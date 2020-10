Výborný dnes podniká: Ať hokej vedou kluci, kteří na tom nejsou závislí

Hokej zavřel do brašny s výstrojí a někam schoval. Jeho svět už je jinde. Pětinásobný mistr světa David Výborný (45) se našel v jiném oboru. Se svojí firmou podniká v realitách, v Praze přestavuje a prodává obytné domy. „Hlavně mě to baví. Jsem pánem svého času, dělám si, co chci,“ tvrdí bývalý skvělý útočník v rozhovoru pro iSport Premium. Ani sklouznout se už nechodí. Přitom vypadá pořád nabušeně. Ale to díky boxu, kterému se věnuje dva roky.

Dvanáct let nevynechal světový šampionát, reprezentaci by David Výborný neodmítl za žádného počasí. Na velkých turnajích posbíral osm medailí, s pěti zlatými z mistrovství světa drží český rekord s Františkem Kaberlem, jako kapitán dovedl tým k triumfu ve Vídni 2005. Za český nároďák sehrál nejvíc zápasů, k tomu získal dva tituly se Spartou, hrál sedm sezon v NHL a rok ve Švédsku. To všechno však patří minulosti, kterou odnesl čas. „Ani nevzpomínám. Ti, co mě znají líp, vědí, že se o tom moc nebavím, nebo už ty historky slyšeli,“ usmívá se.

Z hokeje jste odešel před třemi lety, kdy jste skončil jako sportovní manažer v Mladé Boleslavi. Proč už jste dál nepokračoval?

„Upřímně, nebavilo mě to. A ani jsem nebyl moc dobrý manažer. V Boleslavi jsem takhle vydržel jen rok. Tuhle firmu mám už pět let.“

Obchodu s nemovitostmi jste propadl už jako hráč, že?

„První byty jsem ale začal kupovat po roce 2000, když jsem ještě působil v NHL. Prodal jsem je, koupil si první činžák a pak mě napadlo, že bych to tak mohl provozovat dál. Dal jsem se dohromady s jedním kamarádem, Václavem Černochem. Působil patnáct let v nadnárodní firmě pro Italy. Založili jsme spolu firmu Skyhill, začali kupovat kvalitní věci, většinou na Praze 2. Před rokem jsme k tomu přidali účetní a daňové poradenství Skytax. Přilákali jsme spoustu investorů, mezi nimi jsou taky hokejisté. Jmenovat je nebudu, ale jsou chytří a ukládají peníze tímhle způsobem. Takových ovšem moc nenajdete (směje se).“

Takže to zjednodušeně řečeno probíhá tak, že koupíte dům, zrekonstruujete a prodáváte dál?

„Přesně. Většinou to předěláme na bytový dům a rozprodáme, nebo vyčleníme třeba jedno patro, které pronajímáme, a zbytek rozprodáme. Samozřejmě, jak jdou ceny nahoru, je stále těžší pořizovat domy v takových lokalitách.“

Je to výnosnější byznys, než hrát NHL?

„Tak druhá lajna by to být mohla… (usměje se) Hlavně mě to baví. Jsem s normálními lidmi, pánem svého času, dělám si, co chci. Schůzky si zařídím podle sebe. Ne, že musím brzy ráno vstát a někam jet. Být svobodný člověk a ještě za to mít peníze. To jsem si vždycky přál.“

Do vína ještě taky děláte?

„Pořád, ale spíš jako konzument… Měl jsem svoji značku, manželka mi ke čtyřicetinám nechala doma udělat sklípek. Ale o víno se už tolik nezajímám. Jen když třeba jedeme s právníkem do Itálie, do Toskánska, ale abych se věnoval i obchodování s vínem, na to bych potřeboval dva životy.“

Hokej vám nechybí?

„A víte, že ne? Vůbec. Spousta lidí se mě na to ptá. Ne, že bych se občas na hokej