dobře pro něj, přeju mu to,“ reaguje Nash, věrný kanadský parťák. Třetím do party je útočník Brendan O‘Donnell.

I oni udělají maximum, aby Kladno, v jednu chvíli po sérii jedenácti porážek utopené, extraligu zachránilo. Hrají nejenom pro sebe, pro svoji kanadskou hrdost. Ale i pro Jágra. Muže, jehož dříve obdivovali na dálku. Teď bojují za něj.

Co potřebují k záchraně: PARDUBICE - k jistotě jim stačí bod ze zápasu s Kometou, pak se nebudou muset ohlížet na výsledek zápasu Litvínov-Kladno - pokud by Kladno podlehlo Litvínovu, může si Dynamo dovolit rovněž prohrát (ovšem kdyby Kladno vyhrálo v prodloužení nebo na nájezdy a zároveň Pardubice nezískaly v Brně ani bod, sestupovaly by) LITVÍNOV - jakoukoli výhru nad Kladnem - může stačit i bod, pokud by Pardubice v Brně vyšly naprázdno KLADNO - jakoukoli výhru nad Litvínovem

„Vnímáme to tak. Je to majitel, navíc pořád i hráč. Je vidět, že mu na tom hrozně moc záleží. I kvůli němu uděláme maximum, abychom ligu udrželi. Stejně jako pro celé město, fanoušky,“ burcuje Austin, jenž možná dnes odehraje za Rytíře poslední utkání. Dá se očekávat, že si vyzkouší jinou štaci. Včera o tom ale mluvit nechtěl. V hlavě měl jediné: záchranu.

A jak dál s Jágrem? Nehrozí, že pokud Rytíři klíčový duel nezvládnou a spadnou zpátky do „pralesní“ ligy, že by skončil s kariérou? Při neformálních rozhovorech si v poslední době povzdychl, že ho pořádky v extralize trápí a skončil by, ale podle informací Sportu nadále platí, že bude hrát i v příští sezoně. Padesátka na ledě stále láká.

Pochopitelně doufá, že bude extraligová. Přichází den D, zápas roku. I pro něj. Což jsou chvíle, kdy ožívá. Umí je rozhodnout. Vybavujete si loňskou baráž? Faktor Jágr to rozčísnul.

Bude se to opakovat?



„Jarda (Jágr) už toho zažil v kariéře hrozně moc a myslím si, že zrovna on tyhle zápasy vyhledává, kdy jde o všechno. Je jenom rád, že je může hrát. To není náhoda, že je umí rozhodnout. Když to na ostatní hráče padá, on naopak dokáže podat svůj nejlepší výkon," říká kouč Čermák.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 51 29 5 2 15 174:128 99 2. Plzeň 51 27 2 7 15 162:139 92 3. Třinec 51 26 4 4 17 160:125 90 4. Sparta 51 21 13 1 16 171:143 90 5. Mladá Boleslav 51 21 10 6 14 152:124 89 6. Kometa Brno 51 21 5 6 19 143:154 79 7. Olomouc 51 20 5 6 20 121:126 76 8. K. Vary 51 16 9 5 21 171:163 71 9. Mountfield HK 51 18 5 7 21 125:134 71 10. Zlín 51 19 4 5 23 151:148 70 11. Vítkovice 51 14 8 5 24 132:170 63 12. Dynamo 51 15 3 10 23 119:160 61 13. Litvínov 51 15 3 9 24 147:171 60 14. Kladno 51 16 3 6 26 128:171 60

