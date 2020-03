Kapitán Komety Zaťovič: Plácaná! Neviděl jsem hráče, který chce prohrát | iSport.cz

Sparta je dobrá zpráva?

„Pro mě je to jednoznačně lepší soupeř než Boleslav.“

Proč?

„Bude to mít náboj. Tu sérii bude sledovat celá republika. Nesleduji, jestli se pod novými trenéry zvedla nebo ne. Ale je to prostě Sparta. I tohle bude impulz pro to, abychom se chytli za nos a dali do toho všechno. Už nemůžeme uhnout ani o milimetr. Tu rivalitu cítí každý. Znám tam spoustu kluků. Ale teď jde do tuhého, kamarádství stranou. Bude určitě plno, to je nejlepší hokejový zážitek. V O2 aréně hraju rád. V play off už je jedno, jestli začínáte doma nebo venku.“

Moc jste se na play off nenaladili.

„Nevím, co k tomu říct. Byl to stejný zápas jako všechny s týmy ze spodních pater tabulky. My se musíme naučit diktovat hru a hrát náš hokej. Tyhle zápasy vůbec nezvládáme.“

Takže je fajn, že v bitvách o titul už celky z dolních příček nebudou.

„No nevím. My musíme hrát úplně jinak. Třeba tak, jak jsme to ukázali proti Liberci. Je zarážející, že to jednou jde, a když potřebujeme vyhrát poslední domácí zápas, tak to nejde. Vůbec nevím proč.“

Dá se za deset dnů hodit vše za hlavu a naskočit úplně jinak?

„Ve sportu to určitě není tak jednoduché. Ale věřím, že se na to hlavy naladí a budeme úplně jiný mančaft. Když nastoupíme jako dnes, k úspěchu to nepovede. Všichni víme, jaký máme cíl a co chceme vyhrát. Teď už bude záležet na osobní zodpovědnosti každého hráče.“

Cítíte zlobu fanoušků?

„Jasně. Kometa není klub, který si může dovolit tolik porážek za sebou. Vypadá to fakt blbě. Všude se o tom píše. To nebyl hokej, ale plácaná. Puk furt skákal, katastrofa. Musíme se naučit, že když chceme soupeře porazit, musíme hrát hokej a ne se přizpůsobit jemu. Zase jsme prohráli na jeden gól. Jako s Kladnem. Půl zápasu je tlačíme. Pak přijde tečovaný puk, který přeletí lapačku, a už se z toho neumíme vzpamatovat. Máme hrát my a nedívat se nalevo, napravo. My jsme schopní se během pěti minut přizpůsobit soupeři a strachovat se o výsledek. To je špatně.“

Co byste řekl ke spekulacím, že jste to Pardubicím určitě pustili?

„Ten, kdo to nikdy nehrál, bude si říkat a myslet svoje. Já když jdu do práce na zápas, chci vyhrát, dát gól, rozhodnout. V životě jsem neviděl hráče, který jde na led s tím, že chce prohrát. Tyhle debaty jdou mimo mě. Kdo to někdy hrál, ten ví, jak to chodí.“

Neštve vás, že budete na play off čekat až do šestnáctého března?

„Nevadí mi to. Musíme si vyčistit hlavy, připravit se takticky.“

SESTŘIH: Kometa - Pardubice 0:2. Tradiční klub slaví záchranu v nejvyšší soutěži, rozhodl Poulíček

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:59. Poulíček, 59:21. Rolinek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, D. Krenželok – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Červený, Plekanec (A), Střondala – Š. Stránský, Rákos, Vincour – Jenyš, Kusko, L. Horký. Hosté: Kantor (Kacetl) – J. Zdráhal, Mikuš, J. Kolář (C), S. Zacharčuk, Holland, T. Voráček, Blažej – Tybor, R. Kousal, Vondrka – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Látal, Harju, Kusý – Paulovič, Rolinek (A), Machala. Rozhodčí Kika, Veselý – Gebauer, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7232 diváků