Tvrďák Polák přeje Dallasu: Jméno na Poháru? Ani bych si to nezasloužil

Český obránce Roman Polák už se do NHL nechce vrátit. Je definitivně rozhodnutý, pokud to ale nepůjde jinak, sezonu s Dallasem dohraje. • profimedia.cz

Jeden zamračený pohled, k tomu ostrá rána u hrazení a soupeři mají jasno. Vítkovický hromotluk Roman Polák (34) se po čtrnácti sezonách v NHL vrací do extraligy. Nekompromisní bek, o kterém v zámoří psali, že by byl schopný se porvat i s medvědem, bude jednou z nejvýraznějších osobností soutěže. Že teď mohl hrát finále Stanley Cupu s Dallasem? „Klukům to přeju, ale nelituji, vím, proč jsem se tak rozhodl,“ říká.

Mohl hrát finále Stanley Cupu. Tak jako před čtyřmi lety se San Jose Sharks. Roman Polák měl ovšem dlouho dopředu jasno, že NHL po koronavirové pauze dohrávat v „bublině“ nebude. Přednost dostala rodina, dcery a návrat do rodné Ostravy. A přestože teď místo finále Stanley Cupu trčí se spoluhráči v povinné karanténě poté, co testy ve Vítkovicích odhalily devatenáct případů COVID-19, nelituje.

„Vyhrát Stanley Cup by byl krásný pocit, ale já už jsem ve finále jednou byl, a když se pak prohraje a skončíte druzí, je to naopak velké zklamání,“ říkal Polák hned po definitivním rozhodnutí se do Dallasu nevracet.

Plané fráze na zastření hořkosti? Vůbec. Co Polák řekne, to platí. A že ve svých soudech umí být hodně ostrý. „Roman není takový, že by záviděl,“ přitakal třinecký útočník Matěj Stránský, který v organizaci Dallasu také hrával a s Polákem přes léto trénuje. „Za svými rozhodnutími si stojí, má svoji hlavu. A když se rozhodne, nejede přes to vlak. Nechtěl být zavřený tři měsíce na hotelu bez rodiny, navíc věděl, že další sezonu stejně bude hrát v Česku. Vím, že klukům z Dallasu přeje.“

Stránský souhlasí s tím, že Vítkovice v Polákovi získaly poklad. Nediví se, že ho tým vybral za kapitána. „Má strašnou sílu, je velký, velmi dobře bruslí,“ vypočítával plusy jeho hry. „Pro Vítkovice obrovská posila, tahoun. Celý život v NHL bránil nejlepší lajny, souboje s ním nebudou sranda. Je to borec.“

Druhé místo? Fyzická bolest

V zámoří Polák hrál za St. Louis, Toronto, San Jose a Dallas. Nasbíral 806 zápasů, dalších 71 duelů přidal ve Stanley Cupu. K hokejovému grálu měl nejblíže v roce 2016, kdy ho Toronto na závěr sezony vyměnilo do San Jose. Postupně s ním vyřadil Los Angeles, Nashville a St. Louis. Až ve finále Sharks nestačili na Pittsburgh (2:4 na zápasy).

„Cítím se hrozně, přitom jsme druzí v lize,“ popisoval tehdy Polák. „Připadá vám to, jako byste se ani nedostali do play off. Takové je to