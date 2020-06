Zábranský ml.: Probudila se ve mně svině. Tátovi budu říkat trenére | iSport.cz

V týmu má bratrance (Jakuba Brabence), strýce (Tomáše Vincoura) a hlavně tátu jako kouče. V Kometě na něj bude vidět víc než na ostatní a Libor Zábranský mladší (20) s tím počítá. Odmalička je zvyklý na pozornost okolí, závist, nepřejícnost. Za mořem dospěl, dohled přísného otce mu nevadí. „Vždycky jsem to měl třikrát těžší než ostatní,“ tvrdí obránce a nejlepší střelec Česka na posledním světovém šampionátu hráčů do 20 let.

Před třemi lety přispěl skromným dílem k titulu Komety. V extralize odehrál šestnáct zápasů. To byl Libor Zábranský junior ještě teenager bez maturity. Teď je mu dvacet, střední školu čerstvě dodělal. Byť aktuálně bydlí v Brně u mámy, vodit za ručičku nepotřebuje. Tříletý pobyt v Americe, kde vystřídal pět klubů, ho ošlehal. V juniorce zažil i mazáckou vojnu. „Já bych si ale nikdy nestěžoval, jsem vychovaný jinak,“ ujišťuje kreativní bek.

Pokud by nenastala pandemie koronaviru, směřovala by vaše kariéra jinam?

„Určitě by to bylo jiné. Věřil bych, že dostanu pozvánku na nějaký kemp NHL. Z nejhoršího týmu soutěže jsem byl vytrejdovaný do nejlepšího. To byl pro mě velký nákop. V Kamloops jsme měli sezonu výborně našlápnutou, byli jsme největší adept na titul. Play off je skauty nejvíce sledované, navíc jsem dostal pozitivní zpětnou vazbu na mistrovství dvacítek. Ale stalo se to, co se stalo, teď už je hloupost na to myslet.“

LIBOR ZÁBRANSKÝ mladší Narozen: 26. května 2000 (20 let) v Brně Pozice: obránce Klub: Kometa Brno Kariéra: Kometa Brno (do 2017), Kelowna/WHL (2017-19), Fargo/USHL (2018/19), Saskatoon/WHL (2019/20), Moose Jaw/WHL (2019/20), Kamloops/WHL (2019/20) V reprezentaci: MS „18 (2018 – 7 zápasů, 1+4), MS „20“ (2020 – 5 zápasů, 4+0) V extralize: 16 zápasů, 1 bod (0+1)

Tušíte, zda by se vás mohl týkat příští draft?

„Už to nějak nevnímám. První rok, kdy mě nevybrali, jsem z toho byl špatnej. Byla to taková facka a ukázka toho, že ve světě je opravdu obrovská konkurence. To, že člověk dominuje v české juniorce, neznamená, že to tak bude i jinde. Docela jsem tehdy počítal, že to vyjde. Povedlo se mi mistrovství osmnáctek. Pak jsem si řekl, že je zbytečné to řešit. Beru to tak, že když to vyjde, bude to hezké překvapení a třešnička na dortu. Vím, že draft není všechno. Třeba budu mít jinou cestu.“

Kdo přišel s myšlenkou na návrat?

„Bavili jsme se o tom už ke konci minulé sezony. V týmu, kde jsem byl, jsem sice hrál kolem třiceti minut za zápas. Ale v tabulce jsme byli poslední. Řešili jsme, že kdyby byla možnost, vrátil bych se na play off domů.“

Byla vůbec jiná varianta než Brno?

„Pro mě je v Česku vždycky číslo jedna Kometa. Bylo to jasné řešení. Připravuju se tady každý rok. Klub hledal praváka a já už jsem to měl v zámoří v juniorce za sebou. Už jsem na ni starý. Praváků je ve světě málo, ale že by to pro mě byla výhoda, si zase nemyslím. Je nás tu hodně beků, konkurence velká. Věřím, že nás bude hnát dopředu. Myslím, že rozhodnou přípravné zápasy.“

Libor Zábranský ještě jako junior v barvách Komety Brno







15 zobrazit galerii

Váš dlouholetý parťák z obrany Filip Král podepsal Torontu. Měl větší štěstí?

„Vyšlo mu to a já jsem mu to hrozně přál. Známe se odmalička. Každý máme svou cestu. Nikdo neví, jestli se jednou zase někde nepotkáme. Každý si chce zahrát v NHL. Teď ale mám sen vyhrát něco v Brně anebo na mezinárodní úrovni. Chci znovu zažít ten pocit.“

Věříte si, že uspějete i v seniorském hokeji?

„Samozřejmě že to bude těžší.