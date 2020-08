Zábranský o prohrách Komety i další změně platů: Ligu bych začal v říjnu | iSport.cz

Mraky zahozených šancí, chyby vzadu, rozkolísaní brankáři. Na hru Komety není měsíc před novou sezonou hezký pohled. Jeden ze spolufavoritů extraligy hledá po změnách v kádru svou identitu a majiteli klubu Liboru Zábranskému přibyly ke kopě jednání o financích značné trable s aktuální výkonností mužstva. V rozhovoru pro iSport Premium přiznal, že od září budou hráči dostávat 70 % platu. V době koronavirové krize šli na polovic, na maximální výši se prozatím nevrátí.

Náhradou za Tomáše Plekance angažujete jiného veterána Jakuba Klepiše, který skončil v Mladé Boleslavi. Věříte, že z mistra světa 2010 ještě vyždímáte extra kvalitu?

„Pro všechny je to nová situace. Nečekal jsem, že ji někdy zažiju. Ekonomicky je to náročné pro všechny, proto jsme s Kubou domluvení na nestandardní smlouvě. Jiné, než je obvyklé. Plekyho odchod nějakou dobu zrál, ale i tak je to pro tým nová věc. Kdybychom nevěřili, že nám Klepiš pomůže, neděláme ho. Od začátku jsem se netajil tím, že chci přivést centra. Ještě v době, kdy tu byl Pleky. Ale variant, kde bude hrát, je víc. Pokud to dopadne, mladí by zase mohli hrát spolu a měli by mít zpátky dravost.“

Znamená jeho příchod, že další střední útočník už nepřijde?

„Rozjednaných hráčů je víc, ale trošku jsem to pozastavil. Vzhledem k ekonomice. Nevíme, kolik diváků budeme moci mít v hledišti, což je pro nás klíčové.“

V Generali Česká Cupu jste prohráli všechny čtyři utkání. Jste z toho rozčarovaný?

„Není to ono. Nejsme schopní vstřelit gól. Čtyři góly za čtyři zápasy, to je katastrofa. První lajna nedává nic a mladí se do toho musí dostat. Nedá se to postavit v útoku na pěti šesti starších hráčích a čekat, že někdo z mladých udělat padesát bodů za sezonu. Bohužel, třeba Plášek není zdravotně stoprocentně fit, nějaká tolerance tam je.“

Jak si vysvětlujete, že obránci nezískali ani jediný kanadský bod?

„Nedaří se nám, nehrajeme pospolu. Jsme roztažení jako harmonika. I tohle je výsledek.“

Berete výkony v této fázi přípravy s nadhledem?

„Nesmíme se uklidňovat tím, že je začátek. Jak říká Vláďa Růžička: Nemůžete si myslet, že když prohrajete osm zápasů, potom