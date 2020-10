Hokej (zase) v tichu. Štěkání hráčů, smutek, prázdno a limit 130

Je to tu zase. Poprvé od března. Hokej v tichu. Opona nad Tipsport extraligou se nezatáhla, soutěž dál běží. Ale bez diváků. Hraje, kdo může. Další jsou vinou koronavirového prevíta v karanténách a mají nucenou pauzu. Po 10 dnech izolace se na led vrátily Karlovy Vary. Proti Spartě to na jejich výkony znát nebylo, ve vyrovnaném duelu ale padly 2:3. „Smutná kulisa, ale hlavně, ať se hraje dál,“ znělo pak z obou táborů.

Už samotný příjezd k zimáku byl smutný. Prázdné parkoviště, zavřené stánky. Typická vůně klobásek a masa, které se už dlouho před utkání tradičně připravují vedle naproti stojícího krytého bazénu, tentokrát chyběla. Na chodbách arény pobíhalo jen nejnutnější osazenstvo, které je potřebné k tomu, aby vůbec zápas proběhl. Pět tisíc červených sedaček zářilo prázdnotou. Tak nějak to vypadalo na stadionu v Karlových Varech.

V deníku Sport jsme chtěli pojmout jejich duel se Spartou velkoryseji, ale aby se Energie vešla do limitu 130 osob v hale, stanovila maximální počet novinářů na pět. Smůlu měl i náš redakční fotograf. Jelikož bylo utkání televizní, velkou porci zabral přenosový štáb.

Pražané prožili před liduprázdným hledištěm premiéru, to domácí už měli zkušenost z březnového předkola v Hradci Králové. „Znova jsme to zažít nechtěli, ale bohužel. Když sedíte na střídačce a koukáte na to prázdno, je to smutné. Hloupá doba, nedá se nic dělat. Během hry jsem to ale ani tolik nevnímal, po pauze jsem měl dost starostí sám se sebou,“ přiznal po utkání útočník Energie Jiří Černoch. Pro jeho tým to byl první zápas po desetidenní karanténě. Před úterním utkáním stihl se svými spoluhráči jen dva krátké půlhodinové tréninky.

Černoch je v Karlových Varech na hostování právě ze Sparty. A proti svému kmenovému klubu se už podruhé radoval z gólu. „Na zápasy proti Spartě se hrozně těším, jsem ale taky pěkně nervózní. Šancí ale mívám dost. Gól je pro mě zadostiučinění, ve Spartě jsem nehrál, tady jsem dostal obrovskou šanci. Chci jim ukázat, že udělali chybu.“

Nebýt urostlých chlapů na ledě, mysleli byste si, že jste na zápasu mládeže. Zřetelně byly slyšet hlasy všech zúčastněných. Povídání hráčů mezi sebou, pokyny trenérů i rozhodčích. Hlasitě klel třeba domácí brankář Filip Novotný po první obdržené brance, která padla v přesilovce po tom, co on vyhodil puk mimo led a inkasoval dvouminutový trest. Po gólu Pražanů na 2:1 zase kapitán Energie Václav Skuhravý vyčinil rozhodčím za (podle něj) špatně provedené vhazování. „Jděte do p*dele! Naučte se házet buly, buze*anti!“ A takových uchu lahodících slovních ataků bylo ke slyšení nespočet.

„Je to úplně něco jiného, s normálním zápasem se tohle nedá vůbec srovnat. Připadalo mi to jako příprava. Vlastně ani v té není taková atmosféra. Tohle je smutné. Dvacet let jste na to navyklí… tohle je spíše jako nějaký trénink,“ kroutil hlavou trenér Sparty Miloslav Hořava. I přes absenci tří klíčových obránců (Jana Košťálka, Davida Němečka a Milana Jurčiny) se jeho týmu povedlo vyhrát. Ze ztichlého západu Čech si odvezl vítězství 3:2.

Kdo mohl na zápas?

hráči domácí: 21

hráči hosté: 21

realizační týmy: 16

rozhodčí: 4

videorozhodčí: 3

statistiky: 6

čištění ledu: 8

zdravotníci: 2

ledaři: 3

novináři: 5

fotografové: 2

tv přenos: 20

režie: 5

ochranka: 4

klubové redakce: 4

management: 6

SOUČET: 130 lidí

