Drama i virtuálně! Play off podle expertů, kdo vyhrál finále a má titul? | iSport.cz

Brankář Sparty Matěj Machovský dělal, co mohl, aby Pražanům natáhl vítěznou sérii do desátého zápasu. Z vítězství se i přesto radoval Liberec • Pavel Mazáč / Sport

Sparťan Petr Kalina se pouští do Lukáše Krenželoka z Liberce po gólu do sítě Matěje Machovského, protestuje Lukáš Pech • Barbora Reichová (Sport)

Je dobojováno! Třísky létaly, pěsti také, vedle toho byl v extraligovém finále k mání náramný hokej, plný emocí, vášně a kumštu. Alespoň tedy v myslích hokejových legend a expertů, kteří si s chutí zahráli s deníkem Sport virtuální play off. Ve vyrovnaném finále potkali zlatý cíl hokejisté Liberce, Spartu položili 11:7 na hlasy. Nejužitečnějším hráčem play off se stal obránce Tygrů Ladislav Šmíd. „Pořád nevím, z kterého balkónu Masarykův pohár budeme předávat. Mám byt v Praze, ale ten je ve třetím patře. To bychom ho museli spustit na kladce,“ usmál se Petr Klíma, jeden z osmnácti hlasujících.

Rozkolísané výkony a nepříjemné pnutí utnul na konci října klíčovou výhrou 2:0 na Spartě, od té doby Liberec připomínal skartovačku, v níž nekompromisně požíral jednoho soka za druhým. Jako jediný tým překonal stobodovou hranici, potěžkal Prezidentský pohár a v seriálu Sportu převzal i pomyslný Masarykův pohár. Byla to jízda. „Finále proti Liberci bych si užil podruhé, v reálu by to byla jistě perfektní série, ale nebudu vám říkat, jak by to tentokrát dopadlo,“ pousmál se kouč „poražených“ Josef Jandač. Věřil si.

Prošli čtvrtfinále, kde pokořili Zlín, následně přetlačili v derby Mladou Boleslav. A nakonec utlumili rozvášněnou Spartu. Ačkoli i pod Ještědem virtuální play off s legendami sledovali, s odkazem na plnění aktuálně důležitějších věcí konečný výrok poroty nekomentovali.

Ve sparťanském táboře si finále pochvalovali, ale i tam pochopitelně vědí, že skutečnost od věštění někdy bývá na hony vzdálená. „Ono je to ošidné tipování. Do play off vstupujete v nějaké pozici, jenže jednotlivé série vaši situaci mohou výrazně změnit. Na obě strany,“ míní Josef Jandač a jako příklad si vybírá soubor Plzně. „Ta může přijít v prvním kole o Gulaše s Mertlem, sice postoupí, ale pak už pozice týmu a jeho šance budou o dost jiné. Na startovní čáře se nezřídka nacházíte v jiném stavu než v cílové rovince. To je nedílná součást sportu. Zažil jsem si to sám několikrát,“ ví z vlastních zkušeností.

O CO JDE? Deník Sport se rozhodl, že play off nejvyšší soutěže nenechá pohřbít, rozehraje ho a také dohraje na svých stránkách. A není v tom sám, na pomoc si přizval legendy českého hokeje a výrazné tváře národního sportu. Společně s nimi se přes předkolo, čtvrtfinále, semifinále a samotné finále dostaneme ke korunovaci extraligového šampiona ročníku 2019/20. Finále extraligy

LIBEREC–SPARTA 11:7 Hlasování expertů: 5:5

Hlasování Sportu: 6:2

Vyhrané zápasy: 59:50. Nejužitečnější hráč play off Ladislav Šmíd (Liberec) - 5 hlasů

Dominik Hrachovina (Liberec) - 4

Michal Řepík (Sparta) - 3

Michal Birner (Liberec) - 2

Matěj Machovský (Sparta) - 2

Marek Kvapil (Sparta) - 1

Lukáš Pech (Sparta) - 1

Na mysli má i slavnou finálovou sérii s Libercem, kterou Sparta před čtyřmi roky projela poměrem 2:4. Tehdy z tří prvních duelů urvala dva pro sebe a čtvrtou partii hrála doma. Podlehla 1:4 a už nevstala.

Nicméně nejeden expert ve velké anketě Sportu zmiňoval, že rudý tým po nástupu Miloslava Hořavy a Jandače pookřál. „To je příjemné, ale byl to hrozně krátký vzorek na opravdové posouzení,“ zůstává druhý jmenovaný při zemi.

