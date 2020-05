Sestava snů Slavie: šéf Růžička, šampioni a talentovaný žralok Hertl | iSport.cz

Josef Beránek, Vladimír Růžička ani Tomáš Hertl nechybějí v sestavě snů Slavie deníku Sport • FOTO: Koláž iSport.cz Nejúspěšnější éra hokejové Slavie je spojená s Vladimírem Růžičkou. Nejdříve šéfoval týmu na ledě, po konci kariéry ho pak z pozice kouče a generálního manažera dovedl pětkrát během sedmi let do finále, dvakrát z toho byl titul (2003 a 2008). Pod jeho velením zářili Jaroslav Bednář, Josef Beránek, Roman Červenka, Petr Kadlec či Michal Sup. Talent Tomáš Hertl brzy vylétl do NHL, dnes je jedním z lídrů San Jose Sharks. Tady je náš výběr z týmu, který hrál extraligu 21 sezon od roku 1994 do 2015.

Brankáři Roman Málek, Adam Svoboda Čaroděj, fantom nájezdů, neskutečně mrštný akrobat v brance. Na zimáku v Edenu často znělo jeho jméno. Roman Málek byl hlavním strůjcem prvního titulu Slavie v roce 2003. V mistrovské sezoně si připsal 16 nul, včetně pěti v play off. Ve finále tehdy stál na druhé straně v pardubickém dresu Adam Svoboda, který o pět let později – to už slávisté hráli v O2 areně – vychytal pro pražský klub druhý titul. Právě jeho jsme vybrali do gólmanské dvojice i na úkor Dominika Furcha, jenž debutoval v extralize už v 17 letech a za „sešívané“ odchytal 249 zápasů, nejvíce z brankářů. Roman Málek vychytal Slavii v roce 2003 senzační titul • Foto Archiv

První obrana Petr Kadlec, Jan Hejda Malý režisér a urostlý drsňák. Petr Kadlec a Jan Hejda se v obraně skvěle doplňovali, společně zářili především v první mistrovské sezoně. Kliďas Kadlec rozdával geniální pasy, měl výbornou střelu. Hejda dodával důraz, navíc v přesilovkách plnil roli beranidla před brankou. V play off, zvláště ve finále s Pardubicemi, pak zazářil neskutečnou produktivitou. Po titulu se jejich cesty rozešly. Hejda se prosadil v cizině, nejdříve v Rusku, pak v NHL. Kadlec ve světě neprorazil, zato doma je rekordmanem v počtu extraligových startů (1250). Ze Slavie odešel v roce 2014 a hrál ještě čtyři sezony v Plzni. Petr Kadlec, obránce Slavie • Foto Barbora Reichová (Sport)

Druhá obrana Jan Novák, Pavel Kolařík Dva symboly dlouhověkosti, klubové ikony. Srdcaři, kteří s týmem vyhráli oba tituly. Pavel Kolařík končil kariéru až v pětačtyřiceti, Jan Novák v jednačtyřiceti pokračuje a vede mužstvo v první lize. Oba si během kariéry odskočili ven, Kolařík nakoukl do NHL v dresu Bostonu, Novák působil v Rusku, navíc si zahrál extraligu i na dalších štacích. Ale vždy je to táhlo zpátky, Slavia se stala jejich hokejovým domovem. Starší z nich strávil v klubu dvacet sezon a odehrál včetně play off přes 1000 zápasů, současný kapitán načne na podzim 17. sezonu a na kontě má 803 utkání. Pavel Kolařík v dresu pražské Slavie během aktivní kariéry • Foto Barbora Reichová / Sport

Třetí obrana Andrej Jakovenko, Miloslav Hořava Rus Andrej Jakovenko byl v Edenu hodně populární, přišel po postupu do extraligy a strávil v klubu pět sezon. Fanoušky si získal tvrdou a nesmlouvavou hrou, zato soupeři ho neměli rádi. Na začátku extraligové éry ve Slavii válel také ostřílený Miloslav Hořava, ofenzivní bourák i v pozdějším věku. On byl jedním ze vzorů pro nastupující generaci mladých obránců, která to později dotáhla k velkým úspěchům. Kadlec se vedle něho dokonce otrkával na ledě v obranném páru… Hořava byl tehdy společně s Tomášem Jelínkem další zvučnou posilou po Vladimíru Růžičkovi, Slavii pomáhali s adaptací na nejvyšší soutěž. Miloslav Hořava v dresu Slavie • Foto www.hc-slavia.cz

