Růžička už vládne sám a oživil Hradec! Křičí. Radí. Mění. Vyhrává

Když Kelly Klíma proměnil nájezd, zaťal pěsti. Plácl si s kolegy. Mountfield HK vyhrál čtvrtý zápas sezony, porazil Liberec 4:3. Vladimír Růžička je v jiné roli, než v jaké nastoupil k týmu koncem října 2019. Neřešíte jeho kompetence. On je šéf. Vládce. Na lavičce pochoduje už zase jako generál, udílí pokyny, chvíli odpočívá s rukama v kapsách, pak špulí pusu, opírá se o koleno, hodně mluví. S Hradcem začal skvěle, vyhrál počtvrté v řadě. Co má vlastně pod sebou si přečtěte v placené části článku.

Poslední sezona byla z pohledu trenérského štábu v Hradci hodně divná. Prezident klubu Miroslav Schön přivedl v říjnu Vladimíra Růžičku, věřil mu. Jenže zároveň klub neměl odvahu vyřešit situaci s tehdejším hlavním koučem Tomášem Martincem. Takže vznikl divný trenéropes, kdy na lavičce stáli dva muži a oba chtěli mít kompetence. Fungovalo to jedině v Lize mistrů, kde se Mountfield dostal do finále, chvíli kolem Vánoc, jinak moc ne.

Do téhle doby se i datuje příhoda s opilým fanouškem. Zlostí vrhnul šálu směr hradecká lavička, trefil se možná lépe, než sám chtěl. Relikvie přistála na Vladimíru Růžičkovi. Blízko plexi seděla zrovna Růžičkova manželka, která svého muže bránila. Fanouška seřvala, co si to dovoluje.

Teď podobná akce nehrozí. Mountfield se rozhodl jít na jaře dál jen s Růžičkou. Teď je to jeho lavička, jeho rajón, má svoje asistenty, s nikým se o prostor nedělí. A lidi už nedráždí téma, jestli je hlavní kouč on, nebo někdo jiný. Tým se hned rozjel, není důvod v ničem vrtat.

Trenérský cit

První čtyři zápasy ukázaly, že zadání kouče, který minulý týden oslavil 500. výhru v extralize, funguje.