Bílí Tygři vedle imaginárního zisku Masarykova poháru utržili i významnou individuální trofej. Bek Ladislav Šmíd byl vyhodnocen nejužitečnějším hráčem play off. „Ano, je nejužitečnější,“ souhlasí bývalý kouč české a slovenské reprezentace Vladimír Vůjtek. Sám pro neunavitelného bojovníka hlasoval. „Má ohromný přehled, sebevědomí, kličku na modré udělá i v těžké situaci. Jeho bruslení se zdá úsporné, ale dostatečně rychlé, všechno stíhá. Těží ze zkušeností z mezinárodního hokeje, umí je prodat,“ cení si Vůjtek na bývalém hráči Calgary a Edmontonu.

Seriál Sportu končí, příště už snad žádná podobná anketa nebude nutná… „Když už se nemohlo hrát na ledě, tak jsme si play off zahráli takhle. Mě to bavilo moc, věřím, že lidi taky. Jsem optimista a jako správný sportovec i bojovník. Věřím, že všichni dohromady tenhle boj vyhrajeme,“ vzkázal fenomenální střelec Milan Nový.

Hlasování expertů

Dominik HAŠEK

olympijský vítěz z Nagana

TIP: LIBEREC-Sparta 4:3

„Bude to napínavé až do konce. Prostě správné finále! Nakonec si myslím, že uspěje Liberec. Ale pozor, Sparta se nedá jen tak lehce. Pomůže i domácí prostředí v utkání o všechno, v němž Liberec soupeře přejede 6:1. Sparta totiž v sérii povede 3:2, ale nadějně rozjeté finále nedotáhne, v šestém utkání na Spartě ji v prodloužení zdeptá gól střelce Hudáčka. No a v sedmém utkání už to bude jednoznačná záležitost. V něm si branky rovnoměrně rozdělí více hráčů a na konci budou moct Bílí Tygři slavit s pohárem. A potvrdí tím velmi úspěšnou sezonu.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Dominik Hrachovina

Marek SÝKORA

bývalý úspěšný trenér

TIP: Liberec-SPARTA 3:4

„V semifinále jsem na úkor Sparty favorizoval Třinec, ve virtuální lize jsem byl přehlasován, což beru. Nyní beru v potaz fakt, že vítěz základní části málokdy vyhraje titul. Ano, Liberec ukázal v dlouhodobé fázi kvalitu na všech postech. Jeho hokej se mi po celou dobu líbí, cestou do finále se mu navíc nikdo nezranil. Naproti tomu Sparta získala ze semifinále sebevědomí, její hra nabrala grády, mužstvo s novými trenéry začalo hrát na úrovni, na kterou opravdu má. Vrátil se Kvapil, byť po obrovské pauze, ale jeho um mu v přesilovkách zůstane. Sparta má dobrý kádr, velmi dobré gólmany a i díky sebevědomí z play off dokáže v sedmém zápase Liberec utáhnout. Její síla postupně krok za krokem rostla, až jí to vytáhlo k titulu.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Matěj Machovský

Petr KLÍMA

dlouholetý útočník NHL, šéf Kadaně

TIP: Liberec-SPARTA 1:4

„Rozhodne to, že Sparta se pořádně rozjela. Výměna trenéra zabrala, dostanou to tam, formu načasovali správně. Na cestě do finále vyřadili silnější soupeře než Liberec, tedy Brno a Třinec. To jim taky pomůže. Mají hodně šikovných hráčů, a jakmile se třeba někdo dostal do útlumu, další se probudili. Skvělou formu chytil v play off Machovský, ten Spartu podrží. Bez gólmana nic nevyhrajete. I když máte dobrý útok i obranu, můžete dělat, co chcete, ale běda, jak brankář nečape. Na něm to vždycky stojí. Machy Spartu podrží, proto vyhraje.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Matěj Machovský

Robert REICHEL

olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Tipoval jsem Liberec-Třinec. Sparta mě překvapila, ale takhle to vyšlo. Zvítězí Liberec. Jak už jsem říkal dřív, mají hráče, kteří rozhodují zápasy, výbornou přesilovku, lepšího brankáře. Obranu si nemyslím, tam je akorát Šmíd, Sparta má lepší beky, ale Tygři mají konsolidovanější mužstvo a zkušenosti z play off. Mají hráče v dobrém věku, jsou ošlehaní i zvenku. Hudáček, Bulíř, Birner, hráli na mistrovství světa, Šmíd dlouho působil v NHL, Hrachovina má taky něco za sebou, vychytá jim to. Taky mají dobré a ostřílené lídry jako Jelínek. Titul bude jejich.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Dominik Hrachovina

