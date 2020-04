Zkušený kouč Stránský se vrací do Vítkovic. Jako asistent trenéra | iSport.cz

„Strašně moc se těším na návrat do mateřského klubu,“ říká pro klubový web Darek Stránský. „ Že je hlavním trenérem Mojmír Trličík, sportovním šéfem Roman Šimíček a na střídačce s námi bude i Láďa Svozil, byly další faktory, které rozhodly pro to, že jsem na nabídku vrátit se do Vítkovic kývl. S Mojmírem jsem už měl možnost před lety spolupracovat a bylo to pro mě obohacující a inspirující. Láďa Svozil, toho si pamatuju ještě jako hráče a je pro mě velkou osobností s bohatými zkušenostmi.“

Darek Stránský, syn vítkovického ligového mistra z roku 1981 Vladimíra Stránského a otec bratrů Šimona a Matěje, ve Vítkovicích úspěšně vedl mládežnické celky. V roce 2006 dovedl dorost k mistrovskému titulu. V sezonách 2016/17 a 2017/18 stál na litvínovské střídačce jako asistent, trénoval juniorku Sparty a byl šéftrenérem Akademie Sparty Praha.

„V minulé sezoně se nám práce ve třech trenérech zamlouvala a poté, co Rostislav Klesla nepřijal nabídku pokračovat, řešili jsme otázku třetího trenéra,“ vysvětluje Mojmír Trličík. „Já osobně jsem si přál mít k ruce dalšího zkušeného a kvalitního kolegu a když se naskytla možnost, že by jím mohl být Darek Stránský, okamžitě jsme se spojili a začali pracovat na jeho návratu. Známe se řadu let, je to vítkovičák, má své kvality, trénoval mládež i muže. Jeho přítomnost u mužstva bude dalším obohacením.“

Ostravané mezitím oznámili jména hráčů, kterým v týmu dnešním dnem končí smlouva či hostování a dál pokračovat nebudou. Kromě lídra bodování lotyšského útočníka Robertse Bukartse (konec hostování ze Sparty) to jsou obránci Martin Bodák, Blaž Gregorc, David Kvasnička, Mislav Rosandič a útočníci Miroslav Indrák a Frenks Razgals.

„U každého zmíněného hráče jsme zvážili všechny varianty a dali si je dohromady i s ohledem na herní styl, kterým se chceme v příští sezoně prezentovat, na skladbu kádru a také na finanční možnosti,“ říká trenér Trličík. „Přestože se s těmito hráči loučíme, tak jim patří poděkování za odvedené služby a přání úspěchů do budoucna.“

