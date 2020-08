Litvínov i přes vražedná čísla dál hledá posily. Nechceme lepit, říká Hynek

Nové vedení, trenéři, jiná čtvrtina týmu. A to se ještě kvůli škrtům ve financích kvůli koronakrizi muselo šetřit. Dvoutýdenní karanténa pak zasekla přípravu na ledě hned po nástupu. Kvůli přeložení zápasů jeho zápasový program připomínal název filmu Včera, dnes a zítra. I proto se šest pětek rozvrstvilo rovnoměrně mezi všechny zápasy. Proti Boleslavi nastoupilo jen sedm hráčů ze středečního utkání s Libercem. „Příště to zase protočíme,“ nastínil Pavel Hynek. V Litvínově mají momentálně šest pětek. Na dalších posilách se pracuje.

Tým posílil také Jan Myšák, trénuje i Kristian Reichel. Počítáte i s ním?

„Byli bychom rádi, kdyby se jako odchovanci objevili zase v domácím dresu. Jsou to však dva odlišné případy. Reichel už podepsal smlouvu NHL. Souhlas Winnipegu máme, řešíme pojistku a všechny náležitosti. Nechci předbíhat, ale věřím, že to dotáhneme. Zatím nevíme, kdy se zapojí do zápasů. Začal s námi trénovat, pak jsme šli bohužel do karantény, trénoval individuálně. Ale jinak se zúčastňoval veškerého tréninkového procesu. Honza Myšák mezitím odjel na dvacítku, tam se taky dostal do karantény a zapojil se tento týden.“

Uvažovali jste i o dalších hráčích. David Kaše s Jakubem Laukem pocházejí z Kadaně, hráli za Chomutov, ale zamířili na opačnou stranu do Karlových Varů…

„Ve hře jsme měli několik jmen. Českých hráčů, kluby NHL nabízely i kanadské. První, druhá kola draftu. My jsme se po dohodě s trenéry rozhodli, že pokud bude možnost této situace využít, budeme brát jen naše kluky a odchovance. Tím to padlo. U Kristiana je to jasné, tam až začne kemp, sbalí se a odletí. Myšák teprve projde draftem, o jeho osudu rozhodne klub, který si ho vybere. Ale pokud liga zahájí 18. září, bavíme se řádově o deseti, patnácti zápasech. Taky není jasné, jestli kluci, kteří budou odlétat za moře, nebudou muset do karantény, takže by museli odcestovat třeba o dva týdny dřív. Pravidla se mění, nevíme, co bude za dva měsíce, jestli se to uvolní, nebo přitvrdí. Ale věříme, že se v Litvínově objeví a že se i diváci na ně těší.“

Příprava na ledě se zasekla hned v začátku, celý tým musel do karantény kvůli jedinému případu. Jak to narušilo přípravu?

„Měli jsme smůlu, že jsme na led vyjeli snad první nebo mezi prvními a hned na nás spadla karanténa. Kdybychom začínali o týden později, začátek bychom si odložili, udělali testy a negativní by šli na led. Ztratili bychom třeba jen dva tréninky. Komplikace byla v tom, že nás to připravilo o dva týdny hrubé práce. Když jsme naskočili zpátky, z pěti tréninků jsme šli do Generali Česká Cupu. Dvě utkání, o která jsme přišli, jsme přesunuli, hráli tento týden tři dny po sobě. Zkomplikovali jsme to i soupeřům, ale máme víc útočníků, protáčíme je, v becích jsme však úzcí. Proti Bolce nastoupilo sedm hráčů z úterního utkání s Libercem, protočíme to, aby každý hrál dva zápasy za týden. Pozitivum je, že jsme si to vybrali teď.“

Jste promoření?

„Ne. Doktor nám říkal, že by bylo lepší, kdyby to měla polovina týmu nebo si tím prošel celý.“

Může se zase stát, že hygienici izolují celé mužstvo?

„Věřím, že vývoj událostí má pozitivní směr. My na to koukáme z pohledu sportu, protože se tím živíme. Ale přestože to je miliardový byznys, z pohledu společnosti a ekonomiky jsou důležitější odvětví. Myslím, že je snaha hledat rozumné kompromisy. Opatření se nějakým způsobem uvolnila. Věřím, že to tak bude postupovat dál. Nejde jen o extraligu, ale kdyby se mělo jít podle starých pravidel, nedohraje se ani víkendový turnaj třetích tříd. Co je pro extraligu obrovský problém a co se intenzivně řeší na všech úrovních, aby se diváci co nejdřív dostali do hledišť. Když pominu finanční stránku, bez nich to ztrácí ten náboj. A pro lidi se to hraje.“

Rusa a Američana do republiky nedostanete

Museli jste v důsledku koronakrize proti původnímu plánu krátit rozpočet?