Vladimír VŮJTEK

bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Liberec je pro mě favoritem celé ligy, má nejkompaktnější tým. Sparta trošku zlepšila výkony, ale není tak vyrovnaná, nemá v porovnání s Libercem takovou kvalitu. Hlavně v útoku. Hudáček, Bulíř, Birner... To jsou hráči, kteří převyšují kvalitu útočníků Sparty. Moc se mi líbí Hudáček. Psychiku a sebedůvěru má na vysoké úrovni, dovolí si kličku tam, kde si ji nikdo jiný nedovolí. Je tvořivý a navíc hraje pro kolektiv. Dozrál, patří k nejlepším hráčům naší ligy. A v obraně Šmíd, který vám odehraje půlku zápasu čistého času a na dobré úrovni. V brance jsou oba týmy vyrovnané, ale i tady je Hrachovina možná o trochu lepší než sparťanští gólmani.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Ladislav Šmíd

Milan NOVÝ

nejlepší střelec české hokejové historie

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Favorizuju vítěze základní části. Hlavně ze dvou důvodů. Sparta má sice dva dobré brankáře, ale Liberec jednoho vynikajícího, což je v nejdůležitějších zápasech sezony klíčové. Navíc pro Tygry mluví i to, že mají výhodu domácího prostředí. A začínat dvakrát doma? To bude znát. Takže i když se mi Sparta hodně líbila, tentokrát už to na silnějšího soupeře stačit nebude. Liberec po vítězství v základní části přidá i titul. Zaslouženě. Pro Spartu má větší zkušenost v trenérském štábu, jenže rozhodne větší síla na ledě.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Ladislav Šmíd

Miloš HOLAŇ

bývalý obránce, vítěz Zlaté hokejky 1993, trenér

TIP: Liberec-SPARTA 3:4

„Ty bláho, to je finále! Když už se Sparta dostala tak daleko, tak ji dám za celou sezonu jako překvapení. Pražané se vyhráli, dostali se daleko, jsou hladoví a překvapí Liberec přesilovkami. Ten sice začíná doma, kde je obrovsky silný. V menší hale je to opravdu bílé peklo. Má i větší zkušenosti. Ale Sparta se nakopla, je v euforii. Ve finále se srovná i s obrannými výpadky, které ji trápily v sezoně. Semkne se. Pozitivní vliv na Spartu má i změna trenérů. Hořava a Jandač jsou dvě trenérské kapacity, tahle myšlenka se mi líbí. Vždycky jsem si myslel, že asistent je jen takový pomocník, ale teď souhlasím s názory z Ameriky, že trenér by se měl obklopit konkurenceschopnými lidmi. Silná je pak lavička i tým.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Michal Řepík

Vladimír MARTINEC

trojnásobný mistr světa a úspěšný trenér

TIP: Liberec-SPARTA 2:4

„Tohle je hodně zajímavá série, hodně! Liberec i Sparta jsou velmi silné kluby finančně i hráčsky. Věřil bych o něco víc Spartě, i když vítěz se vybírá opravdu těžko. Hrachovina v liberecké brance bude velkou překážkou, určitě by měl super play off. Je škoda, že to všechno dopadlo takhle a musíme se prát s virem. Musíme se těšit, že to přijde jindy, v jiný čas a že uvidíme, jak proti sobě půjdou silné týmy, jak se všechno vyvíjelo teď. Nedá se nic dělat, teď si můžeme jen hrát, vyprávět a vymýšlet teorie. Finále se často hraje na šest zápasů, takže by to platilo i teď.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Michal Řepík

Jan ČALOUN

olympijský šampion z Nagana

TIP: Liberec-SPARTA 2:4

„Dávám Spartu. Ale upřímně řeknu, že mým koněm byla Plzeň. Tak třeba příště. Spartu vidím na titul, protože má trenéra, který je schopný ji k němu dotáhnout. Nepochybuju, že šlo o skvělou sérii. Hořák (Miloslav Hořava) je striktní trenér, jenž nastaví pravidla a ta se musí dodržovat. Má to postavené na disciplíně, a pokud hráči pochopí, o co mu jde, dostaví se úspěch. Miloš má perfektně zmáknutý tréninkový proces, je propracovaný, dokonalý. Fyzicky umí hráče perfektně připravit na play off. Střet precizně defenzivně připravené Sparty využívající bruslivý styl proti vynikajícím hráčům Liberce přinesl velmi hezký hokej a právě díky Hořákově nezastupitelné práci se bude radovat Sparta.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Lukáš Pech

