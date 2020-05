Dědek o Pardubicích: Přišli jsme vyhrávat. Odhalil i pohled na posily | iSport.cz

Průměr ho nebaví, šedivá barva není pro něj. A zrezlá značka pardubického hokeje už vůbec ne. Petr Dědek se brzy stane většinovým vlastníkem Dynama a plánuje, co s upadajícím klubem dál. Dole už být nechce, měnit toho chce hodně: „Máme představu o mužstvu, rozpočtu a penězích, které jsme ochotni do hokeje dát. Pro hráče musí být i čest za Pardubice hrát.“ Odhalil i svůj pohled na budování hvězdného souboru přes divoké nakupování a velké utrácení.

Ještě je potřeba dotáhnout detaily. Ale těžko se najde něco, co by už zastavilo nástup Petra Dědka do čela pardubického hokeje. Klub dlouho vyhlížel silného vlastníka, který ho vyvede ze slepé ulice. Město si na posledním zastupitelstvu odhlasovalo, že průtahy končí. Jednat už se bude jenom s ním. Brzy by tak měla začít dlouhá éra pod novým majoritním akcionářem. Dostane oddlužený klub a měl by mu vládnout minimálně patnáct let.

Dá se mluvit o úlevě a radosti, že Pardubice míří do vašich rukou, nebo už máte spíš zamotanou hlavu ze starostí, které se hromadí?

„Zatím je všechno ve fázi dotahování vyjednávání s městem. A úleva... Tohle je vlak, do kterého nasednete a už nezastavuje. Jedete. Čekali jsme na zastupitelstvo, jestli se chtějí bavit už jen výhradně s námi, nebo ne. Řeklo ano a teď následují další kroky. Jsem rád, že to takhle dopadlo, takže svým způsobem tam úleva možná trochu je. Udělali jsme maximum, abychom klub získali. Všechno bylo naprosto transparentní. Šli jsme s Ondrou Heřmanem (na konci poslední sezony člen představenstva a měl by být spolumajitel) zachránit Pardubice v extralize, dali všanc jméno i peníze a první krok se povedl.“

Poznali jste klub poměrně detailně. Dostali jste tím i náskok před Vladimírem Pitterem, druhým zájemcem o Dynamo?

„Je to tak, logicky. Nikdo se tomu nemůže divit. Za mě jsme městu navíc určitě dali lepší nabídku, výsledky a historie jsou taky za námi. V podstatě jsme nedali zastupitelům šanci, aby rozhodli jinak. Spojení Dědek a Heřman je silné. Naše profily a síla naší skupiny určitě pomohly, že jsme se stali jedinou stranou, se kterou město teď vede jednání. Jedeme dál.“

Bavili jsme se spolu poprvé, když Česko zavádělo opatření kvůli pandemii koronaviru. Ani na chvíli jste si od té doby neřekl, že ze zájmu o hokej couvnete? Každý podnikatel má starosti se svými firmami a do toho teď máte hokej v Pardubicích, který je na dně.

„Neřekl. Práce s hokejem samozřejmě je a bude dost, ale zase ji vyvažují pozitiva. Bavíme se o jednom z nejstarších klubů v Česku, který má prakticky největší fanouškovskou základnu, obrovskou historii a nesmírný potenciál. Samozřejmě, že je zodpovědnost takový klub získat, ale současně i radost, výzva. Pochopitelně mi nedělá radost, v jakém je klub teď stavu, ať jde o ekonomickou situaci, nebo personální. Ale personální se daří rovnat od chvíle, co Ondra Heřman nastoupil do představenstva.“

Jak?

„Rovnal mužstvo, rovnal personál v klubu. Můžu všechny ujistit, že pokud budou tahat jak pardubický koně, tak s námi zůstanou. Kdo nepojede, končí. Tady nebudou žádné kompromisy. Bereme na sebe zodpovědnost, chceme navázat na úspěchy, které Pardubice měly. Nebude to jednoduché, ale taky nás právě tohle hrozně láká.“

Potřebujete se i trefit do lidí, aby se v Pardubicích neustále nestřídali trenéři a lidi v managementu? V Česku není druhý podobně nestabilní klub.

„To je naprosto zásadní věc. Absolutně se neztotožňuji s tím, jak se tady