Zacharčuk udělal hrubku a pak seděl. Nechci to rozebírat, řekl Mikeska

Do Česka přicestoval Stěpan Zacharčuk na konci srpna. Od té doby od trenérů Pardubic slyšíte, že není v úplné kondici. Riskli jeho nasazení do zápasu v Liberci a nevyplatilo se. Chyboval před třetím gólem, Dávidu Grígerovi připravil puk do šance. Konec zápasu sledoval jen z lavičky. Rozhodně nepůsobil jak velký ruský kámen, o který si útočník soupeře namlátí.

Na konci minulé sezony si Stěpan Zacharčuk nastavil hodně vysoký výkonnostní standard. Umí hodně tvrdě vypálit. Projít přes něj? Ano, dá se. Ale riskujete, že u toho budete počítat andělíčky. Ruský obránce je hodně tvrdý chlap, který vás umí trefit. Jenže dlouho měl problémy se dostat do Česka kvůli opatřením spojeným s bojem proti pandemii koronaviru. V Rusku byly zavřené ambasády, a tak se na něj v Pardubicích čekalo.

Od první chvíle, kdy ho trenéři viděli na ledě, mluvili, že potřebuje dohnat manko. Že to zatím zdaleka není ono. V Liberci bylo jeho manko vidět, nestíhal soupeře u mantinelů drtit, navíc zavinili třetí gól v pardubické síti. Nezkrotil skákající puk, Dávid Gríger ho přebruslil, sebral Zacharčukovi puk a Tygry poslal do klíčového náskoku 3:1. „Stěpan je starý a velmi zkušený hráč. Má toho za sebou strašně moc. Pro něj je nejlepší, jak se dostat do formy, že ho dáte do utkání,“ vysvětloval asistent Dynama Michal Mikeska, proč třiatřicetiletého zadáka vyslali do akce.

Liberec - Pardubice: Zacharčukův nedůraz dokázal potrestat Gríger, 3:1

Od třetí třetiny už zápas Zacharčuk sledoval jenom z okraje lavičky. Trenéři ho škrtli. Signál, aby si uvědomil svůj špatný výkon? „Ne, to bych rozebírat nechtěl. Prostě jsme chtěli udělat nějaké změny, bylo jich víc,“ odmítl Mikeska. Hodně ho štvalo, jak k zápasu přistoupil celý tým: „Skoro to vypadalo na uspokojený výkon, ale těžko říct. Nechytli jsme vůbec tempo zápasu. Když to vezmu celkově, domácí využili hodně přesilovek, my v nich hráli mizerně. Selhali jsme v nich. Od stavu 5:1 se už jenom dohrávalo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Lenc, 11:43. Filippi, 24:28. Gríger, 32:32. Bulíř, 48:17. Šír, 50:04. Gríger, 50:37. Rychlovský Hosté: 06:39. Poulíček Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner, Bulíř, Lenc – Průžek, Filippi, Gríger – Šír, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Hosté: Klouček (51. Kantor) – Vála, Nakládal, Mikuš, Holland, S. Zacharčuk, J. Kolář, Hrádek – M. Kaut, R. Kousal, Tybor – Mandát, Poulíček, Paulovič – Svačina, Blümel, Claireaux – Kusý, Machala, Anděl – Zeman. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 2 612 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 1 1 0 0 0 7:1 3 2. Mountfield 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Olomouc 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Plzeň 1 1 0 0 0 5:3 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 3:2 3 6. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 10. M. Boleslav 1 0 0 0 1 2:3 0 11. Sparta 1 0 0 0 1 3:5 0 12. Zlín 1 0 0 0 1 1:4 0 13. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 1:5 0 14. Pardubice 1 0 0 0 1 1:7 0