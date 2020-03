Zlín šetří. Platy dolů až o padesát procent! Hráči to pochopí, věří Svoboda | iSport.cz

Libor Kašík dovedl Zlín do předkola play off, kde narazí na Olomouc • Pavel Mazáč (Sport)

Také ve Zlíně se začalo tvrdě šetřit. Podle informací iSport.cz půjdou hráči až o padesát procent níž s tím, že minimální výdělek bude padesát tisíc korun. Mladým, kteří berou méně, se na peníze nesáhne. Úpravy smluv platí do odvolání. „Není to nic neobvyklého, dělají to všichni. Myslím, že to hráči pochopí,“ uvedl v neděli Robert Svoboda, kouč a sportovní manažer Beranů.

Klub minimálně do léta se najíždí na útlumový program. Ponížení mezd bude brzy oficiálně oznámeno. „Je to naprosto pochopitelné, sport teď není v první lajně,“ vysvětlil Svododa. Nižší výplata jde ruku v ruce s další novinkou. Nedá se počítat s tím, že by letos tým rozjel společně přípravu na suchu. Trenéři už chystají hráčům individuální plány. A modlí se, aby se všichni mohli sejít aspoň v srpnu na ledě. „Larry (asistent Martin Hamrlík) se těší, nejradši by začal trénovat hned zítra,“ pousmál se Svoboda.

On sám je zvědavý, jak se s tím jeho svěřenci popasují. „Jsme schopní jim to nachystat. Tohle nás tolik netrápí,“ ujistil. Jedno úskalí tady ale je. Pro hráče, kteří budou muset najet na jiný režim. „Není jednoduché se k tomu postavit. Psychická podpora ostatních a kolektivní záležitosti budou chybět. Tyhle věci to zpestřují, jsou tam legrácky. Člověk na to musí mít povahu, aby to sám před sebou zvládl,“ líčil Svoboda, jenž třikrát v řadě přivedl Berany do předkola play off.

Už tři týdny je z něj trenér na dálku. Sleduje video, dělá si pořádek ve statistikách, hledá inspiraci. „Máme o čem přemýšlet,“ nestěžoval si na nudu. Další čas mu zaberou věci kolem kádru, který dává do kupy s generálním manažerem Martinem Hostákem. Po odchodech opor Ralfse Freibergse a Valentina Claireauxe zbývá dořešit defenzivu, v níž končí kontrakty triu Buchta, Novotný, Gazda.

Aktuálně jsou rokování zamrzlá. „Je bezvětří, nic se neděje,“ potvrdil. Vrásky si z toho nedělá. „Je to rozjednané, ale domluva není na pořadu dne. Máme brankáře, silnou osu. A někteří budou lepší, než byli letos,“ věřil. Zlín musí sehnat peníze na stabilní provoz a platy podepsaných borců. „Hráčů bude dost. Otázkou je, kolik bude klubů,“ použil černý humor.

Odchody Freibergse a Claireauxe ho bolí, ale rozumí jim. „Ralfs tady odehrál perfektní sezony. Nikdy se netajil tím, že se chce vrátit do KHL. Nevím, kde skončí, ale nebylo reálné ho udržet,“ věděl Svoboda. Podobný případ je francouzský útočník Claireaux. „Je s podivem, že do října nikde nehrál. Teď všichni omdlívají, jak vynikající je to hráč,“ dodal kouč Beranů. Oba by měli zůstat v extralize, jen na jiných adresách.

