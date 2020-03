Šmíd kariéru nechce balit: Pořád mám chuť! Do Kanady za rodinou se nedostal | iSport.cz

Sparťan Petr Kalina se pouští do Lukáše Krenželoka z Liberce po gólu do sítě Matěje Machovského, protestuje Lukáš Pech • Barbora Reichová (Sport)

„Byl jsem naštvaný, že extraligu nezrušili o pár dní dřív. Měl jsem letět z Frankfurtu, jenže den před odletem mi let zrušili. Ačkoli jsem se to ještě snažil obtelefonovat, tak to bylo zbytečné. Jiné spoje byly vyprodané nebo také zrušené. V Kanadě teď manželka jede sama na vlastní triko a chtěl bych jí pomoct,“ uvedl Šmíd pro klubový web.

Ačkoliv mu k srdci nikdy příliš nepřirostly sociální sítě, právě technickým vymoženostem je v současnosti vděčný, že může s rodinou udržovat denní kontakt. „Třikrát denně volám přes FaceTime do Kanady, abych se viděl s dětmi a manželkou, nepotkal jsem se s nimi od ledna,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý Šmíd.

Zapomenout musel i na možnost zaútočit na extraligový titul. Výborné výkony Severočechů se promítly alespoň do zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části. „Dlouhé měsíce jsme makali, abychom se dostali do play off z nejlepší možné pozice. A když mělo přijít ocenění sezony, stane se tohle. Lidské životy jsou důležitější než nějaký hokej, ale v koutku duše to mrzí,“ nezastíral Šmíd.

Po návratu z NHL má za sebou v libereckém dresu třetí sezonu. Plánoval, že bude poslední. Koronavirus ale podle všeho jeho hráčskou dráhu neutne. „Myslel jsem, že po tomhle ročníku ukončím kariéru. V nejbližších dnech ale budu jednat s Libercem a věřím, že se dohodneme. Chtěl bych pokračovat. Mám pořád chuť, jenže teď je tam více proměnných. Děti půjdou do školy a nevím, jak často jim povolí létat do Česka,“ vysvětlil Šmíd.

Když byl ještě hráčem Calgary, zvažoval před lety kvůli dlouhodobým zdravotním potížím i konec kariéry. Místo toho má za sebou ročník, v němž odehrál 1434 minut. Mezi hráči v poli byl s průměrem přes 28 minut na zápas jasně nejvytíženějším extraligovým hokejistou. Tvrdá předsezonní příprava v zámoří, kde trénoval ve skupině pod vedením bývalého kondičního kouče Edmontonu Simona Bennetta, se vyplatila.

„Trénovali jsme pětkrát týdně tři a půl hodiny. Někdy to byl extrém, ale nemohl jsem si to vynachválit. Dohromady nás tam bylo sedm osm kluků z NHL, AHL nebo Evropy a postrkovali jsme se výš. Jeden zvedl nějakou váhu, druhý se ho snažil překonat. Stejně to fungovalo i na ledě. Byl jsem ve skupině suverénně nejstarší a mladí si dělali srandu, že jsem fotr,“ vyprávěl Šmíd.

Trénuje i nyní v přetrvávajícím období nejistoty. Čas tráví kolem domu. „Snažím si udržovat nějakou rutinu. Cvičím, dopoledne zvedám nějaké váhy a po obědě jdu na chvíli ven. Abych se nenudil a odreagoval se, tak občas udělám nějakou výzvu, kterých teď po internetu frčí mnoho,“ uvedl Šmíd.

