iSport podcast: Nejlépe posílený tým? Liberec, ale eso vytáhl někdo jiný

Kdo vyhraje extraligový titul, a kdo nejlépe posílil? I to řeší redaktoři deníku Sport Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař v předsezonním hokejovém iSport podcastu. Moderuje Martin Pešout.

Úvodním duelem mezi nováčkem z Českých Budějovic a hradeckým Mountfieldem dnes po dlouhé půlroční pauze startuje nejvyšší hokejová soutěž. Jak se ligy dotknou koronavirová opatření a jak kluby budou brát vážně Ligu mistrů - i to se dozvíte v celé audio části podcastu.

Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

Podle redaktorů Sportu přes léto nejlépe rozšířili svůj kádr Bílí Tygři z Liberce. „Přivedli Tomáše Filippiho, Tomáše Rachůnka, Davida Grígera, Mislava Rosandiće. To jsou sázky na jistotu a tým tihle hráči ještě posunou,“ kvituje Pavel Ryšavý.

Ondřej Kuchař však kontruje tím, že nejúdernější eso vytáhla Sparta v podobě Romana Horáka. „Bude dominantním hráčem. Jeho otec v sezoně 1996/97 nastřádal 73 kanadských bodů, což je dodnes ve Spartě klubovým rekordem. Uvidíme, zda se k němu Roman teď přiblíží, nebo ho dokonce překoná.“

Došlo i na návrat ještě donedávna obránce Dallasu Romana Poláka. „Nemyslím si, že by v extralize měl mít problémy. S Polákem do souboje nebo k mantinelu jít nechceš. Zároveň je tak zkušený, že do nějakých sprinterských dostihů se pouštět nebude,“ myslí si Ryšavý. „Žádný Connor McDavid u nás nehraje,“ souhlasí Kuchař s tím, že vítkovický bek nebude čelit extrémním bruslařským rychlíkům.

Kromě dalších témat došlo i na nováčka z Českých Budějovic. Jak si po sedmi letech Jihočeši na nejvyšší scéně povedou, když kromě brankáře Čiliaka většina jejich hráčů nemá nijak bohaté extraligové zkušenosti? Jakou roli sehraje trenér Václav Prospal, jenž je nejvýraznější postavou Motoru? Více v celé audio části v podcastových aplikacích jako Spotify, YouRadio, iTunes či Youtube.

0:37 kdo v extralize nejlépe posílil

5:40 pravomoce Patrika Augusty v Liberci

11:13 bude mít Sparta na titul?

22:10 soumrak nad veterány v extralize? Konec Výtiska, Trávníčka a legendární třinecké dvojice

24:57 radikální změna herního formátu: 12 ze 14 týmů do play-off

26:20 jak na tom bude nováček z Budějovic?

38:10 koronavirová opatření