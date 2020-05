Rodí se nový Motor: tlak na hráče i obří zájem fanoušků. Co sestava? | iSport.cz

Motor vyhrál na ledě Havířova 5:2 a i díky prohře Poruby se na čele Chance ligy dostal do tříbodového trháku • Twitter.com/HC_Motor

Milan Klouček se pro letošní sezonu přemístil z Pardubic na hostování do českých Budějovic. Za Motor sice chytá nižší soutěž, ovšem veze se na vítězné vlně. • Facebook Motor České Budějovice

Motor se po sedmi letech vrací do Tipsport extraligy. Jak si nahoře povede? • Barbora Reichová (Sport)

Hokej chybí všem. Hráčům, funkcionářům a samozřejmě i fanouškům. Více než kdekoli jinde jsou však na zářijový start extraligy nadržení v Českých Budějovicích. Klub po sedmi letech konečně vystoupal zpátky do nejvyššího patra tuzemského hokeje. Zatímco kouč Václav Prospal ladí tým, z pokladen ve velkém mizí permanentní vstupenky. „Zájem je obrovský,“ přiznávají z Motoru. V zamčené části článku naleznete šest důvodů, proč může být Motor oživením extraligy. A jak by mohla vypadat sestava? Projděte si velkou analýzu pro iSport Premium.

Nechtějí být otloukánkem. Mají ambice. Rádi by rozbouřili stojaté extraligové vody. V Českých Budějovicích jsou hladoví po úspěchu. Z klubu cítíte, že postupem do nejvyšší soutěže práce neskončila. Jsme tam, máme splněno, a teď leháro? Kdepak. „Je brzy hovořit o konkrétních cílech, usnout ale nechceme,“ říká Václav Prospal. Hlavní trenér a zároveň i jeden z hlavních architektů návratu Motoru mezi elitu.

Klub už před čtyřmi lety zrušil funkci sportovního manažera, který má na starost skladbu týmu. Tuto pravomoc převedli na kouče, jenž si má kádr složit k svému obrazu. To dělá i Prospal, jehož čeká třetí sezona na lavičce Budějovic. Chce stavět na hráčích, kteří si extraligu vybojovali. A kostru doplnit několika posilami. Aktuálně jich Motor přivedl pět. Nejzvučnějším jménem je brankář Marek Čiliak z Komety Brno.

„Marek je vítěz, dokázal to posledních pár sezon v extralize. Má za sebou mezinárodní zkušenost, chytal v KHL, působil v Kometě jako jednička, dvakrát jim pomohl k titulu. Vedení a sportovní úsek odvedly velmi dobrou práci, že se podařilo přivést někoho takového kalibru do našeho týmu. Uvidíme, jak sezonu odstartujeme, ale vždycky potřebujete mít kvalitního brankáře a já si myslím, že my ho máme,“ věří Prospal.

V klubu zavedl tvrdý tréninkový dril, zatím se však všichni hráči připravují individuálně. V Česku nevídaná věc, v NHL běžná praxe. „Myslím si, že je