První útok Viktor Ujčík, Vladimír Růžička, Michal Sup Vladimír Růžička posílil Slavii na baráž o extraligu a byl hlavním esem týmu, důležitými góly pomohl k postupu. Zářil pak i v extralize, hlavně v sezoně 1995/96 s kanonýrem Viktorem Ujčíkem. Růžička ovládl produktivitu soutěže (65 bodů v 37 zápasech), Ujčík pořadí střelců (37 gólů v 39 zápasech). Vůdcovské schopnosti pak „Růža“ ukázal i na zlaté olympiádě v Naganu. Ujčík tam naopak chyběl. V průběhu olympijské sezony odešel, věřil, že z Třince povede na Turnaj století snazší cesta. Nevedla. V Edenu se stal vyděděncem, po čase se ale na pár sezon jako ztracený syn vrátil. Ve výše zmíněné sezoně s dvojicí Ujčík+Růžička řádil v útoku jako třetí Ivo Prorok. Na něho se však nakonec v naší sestavě nedostalo. Na levé křídlo by totiž skvěle pasoval Michal Sup. Pracovitá včelička, bojovník, ale také výborný parťák do kabiny a zásobovač pochoutek z vyhlášeného rodinného řeznictví. Po čase se z něho navíc vyklubal i střelec. A hlavně – to on vystřelil Slavii první titul jediným gólem v rozhodujícím 7. finále v Pardubicích! Vladimír Růžička byl kapitánem Slavie • Foto Jaroslav Legner / Sport

Druhý útok Jaroslav Bednář, Roman Červenka, Tomáš Hertl Druhá lajna by nebyla o nic horší než elitní Růžičkův útok, možná by ho v některých ohledech ještě převyšovala. Jaroslav Bednář a Roman Červenka předváděli hlavně ve druhé mistrovské sezoně Slavie (2007/08) extra show. Ofenzivní hvězdy, tahouni, prostě borci, na které spoléháte, že vždy něco vymyslí a zařídí plno gólů. Mají za sebou úžasné kariéry, mistr světa Červenka v ní ještě pokračuje…Jen v NHL to oběma příliš nevyšlo. Zato ale zářili v KHL či ve Švýcarsku. Bednář si to sice na startu kariéry rozházel v Edenu přestupem do Sparty, i u tehdejšího spoluhráče Růžičky, ale to už je jen minulost. Hodně talentu jako Červenka pobral i Tomáš Hertl. Je jedním z nejblyštivějších slávistických pokladů. Vyrůstal pod rukama šéfa Růžičky, v extralize se jen ohřál a už pádil za oceán mezi žraloky ze San Jose. Do NHL vlétl jako kometa. Čtyřgólová paráda završená trefou mezi nohami? Tak tady mě teda máte! Odehrál už 7 sezon, zařadil se mezi lídry Sharks. Brzdí ho vážnější zranění, ale pořád má potenciál stát se hvězdou. Tomáš Hertl během svého působení ve Slavii • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Třetí útok David Hruška, Josef Beránek, Jakub Klepiš Už v roli kouče a GM Vladimír Růžička nezapřel své litvínovské kořeny. Proto často proudily do Edenu posily spjaté právě se severočeskou hokejovou baštou. Jan Alinč, Daniel Branda, Viktor Hübl… Nejvýraznější z nich byl Josef Beránek. Také vůdce, kapitán a hráč s bohatou minulostí v NHL stejně jako jeho šéf na lavičce. Mistr na buly vybojoval se Slavií oba tituly. Stejně jako David Hruška, který si s ním v útoku hodně rozuměl. Potvrdil pověst střelce, nálepku problémového hráče naopak strhl. Byl ohromně platný, nejen góly. A třetí do party? Jakub Klepiš, který prošel Slavií od mládeže, byť úplné začátky prožil u rivala ze Sparty. Velký šikula od začátku oplýval na ledě zdravým sebevědomím, dovolil si toho s pukem hodně, famózní byl v nájezdech. Prosadil se do reprezentace, je mistrem světa, tituly sbíral i se Slavií a v Rusku. Stále hraje, v posledních sezonách nastupoval za Mladou Boleslav. Kapitán Slavie Josef Beránek • Foto Barbora Reichová / Sport

Čtvrtý útok Radek Duda, Vladimír Sobotka, Milan Antoš Čtvrtá lajna by mohla být taková vylepšená checking line, která umí udeřit i hokejovými zbraněmi. Tři provokatéři a válečníci, kteří soupeřům pijou krev, ale pro tým jsou ohromně cenní. Radek Duda patří asi k největším raubířům, kteří kdy hráli extraligu. Kouč Vladimír Růžička ho ale uměl jako jeden z mála zkrotit. Duda se sice nevyhnul několika excesům v čele se „slavnou“ návštěvou kabiny protivníka v Liberci, kam si šel vyřizovat účty. Ale na ledě, tam to hlavně dovedl roztočit ve stylu: Radek Duda, hokej není nuda. V první sezoně zásadně přispěl k historickému titulu, poté se do Edenu ještě několikrát vrátil. Milan Antoš, to je navždy ten kapitán, který dovedl Slavii do extraligy, vychutnal si také první zlato. Bojovník, který schytal i rozdal spoustu ran. Hokej v jeho podání, to byly velké emoce. A také památné oslavy gólů ve středovém kruhu. Centra by jim dělal dravec Vladimír Sobotka, který to dotáhl až do NHL, posbíral tam už přes 500 startů. Postavou sice subtilní, ale o to větší rváč, co se nebojí vletět do pořádné mely. Takový univerzální voják. Radek Duda s Vladimírem Růžičkou na tréninku Slavie v roce 2003 • Foto Jaroslav Legner (Sport)