„Nebudu uvádět konkrétní částky a čísla. Ale propad v rozpočtu je v desítkách procent. Jinde jsou ta čísla ještě vražednější. Situace je vážná.“

Litvínov se nejvíc obměnil. Šest nových hráčů, osm odešlo. Ovlivnilo to tedy i nákupy?

„Po nástupu do funkce jsem deklaroval, že bych chtěl mužstvo omladit a zrychlit, přivést hráče střední generace. Nastupoval jsem 8. dubna a v té době těchhle hráčů už bylo na českém trhu minimum. A při COVIDu, snižování platů a podepisování dodatků si kluby ty dobré hráče většinou pohlídaly. Orientovali jsme se na cizince. Výběr hráčů taky ovlivňuje hodně faktorů. Finance jsou jasné, to je dneska celosvětový problém, to nebylo až tak limitující. Ale v jednu chvíli byl třeba problém s cestováním. Kdybychom řešili Američana, to je měsíc, abychom ho sem dostali. Opatření se přitvrdila, Rusa a Američana do republiky nedostanete.“

U Kanaďana Irvinga, který poprvé nastoupil, to bylo jiné?

„Přiletěl 24. července, kdy jsme byli v karanténě, a 15. se uvolnila opatření mezi Kanadou a Českem. Předtím tam bylo napětí, naše strana nepřijímala, oni taky ne. Lotyš Balinskis mohl přiletět v rámci Evropské unie, necestoval ani z Rigy rovnou do Prahy, nýbrž přes Varšavu. Ale to je pro všechny týmy stejné, a když člověk kouká jen po Evropě, tak vidí, že Německo stojí, nepodepisuje nebo podepisuje do šuplíku. Trh stál ve Švédsku, Finsku, takže na tohle se nechci vymlouvat. Měli jsme nějakou startovní čáru a v rámci možností se snažili mužstvo doplnit. Dlouhodobě hledáme ještě jednoho beka a centra na první, druhou lajnu, nikoli lepit záplaty. Uvidíme, co se podaří.“

Ověřujete si, co v hráčích je, skautujete je dopředu?

„To dělá každý. Proces výběru nebo skautování probíhá po linii, že když ta jména přijdou a shodneme se s trenéry, že nás některé zajímá, nebo se jím budeme zabývat, (analytik) Tomáš Vrábel toho hráče sestříhá, připraví statistiky, podívá se na něj zpětně a v dalším kole to řešíme. Pokud se shodneme, že to má smysl, děláme ještě podrobnou analýzu, co nás zajímá, něco jiného u útočníků a něco jiného u obránců. V dnešní době technologických možností už to není jen tak, že skaut klubu sedne do auta a jede někam na zimák. Každý chce hráče vidět v reálu, mluvit s ním, ať je to žák nebo dospělý. Sebereme v rámci možností reference, od manažerů, trenérů, třeba i spoluhráčů, ovšem řešíme to hlavně technologicky. Můžu říct, že v záběru jsme měli docela hodně hráčů.“

Budete zabudovávat i mladé?

„Od začátku přípravy jsou s námi všichni kluci od ročníku 1997 nahoru. Dva tři roky to zkoušeli v první lize, někam se posunuli. Teď mají novou startovní čáru. Buď si to uhrají, nebo budou pendlovat, anebo půjdou naplno do první ligy. Pak jsou tu mladší, jako dvoutisícovka (Přemysl) Svoboda. Talentovaný kluk, který se potřebuje trošku srovnat hlavou mimo hokej, zařezávat. Ale potenciál má. V tréninku je s námi Háva, Baláž, který byl na dvacítce. Věřím, že z hráčů, kteří o to bojují, si to v sezoně někdo vydobude, podaří se někoho zapracovat.“

V Litvínově se vyměnilo snad všechno, nezůstal téměř žádný cizinec, kteří přišli v závěru sezony. Chtěli jste nejen omladit, ale taky udělat tlustou čáru?

„Když se extraliga zachraňovala, přišlo šest hráčů. Půlka se povedla, půlka ne. Ti, co se povedli, výrazně přispěli k záchraně. Pospíšil, Mahbod, Moravčík , jeden z nejlepších beků ligy, ale chtěl do Finska. Bylo jasné, že po sezoně nějaká obměna nastane. Můj první úkol po nástupu byl podepsat trenéra, protože mužstvo jsem chtěl stavět s ním, aby se vybral realizační tým. Od toho se všechno odvíjelo, začali jsme podepisovat hráče a první, za kým jsem šel, byl Viktor Hübl. Bez ohledu na věk si to zasloužil. To byl začátek. Měl jsem představu, že přivedu víc mladších hráčů, ale to budeme muset udělat na příští rok, od podzimu se orientovat na trhu, pokračovat v přestavbě. I když je sezona nesestupová, pro všechny tyhle hráče je to boj o novou smlouvu. I když se to zlehčuje, koho to bude zajímat. Já největší problém vidím v tom, kdyby se muselo hrát bez diváků.“

