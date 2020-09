Loga a změny očima experta: Prkenné Pardubice i Sparta z těžkého kovu

Expert hodnotí změny log v hokejové extralize • FOTO: koláž iSport.cz Hokejové logo je fenomén, jeho výměna vždycky přitahuje velké emoce. Vybrali jsme pro vás nejzajímavější zásahy, ke kterým kluby sáhly za posledních deset let. Jestli jde o posun k lepšímu, nebo to naopak nevyšlo, rozebral pro deník Sport grafik Karel Hejkal. Na sociálních sítích provozuje účty pod doménou dresblog.cz, kde pravidelně řeší novinky spojené s vizuální stránkou klubů a sportovců.

HC Dynamo Pardubice „Pardubice používaly vskutku povedené logo. Mělo švih, dynamiku, hlásilo se k tradici. S novým majitelem přišla změna. A snaha. Být moderní, jednoduchý. Z nového znaku to úplně sálá, bohužel příliš okatě. Ono totiž; být minimalistický jako třeba Juventus, neznamená být i prostoduchý. Jednoduchý, ano, ale geniálně. A když nevíte, jak na to, zůstane jenom do očí bijící prkennost a samoúčelnost.“

Rytíři Kladno „Jedno z lepších domácích log. Dává zapomenout na čiré zoufalství předchozích znaků novodobé historie kladenského hokeje. Jednoduché, sdělné, skvěle funguje od dresů po web. Zamrzí spíš drobnosti. Různorodost práce s bílou linkou, určitá neživotnost rytíře. Též nápis Kladno jako by ke znaku byl dodán spíše z nutnosti, než že by tvořil kompaktní celek. A na můj vkus znak příliš tlačí na pilu pravoslavné estetice.“

PSG Berani Zlín „Předtím? Nesourodá slátanina znaku města a hokeje plus čehosi jako gong. Mix stylizací, detailnosti. Nyní? Úderné a atraktivní logo uceleného vzhledu. Jasná hierarchie, světlá i tmavá varianta barev ve štítu. Škoda jen vtírajícího se loga partnerů, obligátního českého nešvaru. Jinak ovšem bezva logo, zvlášť ve vyšité variantě na dresech.“

HC Oceláři Třinec „Tohle bude složitější. Každá varianta má to své. Starší znak trápí nedotažené detaily. Oblouk písma nevyváženě přimknutý na vnitřek, drak vypadá spíš jako loutka. Ale tahle verze v sobě má parametr, jenž té nové chybí – snahu o kontrast. Nové logo má dynamičtějšího a přirozenějšího draka. Ovšem celek je nudný, bojí se dupnout si nohou. Písmena roztažena po celé šíři, jako by chtělo být každé zvlášť. Práce s barvou je taky stereotypní. Nehledá světlo, stín, kombinaci. Drak pak sice dominuje, ale nedostatečně. Pocitově proto spíš než logo vidím poštovní razítko.“

BK Mladá Boleslav „Se starší variantou se klub příliš nenadřel. Lev komplet půjčený ze znaku města, dále kruh, hokejka a k tomu první font, na který ve Windows narazíte. Bez ucelené stylizace, nekompaktní mišmaš a trochu ostuda. Na novém logu lze pochválit princip. Jednoduchý symbol, barevně kontrastní, mezi znaky týmů ligy ihned rozpoznatelný. Kde to vázne, je jedinečnost loga. Generický, zaměnitelný lev, jehož příbuzných jsou plné fotobanky. Smutná a zplihlá nuda s emocemi hodiny rýsování.“

HC Kometa Brno „Tak dobře. Domluvíme se, že staré logo nebudeme hodnotit. A do příštího pololetí si to zlepší. Všechno. Úplně. Nové logo, to má dvě tváře. Tou první je jeho výborná řemeslná úroveň. Srovnejte ji s předchůdcem. Důležité hraje prim, prvky mají různý barevný důraz, sílu linek. Všimněte si třeba stínu pod slovem „Kometa“, vytáhne jej vpřed. Naopak hokejka je naznačena spíš decentně. Je tu, ale nerozbíjí celek. A pohyb puku? Zcela stačí tři šmouhy. Jenže… Pořád je to na první pohled pivní etiketa. A s tím sebelepší řemeslo nesvede nic.“

HC Energie Karlovy Vary „Zelené logo, to byl strašný průšvih. Návrat do éry pětiletek, lopatky turbín a stroje nade vše. Nulový vztah k hokeji, zelinářská kombinace barev, zcela bez invence. Zato černo-bílé E? To je počin! Srovnám-li jej s Pardubicemi, vidím v něm dynamiku, hokej i tu oslepující záři výboje. Byť osekána na dřeň, symbolika zůstává, nepotřebuji k ní návod. Tohle logo má parádní drajv a skvělý potenciál.“