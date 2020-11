TOP 10 hitů extraligy: GulaMe(r)t! A kde se objeví Vladimír Sobotka?

Poslední zápas se hrál v extralize 11. října, vlastně to vypadá jako pravěk. Všechno se zase roztočí v sobotu. Nejede se od nuly, příběh už je rozepsaný. Do hlediště nepůjdete, ale hokej se rozjede v televizích, sestřihy zajímavých momentů ještě během zápasů najdete na iSport.cz. Tady nabízíme deset největších lákadel sezony. Novým esem může být už brzy Vladimír Sobotka. Co předvede talentovaná omladina?

Každý návrat hráče z NHL je událost. Vladimír Sobotka má za sebou další ze série svých zranění, za poslední dvě sezony vstřelil jen 6 gólů. Ale ve 33 letech by stejně měl být atrakcí soutěže. Hodně o něj stojí Pardubice. Útočník, který odehrál 548 zápasů v nejlepší lize světa, by se mohl už o víkendu připojit k Dynamu.

Je to už doba. Ale vzpomínáte? Mountfield HK měl úchvatný vstup do sezony. Pět zápasů, pět výher. Dával hodně gólů. V jeho dresu zářil Filip Hronek, hokejový fanatik. Když ve Finsku, kde je s reprezentací, dostal dotaz, zda nastoupí v pondělí, když v neděli hraje proti Rusům? No problem, odvětil. Vychutnejte si každé jeho střídání!

Nikdo další nemá v extralize takhle sehranou dvojici TOP útočníků jako Plzeň. Tomáš Mertl je tichý zabiják. Milan Gulaš? Stačí jméno a brankáři jdou do mdlob, extraligové eso! Za poslední čtyři sezony nasbíral 254 bodů. Jak rychle se dostane do formy? Vnikající ji měl před pauzou, kdy dal 4 góly ve dvou posledních zápasech.

Kdy rozmrzne Litvínov?

Hodně se toho tady změnilo, průvan se přehnal kancelářemi i kabinou. Hodně se čeká, co dovede trenér Vladimír Országh, protože takhle se vlastně řekne Filip Pešán slovensky. Do týmu přiskákaly dobré posily: Irving, Balinskis, Zdráhal... Jen zatím platí, že co Verva hrála, prohrála. Jednou se tenhle soubor probere. Tedy měl by.