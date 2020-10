Kluby škrtí výplaty. Chybí pravidla, štve Zbořila. Řekl, s čím má problém

Gáže letí dolů. Všude. Hokejové kluby hledají v nelehké době možnosti kde ušetřit. Logicky se jako první nabízí platy hráčů, kteří teď navíc vinou vládních nařízení nemohou hrát ani trénovat. „Klukům nezbývá než to akceptovat. Vadí mi ale, že některé kluby to chtějí stáhnout na celý ročník,“ říká Libor Zbořil, šéf hráčské asociace CAIHP, v rozhovoru pro iSport Premium.

SE SIMONOU: Kubalík o smlouvě v NHL i oslavách. Proběhly s českým pivem, směje se VŠECHNA VIDEA ZDE

Obrací se na vás hráči s tím, že se vinou neplacení klubů dostávají do finančních problémů?

„Jasně, je to teď velké téma. Za naši hráčskou asociaci se snažíme jednat se svazem, abychom vymysleli společné kroky směrem k vládě, aby povolila hokejistům trénování. Od toho se všechno odvíjí. Obrací se na nás celé kabiny extraligových klubů s tím, že jsou nuceni přistupovat na snížení platů. Situace je šílená, sponzoři klubům neplatí. Zatím se ale nestalo, že bych byl vyzván nějakým klubem, abychom se spolu pokusili najít nějaké kompromisní řešení.“

Což je možná škoda. Můžete v tomto ohledu sami podnikat nějaké kroky?

„Poslali jsme dopis řediteli extraligy Josefu Řezníčkovi s tím, že bychom chtěli být přizváni k jednáním. Ať už jde o plošná řešení, nebo individuální případy. Přístup klubů k tomuto problému se totiž také liší. Bohatší kluby to řeší jinak, navíc v úplně jiné atmosféře, než ty chudší. Zatím obecně spíše vnímám zájem, aby si to kluby upekly samy v rámci jednoho baráku, a nikoho dalšího k tomu pustit nechtějí. S několika hráči už jsem se ale sešel, snažíme se vymyslet argumentaci pro vyjednávání.“

Kluby extraligy i první ligy platy plošně snížily nebo snižují. Někde jde o krátkodobé opatření, jinde však o přiškrcení do konce sezony.

„A přesně s tím zásadně nesouhlasíme. Málokdo to asi ví, ale teď zažíváme už nějakou třetí vlnu snižování. Nikdo s tím nesouhlasí, ale hráčům nezbývá nic jiného, než to akceptovat. Kluci už mnohokrát prokázali soudržnost s kluby. Vadí mi ale,