Extraliga čeká na ministra. Máme obavy, přiznává šéf Řezníček

Ministr zdravotnictví neodstoupil, ale v případě, že by byl odvolán, jsou pověřeni další lidé vyjednáváním o dalších postupech sportu?

„Vzniklá situace je naprosto nová, kdyby měl nastoupit nový ministr, jmenován by podle dostupných informací měl být nejspíš až v pondělí. Budeme tedy muset počkat přes víkend, i když jsme mysleli, že přes víkend budeme řešit možná něco jiného.“

Co přesně?

„Komunikaci s kluby. Pokud by se situace vyvinula pozitivnějším směrem a mohli bychom trénovat, museli bychom si říct, co přesně to znamená. Nějaké informace, jak by to mělo probíhat, už jsme obdrželi, ale museli bychom si ujasnit, jestli jsme schopni to splnit, protože tam budou i nějaké dodatečné podmínky, týkající se opatření, testování a podobně.“

Situace zatím tedy zůstává taková, že se smí trénovat jen venku?

„Ano s tím, že to smějí jen profesionální sportovci. Šlo o to, zda bude možné trénovat ve vnitřních prostorách a za jakých podmínek. Kdyby se to spustilo, bavili bychom se, kdy nejdříve znovu zahájit extraligu a za jakých podmínek. Předpokládalo se, že by se hrálo bez diváků, ale to nemusí být definitivní, je třeba se na to klubů ještě zeptat.“

Mohlo by se v tom případě začít o posledním říjnovém víkendu, tedy zhruba za týden?

„Zatím to máme připravené jen pracovně, nikde to není vydané ani se to nikam neposílalo. Nechávali jsme tam mezeru, o kterou nás kluby žádaly, že po prvním oficiálním tréninku potřebují minimálně sedm dní na to, aby mohli začít plnohodnotně hrát a neohrozili zdraví hráčů. Od toho by se to odvíjelo.“

Bylo příznivé aspoň to, že odpovědné orgány přihlédly k argumentům, že hokejisté jsou víceméně promořeni?

„Určitě jsme s tím operovali. Všechny podklady dostával ještě Milan Hnilička, který vyjednával v tomto směru dál a pro všechny sporty. Unikla určitá čísla, podle nichž je možnost nákazy při sportu výrazně nižší než jedno procento. Takže to, co jsme předpokládali na začátku, je pravda. Prostředí jako zimní stadiony nepřineslo zdravotnímu systému žádné extrémní zatížení. To, že se lidi po hokeji rozlezli dál, po hospodách nebo se shlukovali jinde, to asi mohlo být, ale ta statistika míří k jiným aspektům. V halách k tomu nedochází a na ledě teď už vůbec ne. Nemám záznam, že by za posledních čtrnáct dní někdo hlásil nemocného.“

Lidé vidí, jak se chová ministr zdravotnictví a pohrdá zásadami, jež sám nařídil a k jejichž dodržování vyzývá. Nebudete potom muset víc vysvětlovat, proč hokeji byla udělena výjimka, proč oni nesmějí, a vy můžete?

„Myslím, že to je precedentní. Možná přijde nový ministr, který by měl na něco udělit výjimku. Ta bude podložena konkrétními čísly, ale v tuhle chvíli nevím, jestli to tak dopadne.“

Nebudou teď odpovědní lidé ještě víc zvažovat, jestli ji udělit?

„To taky nedokážu říct. Ale můžu si to myslet. Ministr Prymula byl do toho problému zasvěcený poměrně hluboce, určité věci a souvislosti si mohl dát dohromady. Jeho případný nástupce se v tom začne teprve orientovat, ale možná přijde s jinou filozofií, řekne, že sport a hokej můžou jednoznačně fungovat, za určitých hygienických podmínek. Anebo řekne, ne, nic takového. To však neumíme odhadnout.“

Epidemiologická situace v Česku se podle údajů zhoršila, opatření se zpřísňují i jinde. Nicméně, jak vnímáte, že se jinde hraje, ve Švýcarsku dokonce s diváky, a u nás ne?

„Všude se to zostřuje. Ve čtvrtek jsme měli mezinárodní konferenci. Švýcaři mají povoleny nějaké kapacity, jenže tam jim do toho zasahují vlády jednotlivých kantonů, někde jim to zavírají taky. Hraje se, ale situace se horší, křivka jde nahoru. V Německu, Rakousku, Finsku i Švédsku. I tam na ně doléhají karantény, mají nakažené hráče. Někde odhalí pět, šest případů. U nás to prošlo tak, že mámě promořených sedmdesát čtyři, sedmdesát pět procent hráčů, možná jich je víc. Promořilo se to samovolně, poněvadž nezaznamenáváme žádné další nakažené. Jinde se teprve dostávají do situace, kdy jim to na ta mužstva padá.“