Pitter chce Dynamo. Popsal, jak by po fotbale v Pardubicích zvedl hokej | iSport.cz

Má jedno plus. Vladimír Pitter dokázal se skupinou podnikatelů vybudovat silnou značku z pardubického fotbalu. Začali z ničeho. Teď je z FK Pardubice lídr druhé ligy, který není závislý na nákupech, ale hráče si umí vychovat. Nyní má ve městě zájem i o hokej. „Nejsem v pozici, že bych něco musel. Dal jsem nabídku a záleží na městě, jak se rozhodne,“ říká pro iSport Premium. A taky rozebíral, jestli mu neškodí, že zůstal jako poslední akcionář ve Slavii, která spadla do 1. ligy.

Moc rozhovorů nedává. Není tolik vidět jako druhý vážný zájemce o podíl v pardubickém hokeji Petr Dědek. Vladimír Pitter má jiný styl, opatrnější. Na druhou stranu i svoji představu, jak by Dynamo mělo vypadat. „Buď do toho půjdu teď, nebo už asi ne. Za čtyři za pět let bych už nemusel mít třeba tolik energie začínat, teď ano,“ tvrdí. Svoji sílu vidí v silných partnerech s vazbou na region.

Kdy jste začal uvažovat, že má smysl uvažovat o vstupu do pardubického hokeje?

„Před rokem v létě přišla pobídka od jednoho z minoritních akcionářů (Jaroslava Šudy). Šestnáct let jsem se angažoval v různých hokejových klubech a po konci ve Slavii jsem měl pauzu. V září jsem pak učinil nabídku, za jakých podmínek bych byl ochoten do Dynama vstoupit jako akcionář. Dřív jsem působil v Chrudimi, byl v dozorčí radě Pardubic, potom jsem se stal spoluvlastníkem Slavie. Beru to tak, že jsem se v Pardubicích narodil, podnikám tady po celou dobu. Hokej je tady fenomén, sport je navíc nedílnou součástí společnosti.“

A nemůže vám u veřejnosti minulost spíš uškodit? Do Slavie jste přišel už v roce 2011. Jenže klub nakonec spadl po čtyřech letech z extraligy.

„Zažil jsem toho ve Slavii hodně, úspěchy i nepříjemné a negativní věci. Jsem přesvědčený, že jsem ve společnosti odvedl maximální úsilí, aby fungovala. Zažijete pozitivní chvíle, za sezonu 2012/13 jsme dostali bronzovou medaili. Přijdou i pády, to je život, realita. My dvakrát velké zklamání zažili, v baráži směrem dolů i směrem nahoru. Vždycky to bylo o bod. Z pozice spolumajitele a majitele jsem víc udělat nemohl, to jsem si myslel tehdy a myslím si to pořád. Celé je to velmi složitá věc. Jestli mě někdo vnímá negativně kvůli pádu Slavie, asi mu to nevyvrátím.“

Kdo je Vladimír Pitter - je mu 47 let - žije v Pardubicích - podnikatel - je předsedou představenstva FK Pardubice - dříve byl jednatelem hokejového klubu v Chrudimi, spolumajitelem a majitelem HC Slavia a členem dozorčí rady pardubického hokejového klubu

Původně jste vlastnil pětinu klubu, pak akcionáři mizeli a vy zůstal. Jenže každý logicky vidí konec. Dříve úspěšný klub spadl. Tomu se asi neubráníte.

„Ano, takhle je to holý fakt. Slavia spadla, odešla z O2 Areny, přizpůsobila se tomu, že se nepodařilo vrátit. Bohužel.“

Ze Slavie se stal chudý příbuzný a hraje 1. ligu. Proč by to s Pardubicemi mělo dopadnout jinak, proč by měly s vámi růst?

„Tady porovnáváme dvě absolutně neporovnatelné věci. Vy říkáte chudý příbuzný. Každý sportovní klub se veze na nějakých vlnách, kdy je v rozkvětu, jede se na euforii, pak přijde i opačný stav, kdy se musíte vypořádat s problémy. Slavii vlastnily privátní osoby a já vstupoval mezi dalších sedm akcionářů, zůstal jsem jen já. V Praze je situace hodně nevyzpytatelná, těžká s podporou municipalit. Rozhodně je to těžší než v jiných klubech, které jsou ve velkých městech v jednotlivých krajích. V Praze je těžké veškerou zábavu konkurenčně ustát. Podívejte se na počet fotbalových klubů v první lize, plus máte ve městě i hokejovou Spartu.“

Na druhou stranu, je to milionové město. Kde jinde mít nejvíc zábavy než v Praze.

„Jenže zase ne všichni k ní mají vyložený vztah, dost z nich se do města přistěhuje za prací. To pak i souvisí se sportem. Ano, je tam hodně lidí, kteří chtějí zábavu, ale už ne tolik patriotů, kteří by se ztotožnili s určitou značkou. Když mi někdo řekne, že je jednodušší uspět v Praze, tvrdím z vlastní zkušenosti opak. Je to těžší. V regionálních městech máte úlohu snazší právě i díky lidem, kteří tam reálně žijí a mají k němu vztah.“

Kudy by se tedy vaše Pardubice měly ubírat?

„Do detailů teď veřejně jít nechci. Ale na vedení radnice jsem svoje vize prezentoval, strategie byla i součástí zadávacího řízení, když jsem podával nabídku. Je rozhodně potřeba zastavit fluktuaci hráčů v prvním týmu, vytvořit si střednědobý výhled, jak budovat kádr.