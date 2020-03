Hradec řeší trenéry: Říha+Říha, nebo návrat Hynka? Co s Růžičkou? | iSport.cz

Mountfield HK řeší trenéra. Co bude s Vladimírem Růžičkou a za jakých podmínek by přišel Pavel Hynek či rodinný klan Říhových? • koláž iSport.cz

Poslední sezonu rozjel jako hlavní trenér Mountfieldu HK Tomáš Martinec. Mělo to logiku. Na jaře 2018 podepsal pětiletou smlouvu, první sezona mu vyšla. Tým hrál skvělý hokej, jen se všechno zadrhlo v play off. V posledním ročníku mělo vedení klubu pocit, že už to pod Martincem skřípe. Takže k němu nastoupil Vladimír Růžička a všechno začalo skřípat ještě víc.

Proto klub teď chce vyřešit citlivou otázku v co nejrychlejším termínu. Kudy dál? „O složení trenérského týmu přemýšlíme a řeším ho s prezidentem klubu i členy představenstva. Rádi bychom měli tento týden hotovo,“ říká generální manažer Aleš Kmoníček. Kdyby se hrálo play off a Hradec v něm uspěl, to znamená, že by zvládl předkolo a následně dokázal přejít přes čtvrtfinále, Růžička by měl na stole patrně návrh nové smlouvy.

Aspoň tak byla situace postavená. Pokud se Mountfield vytáhne ve vyřazovacích bojích stejně jako v Lize mistrů, stálo by vedení o setrvání současného realizačního týmu. Jenže play off skončilo dřív, než vlastně začalo. Ani Růžička tak netuší, co nastane. „Uvidíme, co bude, je složitá doba, nikdo pořádně nic neví... Záleží, co bude chtít klub. S čím přijde,“ čeká na konkrétní zprávy. Jeho námluvy s Litvínovem navíc podle všeho padly.

Variant má klub víc. Reálný je návrat Pavla Hynka, který zde působil do roku 2018 jako asistent Václava Sýkory a poslední dvě sezony strávil v Soči. Mountfield sondoval i podmínky, za jakých by na lavičku nastoupili Miloš Říha starší + Miloš Říha mladší.