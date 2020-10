GM Hradce o restartu hokeje: Věřím a doufám. Víc dělat nemůžeme

Ve čtvrtek hokej zažil nějakých 14 hodin optimismu. V pátek nastal zmatek. Totální. Extraliga se měla rozjet příští víkend. Zbývalo jen doladit detaily s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Pořád to tak může být. Jen ráno premiér Andrej Babiš oznámil, že ministrovi doporučí po skandálu rezignaci, nebo ho odvolá. Platí tedy varianta B. A hokej netuší, co bude. Čeká. „Ano a doufáme, že to pro nás dobře dopadne,“ říká generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Je optimismus teď pryč?

„Nejdřív to vypadalo opravdu dobře. Dokonce i pan ministr Prymula naznačil ve svých projevech, že se začne hrát. Věřili jsme, že se blýská na lepší časy. Plánovali jsme si, jak začneme chodit na led a všechno se vrátí do tréninkové a herní praxe. Teď nevíme, co bude.“

Jste zklamaný, že dlouhá vyjednávání nejspíš zamrznou?

„Zklamaný jsem z toho, že ta naděje vydržela jen pár hodin. Teď už opravdu můžeme jenom čekat, jaký všechno vezme směr. Věřím a doufám, že dobrý. Víc teď dělat nemůžu.“

Nebojíte se scénáře, že se premiér domluví s prezidentem, ten mu podepíše odvolání ministra, přijde někdo nový a on bude chtít slyšet argumenty sportu znovu? Všechno se třeba o týdny protáhne.

„Bojím. Ale Milan Hnilička s ministrem Prymulou něco rozjednal, bylo to postavené na konkrétních argumentech. Věřím, že i kdyby přišel někdo nový, minimálně tohle si případný nástupce vyslechne a posoudí správnost jeho názoru. Věřím, že vrcholový sport bude uvolněný a lidi, kteří musí být doma a nemají jak trávit volný čas, se doma podívají na hokej a fotbal.“

V novém formátu by se i hokej měl podrobovat testům na COVID. Dřív o tom kvůli velké nákladnosti nechtěl slyšet, teď se situace mění. Využijete levnější rychlostesty, o nichž mluvil šéf extraligy Řezníček, že je mají v Rakousku?

„Ano, přesně tak. Mělo by se jednat o rychlotesty, kde se berou vzorky slin. Jde o poměrně komfortní metodu testování a je i levnější. Jsou tam pak detaily, že bychom se ještě museli domluvit na financování a způsobu, kdo by na testy chodil, jestli všichni, nebo ne. Ale tohle bychom vyřešili.“

Teď o víkendu měl jet Hradec na soustředění na Boží Dar a domluvili jste si led v Německu. Tahle akce teď padla, nebo v tomhle chaosu nakonec jedete?

„Každý plánuje týden podle toho, jestli máte šanci trénovat na ledě doma, nebo ne. A tenhle nápad nemáte jen vy, spousta klubů přemýšlí stejně. Okolní státy začínají být ucpané, v Rakousku jsou i slovenské týmy, protože tam se hraje jen extraliga a menší týmy jezdí trénovat ven. Hradec je poměrně daleko od zahraničních stadionů, je těžké se někam dostat. A když už to vyjde, něco se zase může změnit. Situace se komplikuje i na německé straně, takže momentálně všechno řešíme.“

