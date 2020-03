Trest pro Januse? Boleslavi se nelíbí výrok o „jasné“ výhře Kladna | iSport.cz

Dlouholetý lídr Michal Trávníček by rozhodně nechtěl s týmem spadnout • Michal Beránek (Sport)

Byl to výrok, který vyvolal prudkou reakci hlavně u představitelů Mladé Boleslavi. „Kde to jsme? Tohle si nesmí žádný hráč dovolit!“ zlobí se klubový šéf Jan Tůma. Naráží na slova litvínovského brankáře Jaroslava Januse, který po prohraném utkání v Olomouci řekl: „Po ostatních výsledcích jsem se v průběhu našeho zápasu vůbec nepídil, ale přesně jsem věděl, že Kladno ten zápas (s Boleslaví) vyhraje. Víte, tak to prostě je...“ Boleslav žádá, aby ho šéf extraligy potrestal.