Michal BROŠ

mistr světa, bývalý sportovní manažer Sparty

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Sparta si bude muset na ten úplný vrchol ještě sezonu počkat. Liberec je parádně nachystaný, jedou tam po stejné lajně dlouhé sezony. Tipuju, že vyhrají 4:2. Finále pro sparťany není po těch šedých letech špatný výsledek, ale na zlato to nevidím. Osa od gólmana, přes Šmída s Birnerem, zajistí Tygrům titul. Drží se filozofie a systému. Je proti nim hrozně těžké hrát. Na náhodu to proti nim neuhrajete. Rozhodnou zkušenosti s velkými zápasy play off. Sparťani sice došli do finále, ale v tomhle bude rozdíl. Za rok budou poučenější, silnější. NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Michal Birner.

Hlasování redaktorů deníku Sport

Ondřej Kuchař

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Pražané půjdou do finále vyždímaní po náročné sérii s Třincem. Zlaté čekání, které trvá už třináct let, neutnou. Po čtyřech utkáních bude stav 2:2, pak ale Tygři vyhrají na Spartě a doma sérii ukončí. Dominik Hrachovina vyčape na rozloučenou Liberci pohár.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Ladislav Šmíd

Květoslav Šimek

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Bílí Tygři potvrdí pozici nejlepšího týmu sezony. Nemají slabinu. Brankář Hrachovina dodal jistotu, pohodu i úsměv, obraně velí zkušený Šmíd, v útoku mají kreativitu (Birner, Hudáček, Bulíř), rychlost (Lenc, Zachar) i důraz (Krenželok, Jelínek, Vlach, Musil).“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Dominik Hrachovina

Miroslav Horák

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Série natažená na díl 7 by Tygry znervózněla, domácí prostředí by stres jen vystupňovalo, v těchto kulisách by si lépe hověla Sparta a vyhrála. Jenže to se nestane. Čtyřbodový Michal Birner ovládne pátou řežbu před vyprodanou O2 Arenou a Masaryk se dostaví pod Ještěd.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Michal Birner

Pavel Ryšavý

TIP: Liberec-SPARTA 2:4

„Michal Řepík s Markem Kvapilem patřili v minulosti ke klíčovým osobnostem Liberce. V našem play off mu titul seberou. Nezastaví je ani brilantní Dominik Hrachovina, ani jeden z králů sezony Ladislav Šmíd. Sparta vyhraje díky kvalitě v ofenzivě. Heslo play off? Kvapila nezastavíš (pokud je fit).“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Marek Kvapil

Pavel Bárta

TIP: Liberec-SPARTA 2:4

„Liberec finále potřetí za sebou nedotáhne. Sérii zlomí pátý duel na jeho ledě. Vyhraje ho Sparta, doma Tygry dorazí. Vítězným gólem zazáří někdo z druhého sledu, ale hrdinou bude Řepík. Odplata pro Josefa Jandače za finále před čtyřmi lety, druhý trenérský titul pro Miloslava Hořavu. NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Michal Řepík

Petr Schimon

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Tygři zardousili Spartu čtyřikrát v základní části a odbojné Pražany si naporcují i ve finále, přestože utrpí šrámy. Projeví se síla řady lídrů v čele s kapitánem Šmídem, každé vítězné utkání rozhodne někdo jiný: Hudáček, Birner, Zachar, Jelínek. Soupeř se dotáhne v sérii jen dvakrát.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Ladislav Šmíd

Zdeněk Janda

TIP: LIBEREC-Sparta 4:1

„Liberec potvrdí sílu a fanoušci uvidí jenom pět zápasů. Spartě se podaří vyhrát pouze první domácí utkání, jinak to bude v režii vítěze základní části. Bude cítit větší síla v útoku, ale i v bráně. Hrachovina přechytá sparťanskou dvojici a získá svůj premiérový extraligový titul.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Ladislav Šmíd

Michal Koštuřík

TIP: LIBEREC-Sparta 4:2

„Severočeský stroj se zastaví až v cíli. Opatrné finále s minimem branek rozhodnou gólmani, Dominik Hrachovina přechytá Matěje Machovského. Spartě se během série zraní pár důležitých borců, na semknutý liberecký šik mít nebude.“ NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ: Dominik Hrachovina.

