Řepík ukončil půst a vypnul Energii: Zpěv po výhře? Jen jsme zatleskali

Jak je těžké srovnávat se s tím, že kolikrát ještě ani v den zápasu na sto procent nevíte, jestli se vůbec bude hrát?

„Není to sranda, je to zvláštní. Nikdo to zatím nezažil. Na druhou stranu všichni to musíme nějak zvládnout, poprat se s tím. Bez fanoušků na zimáku je to ale těžké. Každý se na to sám musí v hlavě připravit, musíme si sami pomoct v kabině.“

Možná trochu návrat do juniorských let.

„Je to tak. Už jsem úplně zapomněl, jaké to je. V juniorce to bylo podobné. Pro hokej je to samozřejmě škoda, ale musíme to přijmout, jak to je. Snad to brzy skončí a lidi se do hal vrátí.“

Liší se to pro hráče na ledě? Všechno co řeknete, je slyšet. Hodně zřetelně bylo například rozumět vaší slovní výměně s Václavem Skuhravým .

(úsměv) „Musíme si dávat bacha na to, co říkáme. Hlavně v těch emočních situacích je to slyšet víc než obvykle. Na ledě to ale tolik nevnímáte, spíš mnohem jasněji vnímáte i během hry pokyny trenérů z lavičky.“

Karlovy Vary - Sparta: Druhou branku v utkání si připsal kapitán Řepík, 1:3

Energii jste srazil dvěma góly. Hlavně přihrávka Lukáše Rouska na druhou trefu byla exkluzivní, že?

„To rozhodně, parádní! I na první branku mi ale v přesilovce hezky přihrál Roman Horák . Už jsem to potřeboval. Pět zápasů jsem byl bez gólu, takže jsem za to strašně moc rád. Hlavní ale samozřejmě je, že vezeme domů tři body.“

Pro pohodu určitě skvělé, že jste potvrdili poslední dobrý výkon proti Liberci. Po šesti utkáních máte na kontě devět bodů.

„Souhlasím, je to důležité. Proti Liberci jsme hráli dobře, dařila se nám oslabení. Teď jsme zlepšili i disciplínu, faulů nebylo tolik. Nějaké chyby tam byly, scházeli nám tři obránci, ale kluci, kteří přišli místo nich, to zvládli parádně. Snad takhle budeme pokračovat. Potřebujeme sbírat body, některé zápasy jsme zbytečně ztratili, takže to teď musíme nahnat.“

Doufám, že jste vzhledem k vládním nařízením v kabině po výhře nezpívali.

(smích) „No… jen jsme si zatleskali, to bylo všechno.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Sparta 2:3. Energii návrat nevyšel, rozhodl Řepík dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:21. Flek, 38:18. Černoch Hosté: 06:04. Řepík, 23:42. Pech, 34:33. Řepík Sestavy Domácí: F. Novotný (Horák) – Kotvan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, M. Rohan (A) – Lauko, D. Kaše, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Osmík, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Machovský (Neužil) – Kalina, M. Jandus, T. Pavelka, Jeřábek, Tomáš Dvořák (A), Mikliš, Chvátal – Rousek, Horák, Řepík (C) – Chlapík, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Říčka, Vitouch. Rozhodčí R. Svoboda, Pražák – Lhotský, J. Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary

