Šéf Boleslavi Plachý: o financování klubu i handicapu vůči fotbalu

S pozicí bosse, jenž léta nalévá do klubu i vlastní prostředky, chtěl nejednou seknout. Nedokázal to. Teď se Jan Plachý i přes koronavirové překážky těší z boleslavského růstu. „Kdybych odešel, zapomnělo by se na všechno dobrý, jen by se říkalo, že to tady Plachej pohřbil. To nechci,“ líčí spolumajitel Bruslařů a úspěšný podnikatel v oblasti designu.

Éra nákladných transferů a velkých zklamání pominula, v Mladé Boleslavi ozdravili pohled na hokej a jedou na plný výkon. Čtvrté místo v minulé sezoně naznačilo, čeho jsou hladoví Bruslaři schopni. Jan Plachý však jasně naznačuje, že to v tamní kabině nebude pro každého. „Kdo nebude makat, dostane varování. Napodruhé dojde na odchod,“ říká rázně boss BK.

Prožívají teď kluboví majitelé nejtěžší období?

„Jednoznačně. Přirovnal bych to k tomu, kdy jsme sestoupili z extraligy (2014). Je to něco nového, nepředvídatelného. Jak pro hokej, tak pro moji firmu. Koronavirová krize se výrazně dotýká i mého podnikání, zaznamenali jsme propad zakázek, došlo na propouštění zaměstnanců. Ale především to ovlivnilo náš hokej. Když se vám rozpočet z nějakých 115 milionů korun sníží na 85, jde o veliké peníze.“

Na čem všem lze ušetřit náklady?

„Nejvýraznější a de facto jedinou položkou jsou platy hráčů. Naštěstí naši hráči mají skvělý přístup, je s nimi řeč, přistoupili na opatření, kdy se jim sáhlo na platy (cca 12 procent). Zároveň oceňuju super práci Venci Nedorosta (sportovní ředitel) a Radima Vrbaty (jeho předchůdce), kteří dokážou vytipovat šikovné mladé hráče, nepříliš drahé. Je to složité období, ale bojujeme. Jako každý.“

Přes všechny obtíže prestiž Boleslavi utěšeně stoupá. V minulosti tu nezřídka panovalo dusno, vy i bývalý kouč František Výborný jste láteřili nad výkony některých hráčů. Je to minulost?

„Určitě tu panuje čistší vzduch, klub je stabilní. Generálním manažerem počínaje, Honza Tůma se stal členem představenstva APK, což je pro klub známka toho, že hokej děláme dobře a ostatní to vidí. Proto se nebojí do vedení pustit člověka od nás. A sportovní část jde také nahoru, drží se tu jádro, výrazně jsme omladili, má to myšlenku, posouvá se to dopředu.“

Naposledy jste ve zkrácené sezoně skončili čtvrtí, přitom do play off jste vypadali jako hodně dobře našlápnutý tým… Mohl z toho být historický výsledek, co říkáte?

„Ta sezona vypadala až neskutečně. Posléze prosákla informace, že plzeňský gólman Frodl si natáhl vazy v kotníku a proti nám by nechytal. Vznikla velká naděje, že bychom přes ně šli dál. Vycházel by na nás Liberec, i na ten bychom si věřili, v posledním zápase ke konci základní části jsme je porazili docela přesvědčivě. Neříkám, že bychom ho vyřadili, ale byla by to hodně zajímavé série.“

Ve své pozici jste si užil temné roky v první lize a při neúspěšných barážích. Kdy nastal zlom?

„Paradoxně nám pomohl sestup.