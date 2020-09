Drsný bek musel do betonů: Místa zaberu dost, byl bych jako Hašek!

Jeden gólman zraněný, druhý v bráně s drobnými problémy. Třinečtí Oceláři řešili v předehrávce 11. kola Tipsport extraligy v Litvínově (6:3) hodně ožehavý problém. Kdo by šel v případě nouze do brány? Nakonec se do gólmanské výstroje nasoukal nekompromisní obránce Jan Jaroměřský.

„Kdysi jsem trochu chytával, ale když chytáte v nějaké osmé třídě, je to trochu něco jiného než čelit extraligovým mazákům,“ líčil s úsměvem Jaroměřský kuriózní moment. „Asi bych musel chytat jako Dominik Hašek, který skákal pod nohy...“

Do brány Jaroměřský nakonec nemusel. V gólmanské výstroji strávil od poloviny zápasu na střídačce. Ale připravený byl. V hlavě už si chystal krizové scénáře. „Na rozehrávku bych si zřejmě netroufal,“ uvažoval. „Věděli jsme, že Pepa (Kořenář) byl lehce zraněn, ale třetí třetinu odchytal s velkou grácií. Jsem rád, že v brance nakonec vydržel až do konce. Věřím, že příště zase budu hrát na místě, na které jsem dlouhé roky zvyklý.“

Oceláři to měli s gólmany v Litvínově divoké. Začal Josef Kořenář, posila pro rozjezd soutěže ze zámoří (San Jose Sharks). Po první třetině ho ale střídal zkušený Jakub Štěpánek, protože Kořenář měl drobné zdravotní problémy. Štěpánek v bráně vydržel necelých šest minut, po srážce s Martinem Látalem byl hodně otřesený a musel z ledu.

Litvínov - Třinec: Látal za brankou poslal k zemi Štěpánka, kterého musel nahradit Kořenář

Do brány se vrátil lehce indisponovaný Kořenář. Kdo mu ale bude jistit záda? Jaroslav Kameš, trenér třineckých gólmanů, nakonec po domluvě ukázal na obránce Jaroměřského. Je velký, bloky tvrdých střel umí odvážně sbírat po hrstech a jak sám zmínil, v dětství už na sobě brankářskou výstroj měl.

„Takhle to prostě vyšlo,“ pokrčil rameny Jaroměřský. „Kluci měli nějaké problémy, Kuba (Štěpánek) musel odstoupit, nebylo mu dobře. Člověk se s tím musí vypořádat. Aspoň bych v brance zabral hodně místa, jsem docela velký, tak snad by mě něco trefilo.“

Nakonec si oddechl, že Kořenář zápas zvládnul a dochytal. Ve výstroji si udělal pár fotek na památku a s úlevou ji kustodům zase odevzdal. „Je to trochu kuriózní, když hned druhý zápas v novém klubu suplujete gólmana,“ líčila s úsměvem letní posila z Olomouce. „Jsem rád, že jsem do brány nakonec nemusel. Už se mi to asi nikdy nepoštěstí, přesněji tedy neposmůlí. Ale je to taková veselá historka pro děti a vnoučata.“

Třinecký obránce Jan Jaroměřský byl v Litvínově připravený naskočit do brány. Jakub Štěpánek se zranil a Josef Kořenář měl také problémy. • Foto HC Oceláři Třinec

