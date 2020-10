Škrty v extralize: jde se na 50 procent! Na platy nesahá jen Třinec a Motor

Extralize docházejí peníze a hráči to cítí na svých účtech. Kluby nemají příjmy. Nehraje se. Tím pádem hrozí, že nedodrží plnění vůči svým sponzorům v podobě 52 zápasů. Stále se čeká i na schválené státní dotace. Proto soutěž přichází s úspornými opatřeními. Ne plošně, každý po svém. Třeba v Třinci nebo v Českých Budějovicích se na platy nesahá. Jinde ano. Špatný ekonomický výhled znamená škrty, největší podle zjištění deníku Sport ve Vítkovicích. Půlku sebraly Sparta, Plzeň nebo Zlín.

Téma se snižováním platů se objevilo ještě před sezonou. Někde kluby fungovaly ve výrazně omezeném režimu už přes léto. Třeba v Karlových Varech se chodilo do práce za polovinu domluvené mzdy. S návratem do hry se peníze postupně zvedaly. Ale se současnou nejistotou, kdy se extraliga nehraje od 11. října, se situace klubů opět zhoršila. Nejvíc jim komplikuje situace fakt, že nemají jistotu, výhled, co bude dál. A smlouvy běží.

Aby bylo jasno, v extralize nejde přijít, říct hráči, že bere moc, a vyhodit ho. Některé kluby už na svazu zjišťovaly, zda lze vypovídat kontrakty z důvodu vyšší moci, jak tomu bylo na jaře. Zatím kladnou odpověď nedostaly. Takže platí, že vždycky se musí domluvit dvě strany, klub a hráč (jeho agent), ať na odchodu z klubu, nebo na snížení kontraktu.

„Prakticky každý den řeším takový hovor s manažery klubů. Ale je potřeba říct, že současná situace je těžká pro všechny. Hráči v drtivé většině chápou, že kluby nemají peníze, snaží se jim vycházet vstříc. Samozřejmě, že se jim to nelíbí, ale